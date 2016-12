Sebastian Kaleta: Prawo alimentacyjne jest kulawe

Przedstawiciel resortu mówił o planowanych zmianach w przepisach alimentacyjnych, które w Polsce nie są w tej kwestii restrykcyjne. - Dłużnicy alimentacyjni często nie spłacają tych zadłużeń – mówił Kaleta. - W innych krajach niełożenie na swoje dziecko jest przestępstwem. W Polsce prawo jest kulawe, bo wystarczy raz na pół roku wpłacić jakąś kwotę – dodał.

Kaleta mówił, że obecnie nie bada się jaki jest dług, ani nie jest monitorowana sytuacja ze spłatami. - Jeśli łączna kwota zadłużenia będzie przekraczać trzy miesiące to prokurator będzie wzywał taką osobę i pouczał – mówił rzecznik MS. - Jeśli w ciągu dwóch miesięcy ktoś to ureguluje to nie będzie ścigany karnie – wyjaśniał.

- Chcemy żeby mieczem Demoklesa była ta nieuchronność kary, a nie sama odpowiedzialność karna – mówił Kaleta. - Obecnie jest górna granica do dwóch lat, my chcemy ją obniżyć do roku – dodał. Resortowi chodzi o zwiększenie ściągalności zadłużenia, a nie posyłanie dłużników do więzień.

Dalszy ciąg rozmowy dotyczył komisji weryfikacyjnej, której celem będzie wyjaśnianie dzikich reprywatyzacji. - Mamy z jednej strony sytuację, że prokuratura do tej pory nie widziała problemów z reprywatyzacjami i mamy panią prezydent, która twierdzi, że ścieżka reprywatyzacyjna była wręcz wzorowa – mówił Kaleta, pytany dlaczego nie wystarcza badanie spraw przez samą prokuraturę.

Jak dodawał, jeśli Jan Śpiewak ze stowarzyszenia Miasto Jest Nasze ma odpowiednie wykształcenie, to mógłbym teoretycznie zasiąść w Radzie Społecznej komisji. - Środowisko Piotra Guziała też zgłasza wiele nieprawidłowości, więc ktoś z tego grona mógłby zasiąść w Radzie Społecznej komisji weryfikacyjnej - mówił Kaleta.

Tomasz Lis to ściek i hiena, jak mówił wiceminister sprawiedliwości Patryk Jaki? - Uważam, że Tomasz Lis dawno temu stracił przymioty niezależnego dziennikarza – mówił Kaleta. - Jeżeli ktoś mówi tak w emocjach to nie uważam, że nie jest to przesadzone – dodawał, ale przyznał, że on sam nie użyłby takich słów.

Prowadzący zapytał czy Zbigniew Ziobro będzie pozywał „Newsweek” za tekst o konferencji klimatycznej Solidarnej Polski, która okazała się konwencją partyjną. - Z tego co wiem „Newsweek” nie opublikował sprostowań, a prawnicy przygotowują taki dokument – mówił Kaleta.

Dodawał, że w przypadku tego samego tygodnika i artykułu o rozdawaniu posad przez wiceministra Jakiego nie ma punktu zaczepienia do pozwu.