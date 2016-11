RZECZoPOLITYCE Czarnecki: Zwycięstwo Trumpa zwiększa szanse Le Pen

Wczoraj pojawiły się kontrowersje dotyczące legendy Solidarności Józefa Piniora, który rzekomo miał wziąć 46 tys. zł łapówki za załatwienie rozmaitych spraw we Wrocławiu i w Warszawie. - W takich sprawach politycy nie powinni być obrońcami, jak Władysław Frasyniuk, który jest pewny niewinności, ani też prokuratorami – komentował Czarnecki. - My, politycy, powinniśmy zachowywać powściągliwość - dodał.

Kolejnym wątkiem rozmowy była wyprawa premier Beaty Szydło do Wielkiej Brytanii. - Tego typu spotkania, konsultacje, będą formą presji na Londyn, aby bronili naszych współobywateli – mówił Czarnecki. - Tak jak kiedyś Polacy uratowali Anglię, w Bitwie o Anglię, tak teraz nasi rodacy uratowali ich gospodarkę – powiedział europoseł.

Zdaniem Czarneckiego dobre relacje z Wlk. Brytanią mają głębszy sens ponieważ NATO będzie nadal istniało, a jego ważnym członkiem są Brytyjczycy. - Przez Wlk. Brytanię możemy więcej ugrywać ze Stanami Zjednoczonymi – twierdził wiceszef PE.

- Jeśli niektóre kraje obrażają się na Brexit, chcą Wlk. Brytanii wskazać miejsce w szeregu, tzn. w kącie, to jest to złe podejście – komentował Czarnecki. - Nie może być jednak tak, że Wlk. Brytania będzie jedną nogą: przywilejów w Unii Europejskiej, a drugą: obowiązków nie.

Czy Donald Tusk powinien kandydować na drugą kadencję szefa Rady Europejskiej? - Z całym szacunkiem do Donalda Tuska, ale niewiele będzie zależało od niego – mówił Czarnecki. - Być może ofiarą tego politycznego dealu między chadekami a lewicą będzie właśnie Donald Tusk.

Największym „grzechem” Tuska było – według Czarneckiego – poparcie pomysłu Unii żeby karać finansowo państwa, które odmówią przyjęcia imigrantów.

Prowadzący pytał czy politycy UE mają świadomość, że Polska pomaga uchodźcom na miejscu, na Bliskim Wschodzie, gdzie wspiera ofiary wojny finansowo. - Myślę, że mocniej powinniśmy eksponować fakt, że Polska przyjęła ogromną liczbę uchodźców, tj. 400 tys. osób z Ukrainy – mówił Czarnecki.

Wiceszef PE mówił też o tym co w najbliższych miesiącach się wydarzy w Europie. - W połowie lutego mamy wybory na prezydenta Niemiec – mówił Czarnecki, który twierdzi, że nic niepokojącego się nie wydarzy z tej zmiany. - Myślę, że będzie stabilnie i CDU nadal będzie rządzić.

Kolejna sprawa to wybory na prezydenta Francji, gdzie szanse na zwycięstwo ma liderka Frontu Narodowego Marie Le Pen. - Zwycięstwo Trumpa zwiększyło jej szanse – mówił Czarnecki. - Wcześniej myślałem, że w tych wyborach Le Pen ma małe szanse, ale teraz już nie jestem tego pewny.

- W Austrii może wygrać Norbert Hofer, który będzie chciał wejść do Grupy Wyszehradzkiej – mówił o kolejnych wyborach, do których dojdzie. - Za cztery dni mamy referendum, jeśli przegra je premier Włoch, to powinien się podać do dymisji, a wtedy wygra ruch eurosceptyczny – Czarnecki oceniał sytuację we Włoszech.