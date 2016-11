RZECZoPOLITYCE Spurek: Bagatelizujemy przemoc w rodzinie

Rozmowa rozpoczęła się od zapowiedzi premier Beaty Szydło, która kilka dni temu mówiła, że trzeba uporządkować finansowanie organizacji pozarządowych. W tym celu ma powstać Narodowe Centrum Społeczeństwa Obywatelskiego. Miałoby ono gromadzić wszystkie pieniądze, które miałyby trafiać na wsparcie różnych organizacji, co według premier zapewniałoby większą transparentność.

- Rozwój organizacji pozarządowych jest ważny, ale niektóre elementy tej wypowiedzi mogą niepokoić. Czekamy na konkretne założenia – mówiła Skurek. - Organizacje mają różne źródła finansowania, też od różnych instytucji państwowych. Powinny być niezależne i działać odrębnie od państwa – dodała z-ca rzecznika praw obywatelskich.

W dalszej części rozmowy poruszono temat przemocy w rodzinie i konsekwencji, jakie spotykają osoby, które jej się dopuszczają.

Zdaniem Skurek, system prawny nie do końca odpowiada potrzebom w takich sprawach. - Mamy wiele niedostatków. Np. jak pomoc ofiarom przemocy w rodzinie – mówiła Skurek.

Gość programu mówiła, że to najbardziej drastyczna forma przemocy, bo dotyczy kobiet i dzieci. Dodała, że tego typu skarg RPO nie dostaje zbyt wielu od ofiar. - Ważne żebyśmy szukali luk, które pozwalają na przemoc w rodzinie – mówiła Skurek. Jak dodała, skargi, które docierają do RPO, dotyczą głównie działania policji, sądów i prokuratur.

- W 75 proc. przypadków sprawca zostaje w domu po przyjeździe policji i nic się z nim nie dzieje – mówiła Skurek. Dodała, że rzadko wymiar sprawiedliwości stosuje w takich przypadkach zakaz zbliżania się do lokalu czy ofiar.

- Od sześciu miesięcy do 2 lat więzienia, to najczęstszy wyrok w tego typu sprawach – mówiła Skurek, która poinformowała przy tym, że często są to kary w zawieszeniu i sprawca nadal przebywa z ofiarami.

Zastępczyni RPO zauważyła, że bardziej dotkliwie są karani sprawcy przemocy w innych przypadkach. - Trzeba się zastanowić czy te kary nie świadczą o tym, że bagatelizujemy przemoc w rodzinie – mówiła Skurek. Na koniec gość powiedziała, że kodeks karny nie zawiera przepisów, które dotyczą gwałtów w rodzinie.