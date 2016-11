Prezydent: zobowiązania wyborcze będą sukcesywnie realizowane

28. Krajowy Zjazd Delegatów NSZZ „Solidarność", będący najwyższą władzą związku, obraduje w hali widowisko-sportowej Orlen Arena.

Prezydent przypomniał, że w kampanii wyborczej zobowiązał się, że wiek emerytalny będzie obniżony. "Mówię to dzisiaj z satysfakcją, bo podjąłem wtedy to zobowiązanie, a państwo jako związek zawodowy zawarliście ze mną umowę, mimo, że byłem tylko kandydatem i mimo, że główne media mówiły, że ja tych wyborów nie wygram" - podkreślił Andrzej Duda.

Jak zauważył czas pokazał, że wybory okazały się zwycięskie, a zawarta wówczas umowa, jest dla niego umową wiążącą. Zaznaczył, że społeczeństwo protestując przeciwko poprzednim ośmiu latom rządów "dało nam szansę, abyśmy pokazali, czy potrafimy zrealizować swoje zobowiązania, także te podjęte wobec Solidarności".

"Chciałem podziękować za to zaufanie, którym nas obdarzyliście i potwierdzić jeszcze raz, że te zobowiązania będą sukcesywnie realizowane" - zadeklarował prezydent. Dodał, że są one realizowane. Jako przykład podał uchwaloną przez Sejm ustawę obniżająca wiek emerytalny: do 60 lat dla kobiet i 65 lat dla mężczyzn.

Andrzej Duda, jako kandydat na prezydenta, w "Umowie programowej" z NSZZ "Solidarność" zadeklarował m.in., że będzie prowadził politykę zmierzającą do obniżenia wieku emerytalnego i powiązania uprawnień emerytalnych ze stażem pracy.

Obecnej władzy zależy na podniesieniu poziomu życia Polaków

Rządowi, większości parlamentarnej i mnie jako prezydentowi najbardziej zależy, aby podnieść przeciętny poziom życia Polaków - powiedział Andrzej Duda.

Podkreślił, że elementem „Umowy programowej" z prezydentem oraz deklaracji wyborczych PiS z 2015 r. było obniżenie wieku emerytalnego, co nastąpiło wraz z uchwaleniem w ubiegłym tygodniu ustawy przywracającej poprzedni wiek emerytalny - 60 lat dla kobiet i 65 dla mężczyzn. Jak zauważył, nie jest to jedyne zrealizowane zobowiązanie zawarte w porozumieniu z Solidarnością. Wymienił w tym kontekście Program 500+, program darmowych leków dla seniorów, a także przygotowywany przez rząd program Mieszkanie Plus.

Andrzej Duda zaznaczył, że rządowi zależy, by w szczególności młodzi ludzie dostrzegali szanse dla swego rozwoju w Polsce, a nie poza granicami. "To wszystko, na czym zarówno rządowi premier Beaty Szydło, jak i obecnej większości parlamentarnej, jak i mnie prezydentowi Rzeczpospolitej zależy najbardziej: aby podnieść przeciętny poziom życia naszych rodaków, żeby młodzi ludzi w Polsce przestali mówić, że tu nie ma dla nich szansy i w związku z tym muszą wyjeżdżać zagranicę" - podkreślił.

Gośćmi w pierwszym z zaplanowanych dwóch dni obrad są prezydent, a także premier Beata Szydło. Podczas czwartkowej inauguracji Duda wręczył najbardziej zasłużonym członkom "S" odznaczenia państwowe: Złote Krzyże Zasługi oraz Krzyże Kawalerskie Orderu Odrodzenia Polski.

Wierzę, że uda się wspólnie przeprowadzić prospołeczne zmiany

Wierzę głęboko, że uda nam się wspólnie przeprowadzić prospołeczne, propaństwowe, propracownicze zmiany, które w efekcie będą prowadziły do wzrostu zamożności polskiego społeczeństwa - powiedział Duda.

Wyraził nadzieję, że dialog społeczny, który ma fundamentalne znaczenie dla państwa, będzie kontynuowany i rozwijany, podobnie jak realizacja zapowiedzi rządu Beaty Szydło, zgodnych z programem PiS.

"Wierzę w takie zmiany, które my nazywamy dobrą zmianą. Wierzę w to, że będą to zmiany mądre, które w efekcie będą prowadziły do wzrostu zamożności polskiego społeczeństwa, które będą także prowadziły do wzrostu znaczenia naszego kraju na arenie międzynarodowej, do tego, że nasze zdanie na tej arenie także będzie się liczyło, w tym znaczeniu, że będzie ono uwzględniane" - podkreślił prezydent. "Wierzę głęboko w to, że te dobre zmiany uda nam się wspólnie przeprowadzić" - dodał Andrzej Duda.

Podziękował też Solidarności za dbanie o prawa praca pracowników; podkreślił, że tym samym dba ona o godność Polski. "Bo pracownicy właśnie stanowią większość naszych obywateli" - wskazał prezydent.