Szef BBN Paweł Soloch relacjonuje przebieg swojej wizyty we Francji

Strategiczny wymiar relacji polsko-francuskich jest podtrzymany i jest wola z obu stron, żeby ta współpraca i wspólne działanie było kontynuowane - mówił w RMF FM po wizycie we Francji szef BBN Paweł Soloch. W ostatnim czasie cieniem na relacjach polsko-francuskich położyło się wycofanie Polski z kontraktu na zakup śmigłowców Caracal oraz słowa Antoniego Macierewicza o mistralach, które miały trafić z Francji - via Egipt - do Rosji.