Barbara Nowacka: PiS to monolit. Poczekałabym z szampanami

"W państwa stacji, w Telewizji Publicznej, od jakiegoś czasu próbuje się zupełnie niepotrzebnie prowadzić krucjatę przeciwko sektorowi pozarządowemu" - ocenił Piotr Gliński, który był gościem "Wiadomości" i TVP Info.

- Zdziwiłam się, że dopiero teraz zauważył co dzieje się wokół, nie tylko telewizji publicznej, ale także kultury i parlamentu. Odniósł się tylko do organizacji pozarządowym, ale nie zapominajmy, że odniósł się z powodów partykularnych, bo przecież jego żonie zarzucono pracę w jakiejś fundacji - powiedziała Barbara Nowacka.

- Nie rozumiem nagonki PiS-u. Od jakiegoś czasu odcięli fundusze tym organizacjom, które nie działają po ich myśli np. Centrum Praw Kobiet nie dostało dofinansowania, bo zajmują się przemocą wobec kobiet - dodała.

Nowacka podkreśliła, że rząd dofinansowuje natomiast zaprzyjaźnione ze sobą fundacje. - Pieniądze, które otrzymuje ojciec Rydzyk są ogromne - mówiła.

Bunt wicepremiera oznacza, że w Prawie i Sprawiedliwości szykuje się dekompozycja? - Nie sądzę, póki co jest to monolit, który ma dużo większe spoiwo. Może minister Gliński straci swoje stanowisko, z resztą bez specjalnej szkody dla resortu kultury, który zarządza w takim sam sposób jak Jacek Kurski zarządza telewizją publiczną. Widać polityczne tarcia w rządzie, ale nadal jest to monolit. Na miejscu części opozycji nie odpalałaby jeszcze szampanów - oceniła.

W tym roku byliśmy świadkami wielkiej mobilizacji, co będzie dalej? - Kobiety poznały się i wiedzą teraz, że mogą wyjść na ulicę i zaprotestować. Kobiety i mężczyźni coraz częściej chcą rozmawiać o prawach kobiet. PiS nauczył się, że zmiany trzeba robić ciszej i sprytniej, bo popełnili masę błędów taktyczno-politycznych. Jestem przekonana, że będą dążyli do zaostrzenia zakazu aborcji w Polsce. Podejrzewam, że będą próby naruszenia porozumienia Rady Europy w sprawie przemocy wobec kobiet - powiedziała Nowacka.