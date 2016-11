Frasyniuk: Nie baliśmy się Jaruzelskiego, nie przestraszymy się Kaczyńskiego

Józefa P., byłego europarlamentarzysty i senatora Platformy Obywatelskiej, pod zarzutem płatnej protekcji i korupcji we wtorek rano zatrzymało CBA. Wywołało to konsternację wśród polityków. P. to szanowany działacz podziemia antykomunistycznego, który w ostatnich latach jako europoseł wsławił się wyjaśnianiem sprawy „więzień CIA" w Polsce. W senacie zajmował się prawami człowieka i sprawami UE. Czytaj więcej

Działanie CBA komentował w TVN24 Władysław Frasyniuk. Jego zdaniem sytuacja w Polsce będzie tylko gorsza. - Józef P. to człowiek niezwykle zasłużony dla państwa polskiego, niezwykłej odwagi, bohater. Głęboko wierzę, że jest uczciwym wewnętrznie człowiekiem - mówił.

Frasyniuk uważa, że dzisiejsze wydarzenia powinny nam przypomnieć sytuację zatrzymania Barbary Blidy. - Niech to będzie przestroga dla nas wszystkich. Każdy z nas może być Józefem P. albo Józefem K. - powiedział.

- Nie baliśmy się Jaruzelskiego, nie przestraszymy się Kaczyńskiego - dodał.