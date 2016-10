PGZ odpowiada na zarzuty

WB Group z Ożarowa zarabia tyle co panstwowy gigant Polska Grupa Zbrojeniowa

Oświadczenie może mieć związek z niektórymi doniesieniami mediów. "Odkąd Antoni Macierewicz został ministrem obrony, w zarządach oraz radach nadzorczych państwowych firm zbrojeniowych pojawiła się ponad setka nowych osób. Rekordzista zasiada w trzech radach nadzorczych i ośmiu zarządach spółek" - czytamy w serwisie OKO.PRESS.

Czas wydania oświadczenia zbiega się z również z wywiadem jakiego Bartłomiej Misiewicz udzielił "Gazecie Polskiej". Zawieszony szef gabinetu politycznego MON odpiera w nim stawiane mu zarzuty.

PGZ S.A w swoim oświadczeniu informuje, iż do członków Rady Nadzorczej PGZ nie mają zastosowania ograniczenia jak do członków Rad Nadzorczych spółek, w których Skarb Państwa jest jedynym akcjonariuszem bądź ma większościowy udział. Dotyczy to również członków Rad Nadzorczych w spółkach Grupy Kapitałowej PGZ.

Udział Skarbu Państwa w kapitale akcyjnym Spółki PGZ S.A. jest mniejszościowy i wynosi 37,37 proc. kapitału Spółki.