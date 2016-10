Prezydent Duda: Polska potrzebuje wielkiego planu rozwoju

Podczas spotkania z mieszkańcami prezydent mówił m.in. o tzw. planie Morawieckiego oraz o zmianach w rządzie, których dokonała premier Beata Szydło w zeszłym tygodniu. Funkcję ministra finansów przestał pełnić Paweł Szałamacha. Nowym szefem resortu finansów został wicepremier i minister rozwoju Mateusz Morawiecki, który łączy oba stanowiska ministerialne, a ponadto kieruje nowo powołanym Komitetem Ekonomicznym Rady Ministrów.

"(Premier Beata Szydło) podjęła bardzo odważną decyzję, jakiej nie było w Polsce do tej pory od 1989 roku" - mówił Duda. "Jestem przekonany, że to nowatorskie rozwiązanie, o którym moglibyśmy wprost powiedzieć, że jest innowacyjne, bo to nowa forma zarządzania w administracji rządowej, że ono się sprawdzi i przejdzie do historii na kształt tych działań, które podejmował w II Rzeczypospolitej minister (Władysław) Grabski i (Eugeniusz) Kwiatkowski” - podkreślił prezydent. Jak dodał, „potrzebujemy takiego samego, wielkiego planu rozwoju, jak wtedy był realizowany przez budowę Centralnego Okręgu Przemysłowego”.

Wicepremier Morawiecki poprzez decyzję premier „zebrał wiele kompetencji w jednym ręku” po to, żeby można było realizować plan rozwoju - dodał Duda.

Mówiąc o inwestycjach w Zachodniopomorskiem, prezydent przypomniał, że czynny jest już terminal LNG w Świnoujściu, a w Policach podpisano we wtorek list intencyjny ws. budowy zakładu chemicznego nazywanego Police 2.

„To zupełnie nowa instalacja, nowa infrastruktura, która będzie służyła do przetwarzania propanu. Ta inwestycja teraz będzie startowała za kilka miesięcy, będzie gotowa, jak mówiły mi władze spółki, czy grupy kapitałowej, za trzy lata, czyli w 2019 roku” - podkreślał prezydent. Duda zwrócił uwagę, że w zakładzie Police 2 będzie na stałe 200 miejsc pracy. „Ale oni planują dalszy rozwój zakładu, planują w związku z tym także i dalszą ekspansję. Wierzę w to, że to jest pierwszy taki duży krok, który - po gazoporcie - dzieje się tutaj, na tej ziemi” - podkreślił prezydent.

„Bo najważniejszym zadaniem - ja to powtarzam wszędzie - jakie postawiłem przed sobą i jakie postawili przed sobą obecnie rządzący i obecna większość parlamentarna, jest podniesienie jakości życia Polaków poprzez podniesienie poziomu życia rodzin” - zapewnił Duda. „To musi oznaczać miejsca pracy, to musi oznaczać wyższe zarobki, to oznacza wsparcie dla rodzin” - podkreślił prezydent.

Duda wyraził także nadzieję, że mieszkańcy Łobza „przekonują się” o wsparciu dla rodzin płynącym z programu 500 plus. Według niego, taki program był potrzeby od wielu lat. "Każde rozwijające się państwo, które ma ambicje dalszego rozwoju, powinno wspierać ten rozwój także w tym znaczeniu, że wspiera rodziny i wspiera rozwój demograficzny społeczeństw” - dodał.

Według prezydenta, najważniejsze jest jednak uruchomienie energii tkwiącej w młodych ludziach i stworzenie im szans do startu. Duda zachęcał młodych ludzi do aktywności. „Nie trzeba do tego wielkich środków, żeby zacząć chociażby przez stworzenie startupów” - powiedział. Przypomniał wrześniowe spotkanie z innowacyjnymi firmami zorganizowane w Pałacu Prezydenckim. „Chodzi o to, żeby tworzyć, wymyślać, żeby przelewać swoje pomysły w czyny. Do tego trzeba młodej, otwartej głowy i wiedzy, którą zdobywacie” - dodał.

Zdaniem Dudy, władze samorządowe i centralne powinny stworzyć młodym przedsiębiorcom takie warunki, żeby mogli oni próbować swoich sił nawet wielokrotnie bez strachu, że przez jedną próbę nikt nie popadł w długi.

„To jest wielkie zadanie, które mam nadzieję, że zostanie zrealizowane w ramach planu dla Polski” – powiedział Duda.

Prezydent przyjechał do Łobza po południu i wziął udział w spotkaniu z mieszkańcami, którzy przywitali go oklaskami. Jak podkreślał burmistrz Piotr Ćwikła, to pierwsza wizyta prezydenta w historii Łobza. Dudę powitały tańczące przedszkolaki, występy nieco starszej młodzieży, a także kapela ludowa. Po przemówieniu prezydent długo rozmawiał z mieszkańcami i chętnie fotografował się z nimi.

Łobez był ostatnim punktem wtorkowej wizyty prezydenta na Pomorzu Zachodnim. Wcześniej w Szczecinie prezydent zainaugurował rok akademicki na Pomorskim Uniwersytecie Medycznym, a w Policach odwiedził Zakłady Chemiczne Police należące do Grupy Azoty.