Andrzej Olechowski komentuje wypowiedź Jarosława Kaczyńskiego

Spór Donald Tusk - Jarosław Kaczyński. Czy Polskę na to stać?

PO: słowa Kaczyńskiego w sprawie Tuska to próba przykrycia "czarnego protestu

Jarosław Kaczyński w rozmowie z "Polska The Times" powiedział, że Donald Tusk to wielki problem. - W Polsce toczą się postępowania i w Sejmie, i w prokuraturze, które mogą doprowadzić do tego, że zostaną mu postawione jakieś zarzuty. Czy taka osoba powinna stać na czele Rady Europejskiej? Mam daleko idące wątpliwości - mówił prezes PiS.

G M T Wykryj język Afrikaans Albański Angielski Arabski Azerski Baskijski Bengalski Białoruski Birmański Bośniacki Bułgarski Cebuański Chiński (Trad) Chiński (Upr) Chorwacki Czeski Cziczewa Duński Esperanto Estoński Filipiński Fiński Francuski Galicyjski Grecki Gruziński Gudżaracki Hausa Hebrajski Hindi Hiszpański Hmong Holenderski Igbo Indonezyjski Irlandzki Islandzki Japoński Jawajski Jidisz Joruba Kannada Kataloński Kazachski Khmerski Koreański Kreolski (Haiti) Laotański Litewski Łaciński Łotewski Macedoński Malajalam Malajski Malgaski Maltański Maoryski Marathi Mongolski Nepalski Niemiecki Norweski Ormiański Pendżabski Perski Polski Portugalski Rosyjski Rumuński Serbski Słowacki Słoweński Somalijski Sotho Suahili Sundajski Syngaleski Szwedzki Tadżycki Tajski Tamilski Telugu Turecki Ukraiński Urdu Uzbecki Walijski Węgierski Wietnamski Włoski Zulu Afrikaans Albański Angielski Arabski Azerski Baskijski Bengalski Białoruski Birmański Bośniacki Bułgarski Cebuański Chiński (Trad) Chiński (Upr) Chorwacki Czeski Cziczewa Duński Esperanto Estoński Filipiński Fiński Francuski Galicyjski Grecki Gruziński Gudżaracki Hausa Hebrajski Hindi Hiszpański Hmong Holenderski Igbo Indonezyjski Irlandzki Islandzki Japoński Jawajski Jidisz Joruba Kannada Kataloński Kazachski Khmerski Koreański Kreolski (Haiti) Laotański Litewski Łaciński Łotewski Macedoński Malajalam Malajski Malgaski Maltański Maoryski Marathi Mongolski Nepalski Niemiecki Norweski Ormiański Pendżabski Perski Polski Portugalski Rosyjski Rumuński Serbski Słowacki Słoweński Somalijski Sotho Suahili Sundajski Syngaleski Szwedzki Tadżycki Tajski Tamilski Telugu Turecki Ukraiński Urdu Uzbecki Walijski Węgierski Wietnamski Włoski Zulu Funkcja mowy jest ograniczona do 100 znaków Opcje : Historia : Pomóc : Opinie zwrotne Zamknij

Donald Tusk odpowiedział na Twitterze i zaproponował Kaczyńskiemu debatę.

- Wraca pan Kaczyński do swojej normalnej formy, czyli insynuacje, straszenie, przecież to jest straszenie - mówił w TVN24 Andrzej Olechowski.

Gość programu dodał, że Polacy wielokrotnie udowodnili, że cenią sobie osiągnięcia Donalda Tuska.

Olechowski komentował również wypowiedzi Witolda Waszczykowskiego. Szef MSZ stwierdził, że "głupkowate hasła" nie są dobrą formą do rozmowy na temat życia i śmierci. Jego słowa dotyczyły protestów w sprawie zaostrzenia prawa aborcyjnego.

- To jest język, którym traktuje nas władza - powiedział Olechowski.

- Pani Szydło go napomniała, ale pani Szydło parę miesięcy temu powiedziała, że ona jest za całkowitym zakazem aborcji w Polsce. Zachęciła te grupy, które chcą całkowitego zakazu w Polsce, żeby rozwaliły delikatny konsensus na ten temat (…), żeby wprowadziły awanturę miedzy Polakami - dodał.