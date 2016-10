Włodzimierz Czarzasty o komentarzu Witolda Waszczykowskiego

Szef MSZ Witold Waszczykowski ocenił, że poniedziałkowy "czarny protest" był kpiną z bardzo ważnych kwestii, a debata w Parlamencie Europejskim dotycząca sytuacji kobiet w Polsce jest "bezpodstawna". Czytaj więcej

- Jak można coś takiego powiedzieć? Widząc 100 tys. kobiet, jak można powiedzieć, że one się wyszły pobawić? - pytał w TVN24 Włodzimierz Czarzasty.

- To jest wypowiedź prymitywnego aroganta. Szef MSZ powinien mieć więcej rozumku niż Kubuś Puchatek i mógłby używać ładniejszego języka, to skandal - dodał.

Szef SLD poinformował, że nadal trwa zbiórka podpisów pod organizacją referendum aborcyjnym. Jego zdaniem każdy głos w tej sprawie to głos przeciwko PiS

- Organizujemy referendum aborcyjne. Mieliśmy 120 tysięcy podpisów, a w ciągu 2 dni mamy 20 tysięcy więcej. Każdy podpis pod referendum aborcyjnym jest podpisem przeciwko PiS. Referendum ma dwa warianty. Jeden to status quo do tego co jest teraz, a drugi wariant to status quo plus możliwość przerwania ciąży do 12 tygodnia - mówił Czarzasty.