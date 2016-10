Lech Wałęsa o sytuacji politycznej w Polsce

Były prezydent wziął udział w debacie „Porozmawiajmy o Polsce” zorganizowanej przez Komitet Obrony Demokracji i „Gazetę Wyborczą”. Jak wyjaśnił cykl spotkań, które organizuje w całym kraju, ma przynieść odpowiedzi na pytania „w jakiej kondycji są Polacy i czy są gotowi by to co źle się dzieje zmienić”.

- Nie mogę przyglądać się biernie, nie pytając was: co robimy? Teraz muszę wam pomóc. Głęboko wierzę w nasze pokolenie, które tak pięknie rozegrało komunizm i które zapłaciło za to wysoką cenę - powiedział do zgromadzonych były prezydent.

- Demokracja to rywalizacja o dobre miejsce na liście wyborczej, o kandydowanie na posłów. To jest walka, a nawet wojna, każdego z każdym o lepszą pozycją. Jest tylko jeden warunek. To wszystko ma się odbywać w żelaznych ramach prawa. Ponieważ prawo w Polsce już nie bardzo funkcjonuje, dlatego musimy podnosić się, aby od jutra móc realizować, ten najważniejszy punkt: prawo - zaznaczył Wałęsa.

Na pytanie dotyczące przyszłych wydarzeń na polskiej scenie politycznej, Wałęsa odpowiedział, że "to co się dzieło w Polsce tak daleko rozbiło Polaków, że naprawdę nie ma komu oddać tej władzy". Jak zapewnił, będzie proponował członkom KOD-u, aby doszło do spotkanie wszystkich szefów politycznych z opozycji. - Musimy iść na jednej wspólnej liście wyborczej. Musimy iść razem, ale tylko na jedną kadencję, aby wyczyścić to co pozostawił PiS - apelował.

Wałęsa oczekuje od rządzącej ekipy zmiany w kierowaniu krajem. - Chciałbym przez nasze spotkania, przez siłę i mądrość, którą tutaj wydobędziemy, wymusić na nich nawrócenie. Jeśli się nawrócą, to dotrwamy do końca ich kadencji. A jeśli się nie nawrócą, to poproszę was, abyście przyjechali do Warszawy. Żebym miał 2 miliony. I wtedy stawiam ultimatum, albo referendum, w którym jeśli wygramy, to poddajecie się, albo pomagamy wam opuścić te lokale. Ja zrobię tę czystkę, abyście rąk sobie nie brudzili - zapowiedział były prezydent.

- Nie chcę wygrać, chcę, żeby Polska wygrała. Muszę się włączyć w tę walkę, bo zaufaliście mi. Rozgrzebałem to wszystko, parę rzeczy źle zrobiłem. Wiemy, co zrobimy, tylko musimy być solidarni. Nie może dojść do tego, że zmienili się jedni na drugich i znów kombinują, znów kradną. To nie może się zdarzyć. Wyciągnijmy wnioski i wtedy będziemy dumni z naszej ojczyzny, poprawionej i dobrze się rozwijającej - podkreślił.



Były prezydent zapowiedział, że ma plan dwukrotnie przejechać kraj z cyklem spotkań. - W pierwszej turze na razie sonduję: czy macie ochotę na zmianę, czy podobnie myślimy. Kiedy przyjadę do was ponownie, będziemy mówić jak zrealizujemy to, co wspólnie ustalimy. Będę szukał ludzi chętnych do pracy - zapowiedział.