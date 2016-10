Elżbieta Jakubiak: Donald Tusk zachował się nieelegancko

Pytana o odczucia po tzw. czarnym proteście Jakubiak odpowiedziała: - To był prawdziwy odruch, taki, że my nie chcemy żeby politycy decydowali o nas bez żadnej debaty.

Dodała, że przyglądała się temu z perspektywy socjologa, a to mobilizacja kobiet i dyskusje między nimi, są budujące.

Szef MSZ Witold Waszczykowski mówiąc o protestach kobiet nazwał je kpiną. - To jest ta niezręczność. Nie doradzałabym mu brania dyskusji w sprawach dotyczących kobiet. W tej sprawie to było bardzo złe wystąpienie – skomentowała Jakubiak. Według niej, Waszczykowski powinien w spokojny sposób, z pokorą, wytłumaczyć, że rząd nie popiera projektu prolife i nie chce zmiany obecnego prawa aborcyjnego.

Prowadzący program Jacek Nizinkiewicz zauważył, że są politycy, tacy jak Marian Piłka i Marek Jurek, którzy chcieliby zaostrzenia obecnych przepisów. - Znam Marka Jurka wiele lat i wiem, że to są jego przekonania od lat – mówiła Jakubiak.- Pewne kwestie zostawiłabym dla sumienia danego człowieka, nie da się wszystkiego uregulować samymi przepisami - dodała.

Jakubiak powiedziała, że jej pogląd w temacie aborcji, ukształtował się w czasie wojny na Bałkanach, które odwiedził wówczas papież. - Papież wtedy powiedział, że nie wszystkie kobiety muszą być heroiczne, nie można im narzucać heroizmu – wspominała, gdy Ojciec Święty odnosił się do tematu gwałconych kobiet.

Gość programu #RZECZoPOLITYCE mówiła, że temat aborcji nie powinien się rozstrzygać na ulicach. - Nie chciałabym żeby prawo aborcyjne rozstrzygało się na ulicach, że kto więcej wyprowadzi ludzi na ulice, ten będzie mógł zmienić prawo po swojemu – tłumaczyła. - Jarosław Kaczyński powinien odrzucić ten projekt prolife i utrzymać obecny kompromis. Myślę, że on tego chce - stwierdziła.



Jej zdaniem, prezes Kaczyński wskazuje drogę innym politykom PiS, jak było w przypadku obsadzania stanowisk w spółkach Skarbu Państwa, gdy lider uderzył pięścią w stół. - Jest przywódcą ideowym – mówiła. - Chciałabym żeby został premierem - dodał.

Według Jakubiak, pierwsza dama, Agata Kornhauser-Duda nie musi zabierać głosu w sprawie aborcji, tak jak robiła to żona Lecha Kaczyńskiego, Maria. W opinii byłej minister sportu, mimo że Andrzej Duda jest prezydentem, to dopiero rozpoczyna dużą swoją karierę polityczną. - On nie brał tak aktywnie udziału w polityce. Nie był politykiem, który miał wpływ na kreowanie życia politycznego, dopiero zaczyna nim być – oceniała Jakubiak.

Jakubiak została też zapytana, czy powinno dojść do debaty pomiędzy Jarosławem Kaczyński a Donaldem Tuskiem, czego oczekuje szef Rady Europejskiej. - Myślę, że to brak elegancji polityków, którzy zajmują wysokie stanowiska – komentowała Jakubiak. - Dzisiaj pewnie Tusk jest w stanie udźwignąć tę debatę, chciałby sobie pomóc tym, ale chce wymusić tę debatę w sposób nieelegancki – dodała.

Jakubiak mówiła jednocześnie, że życzy każdemu premierowi – w tym Tuskowi – jak najlepiej. - Chciałabym żeby każdy polski premier był szanowany w Europie – przekonywała.



Według Jakubiak na tę chwilę nie ma tematu startu Tuska w wyborach prezydenckich w Polsce. - Wydaje mi się, że nie ma dzisiaj takiej rozmowy, żeby chciał wrócić do polskiego piekiełka. Zasmakował już innego życia – powiedziała była minister sportu.