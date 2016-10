Borusewicz: Jestem zaskoczony zarzutami marszałka Karczewskiego

Powodem rozważań odwołania Borusewicza z funkcji wicemarszałka Senatu - jak powiedział dziennikarzom Karczewski - stało się ogłoszenie w czwartek przerwy w posiedzeniu Senatu bez skonsultowania tej decyzji. Marszałek oświadczył, że Borusewicz stracił jego zaufanie.

Borusewicz, który po konferencji Karczewskiego, zwołał w Senacie własny briefing, podkreślił, że jest zaskoczony jego słowami. Jak mówił, wcześniej rozmawiał z marszałkiem Senatu na spotkaniu Konwentu Seniorów. "Wydawało się, że wszystkie sprawy zostały wyjaśnione" - dodał.

Senator Platformy przekonywał, że decyzję o ogłoszeniu przerwy podjął zgodnie z regulaminem Senatu. "Marszałek prowadzący podejmuje decyzje dotyczące przerwy i w zasadzie w Senacie, jeżeli ktoś wnioskuje o przerwę, to ona jest uwzględniana" - zaznaczył Borusewicz. "Sprawa pod względem regulaminowym jest zupełnie jasna" - zapewnił.

Przypomniał, że o przerwę w posiedzeniu Senatu, do 19 października, podczas obrad wnioskował senator PiS Jan Maria Jackowski. "Uzasadniał to tym, że i on i senatorowie nie mają czasu przygotować się do debaty nad informacją prezesa TK Andrzeja Rzeplińskiego. Uznałem, że jest to dostateczne uzasadnienie, które trzeba wziąć pod uwagę" - wyjaśnił Borusewicz.

Jak dodał, sądził, iż wniosek Jackowskiego został "uzgodniony w PiS". "Przecież to znaczący senator PiS, który w bardzo wielu miejscach, mediach, reprezentuje PiS, występował z tym wnioskiem. Nie miałem żadnych przesłanek do oceny, że to jest jego indywidualna inicjatywa" - zaznaczył wicemarszałek.

Senator podkreślił, że kiedy sam był marszałkiem Senatu (w latach 2005-2015) zawsze uwzględniał wnioski formalne strony przeciwnej. "I teraz także postąpiłem w ten sposób - uwzględniłem wniosek senatora PiS, Jackowskiego i zarządziłem przerwę do 20 października, czyli do następnego posiedzenia Senatu"- mówił Borusewicz.

Początek posiedzenia jest planowany na 19 października. Dodał, że termin 20 października skonsultował z prezesem Rzeplińskim. "Zapytałem pana prezesa czy 19 (października) może być na posiedzeniu Senatu, żeby kontynuować tę dyskusję. On odpowiedział, że 19 ma posiedzenie Trybunału w pełnym składzie, więc ogłosiłem przerwę do 20 października, kiedy to prezes Rzepliński mógł być obecny" - relacjonował wicemarszałek.

Wyraził pogląd, że słowa Karczewskiego mogą świadczyć o "nadmiernych emocjach" Prawa i Sprawiedliwości. "Wydaje mi się, że PiS, po demonstracjach kobiet, jest w takim stanie nadmiernych emocji. Nie jestem doradcą PiS, ale nadmierne emocje zawsze w polityce szkodzą" - powiedział senator Platformy.

Pytany, czy obawia się utraty funkcji wicemarszałka Senatu, Borusewicz zwrócił uwagę, że PiS ma większość w obu izbach parlamentu. "W Senacie to jest stosunek jeden do dwóch. To jest oczywiście możliwe, a czy się obawiam? Nie obawiam się, dlatego że w moim życiu byłem w różnych sytuacjach znacznie gorszych, a stanowisko wicemarszałka, czy marszałka raz się ma, raz się nie ma. To jest oczywiście decyzja PiS, ja się z tym liczę" - przyznał.

Na pytanie, czy wyobraża sobie sytuację, w której Platforma w ogóle nie będzie miała stanowiska wicemarszałka Senatu, odparł: "wszystko sobie wyobrażam".

Odnosząc się do kwestii medalu, który w czwartek wręczył prezesowi TK, Borusewicz wyjaśnił, że tego typu odznaczenie wręczał już wielu osobom współpracującym z Senatem. "Ja przez dwie kadencje, będąc marszałkiem, bardzo blisko współpracowałem z prezesem Rzeplińskim i z Trybunałem. My, tu w Senacie, realizowaliśmy wyroki TK i w zasadzie z kilkuset wyroków, kiedy rozpoczęliśmy tego typu działanie, doszliśmy do stanu +na bieżąco+" - mówił senator PO.

Dodał, że współpraca z Rzeplińskim była bardzo dobra. "Cenię pana prezesa Rzeplińskiego i wręczenie tego medalu było podkreśleniem tej współpracy, mojej, w czasie mojego marszałkowania z Trybunałem" - zaznaczył Borusewicz.

Pytany, czy medal mógł był pretekstem do takiej reakcji Karczewskiego, senator odparł: "nie wiem co było pretekstem do reakcji marszałka Karczewskiego". "Ale wydaje mi się, że to była reakcja nadmiernie emocjonalna" - dodał wicemarszałek.