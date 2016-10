Anja Orthodox o rządzie PiS i 500 plus

Artystka powiedziała, że cieszy ją wejście do polityki Pawła Kukiza. - Jeśli tak chciał, to dobrze, że to zrobił – powiedziała.

Orthodox zapewniła, że nie jest zainteresowana zaangażowaniem się w politykę. Nie poruszała też w swoich piosenkach zbyt często tematu polityki. - „Zmierzch Bogów” to chyba najbardziej polityczna piosenka – powiedziała. - Ja opisuję rzeczywistość, a jej częścią jest polityka. Nie widzę siebie w takiej działalności. Jestem artystą i dobrze mi w tym – dodała.

- Nie przepadam za tą formacją (PiS-red.). Choćby to 500+, wiadomo, że nie ma na to pieniędzy. Boję się, że jest to wykonywane kosztem czegoś, co wyjdzie dopiero w przyszłości – oceniała Orthodox.

Gość programu mówiła, że wzięła udział w czarnym proteście i cieszy ją mobilizacja kobiet. - Ja też wszystkim mówiłam, że to jakiś wyskok, który ma coś tuszować – oceniała przyczyny protestu.

Artystka uważa, że aborcja powinna być ogólnodostępna, ale przy obecnych przepisach kobiety i tak bez problemu mogą dokonywać jej w każdej chwili. - Ja uważam, że aborcja powinna być na życzenie do tego i nikomu nic do tego – mówiła. - Jak kobiety chcą usunąć ciążę to robią to. Wyjeżdżają za granicę – dodała.

- Ja mam o nich jak najgorsze zdanie. Myślę, ze ich polityka niekoniecznie z głębi duszy wychodzi – oceniała rządy PiS.

Rozmowa zeszła na film „Ostatnia rodzina”, którego bohaterem jest Tomek Beksiński, przyjaciel Orthodox, który popełnił samobójstwo. - Spotkałam się z opiniami, że film zakłamuje obraz, robi z niego wariata – mówiła artystka. - Nie był wariatem, był bardzo kulturalny, ale im bardziej się czuł z kimś swobodnie, to pozwalał sobie na wyskoki przy tej osobie.

- Nie chcę się wpasowywać w ten trend, który się pojawia. Jakieś licytowanie kto go znał lepiej, kto lepiej znał jego tajemnice – mówiła Orthodox. - Byłam jego przyjaciółką, a on był moim najbliższym przyjacielem. Wiem o nim bardzo dużo, dokładnie wiem dlaczego to zrobił. Nie było szansy na uratowanie go.