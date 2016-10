Tyszka: Jeśli miałbym kogoś przepraszać, to raczej małpy

Podczas bardzo burzliwej dyskusji nad obywatelskim projektem ustawy aborcyjnej, która odbyła się w środę późnym wieczorem w Sejmie, Stanisław Tyszka przerwał posiedzenie, nie dopuszczając do zdawania pytań przez posłów.

- Państwo posłowie z Platformy i z Nowoczesnej robią cyrk z tej izby. Ja tego cyrku tolerować nie będę - powiedział wówczas. Po zamknięciu obrad zwrócił się również do posłów Jerzego Meysztowicza (Nowoczesna) i Jakuba Rutnickiego (PO), by "nie zachowywali się jak małpy".

Za te słowa posłowie opozycji domagają się, aby Stanisław Tyszka został pozbawiony funkcji wicemarszałka Sejmu.

Tyszka, który wraz z Kamilą Gasiuk-Pihowicz (Nowoczesna) był gościem programu "Tak jest", argumentował, że jego obowiązkiem jako wicemarszałka jest dopilnowanie, aby Sejm obradował w sposób cywilizowany. Podkreślił, że posłowie są po to, aby z "szacunkiem i miłością, a nie z wrzaskiem i nienawiścią" rozmawiać o ludzkim życiu.

Kamila Gasiuk-Pihowicz stwierdziła, że Tyszka nie panuje nad emocjami, a posłowie mieli pełne prawo zadawać pytania, co wicemarszałek Sejmu im uniemożliwił Język zaś, którego użył, "nie licuje z powagą wicemarszałka Sejmu".

Poseł Kukiz'15 uznał jednak, że poziom sejmowej dyskusji jest pełen nienawiści i agresji i zastrzegł, że jeśli posłowie opozycji będą dalej "wrzeszczeć i okupować mównicę", to on, jako prowadzący obrady nie dopuści ich do głosu.

- Po paru dniach refleksji (...) myślę sobie, że jeżeli miałbym kogoś przepraszać, to raczej te małpy - stwierdził Tyszka.

Więcej - TVN24.