Czarzasty: powstał Otwarty Komitet Referendalny, liczymy na pół miliona podpisów

Porozumienie zostało podpisane w czwartek. 10 podmiotów podpisanych pod nim to: SLD, Dom Wszystkich Polska, Polska Lewica, Polska Partia Socjalistyczna, Unia Pracy, Ruch Ludzi Pracy, Porozumienie Socjalistów, Socjaldemokracja Polska, Wolność i Równość i Stowarzyszenie "Pokolenia".

Lider Sojuszu wyjaśnił, że Komitet zajmie się m.in. zbieraniem podpisów pod wnioskiem o przeprowadzenia w Polsce referendum ws. przepisów dotyczących aborcji. "Uważamy, że sprawa referendum jest rzeczą bardzo ważną. W przyszłym tygodniu przedstawimy szefa Honorowego Komitetu i bierzemy się do roboty. Liczymy na to, że w krótkim czasie zbierzemy przynajmniej pół miliona podpisów" - podkreślił na konferencji prasowej w Łodzi Czarzasty.

Jak powiedział, w referendum Polki i Polacy wybieraliby między dwoma wariantami. Pierwszy dotyczy utrzymania dotychczasowego status quo, czyli możliwość przerwania ciąży, gdy stanowi ona zagrożenie dla życia lub zdrowia kobiety ciężarnej, występuje prawdopodobieństwo ciężkiego i nieodwracalnego upośledzenia płodu albo nieuleczalnej choroby zagrażającej jego życiu lub gdy ciąża jest następstwem czynu zabronionego. W drugim wariancie dochodzi możliwość przerwania ciąży do 12 tygodnia.

Pytany, czy liczy na to, że do akcji włączą się politycy Platformy Obywatelskiej i Nowoczesnej odpowiedział, iż liczy, że włączą się ludzie. "My zapraszamy wszystkich. Dzielenie na to, że jedna inicjatywa jest lepsza od drugiej, że ja byłem pierwszy, a ty drugi jest bez sensu, bo przecież chodzi tu o zdrowie i życie kobiet".

Lider SLD przyznał, że jest dobrej myśli, co do liczby zebranych podpisów. Jak mówił, każda forma walki o prawa kobiet jest dla SLD ważna. Zapowiedział, że Sojusz będzie popierał każdą inicjatywę w tej sprawie, bo to jest "sprawa ponadpartyjna".

23 września projekt komitetu "Stop aborcji" przewidujący bezwzględny zakaz aborcji Sejm skierował do dalszych prac w komisji. Posłowie odrzucili natomiast projekt liberalizujący przepisy aborcyjne przygotowany przez komitet "Ratujmy kobiety".