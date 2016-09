Schetyna: PO buduje swoją wizję gospodarki na czasy po rządach PiS

Schetyna, pytany przez PAP, zadeklarował jednocześnie, że jeżeli rząd PiS zaproponuje jednolity podatek, łączący PIT oraz składki na ZUS i NFZ, w kształcie bardzo podobnym do tego, co PO przedstawiała w ostatniej kampanii wyborczej, to Platforma będzie otwarta na rozmowy i wsparcie tego projektu.

„Będziemy rozmawiać o gospodarce. Cieszmy się i oczywiście uważamy wszyscy, że to Katowice, Śląsk jest najlepszym miejscem, żeby rozmawiać o gospodarce, o wyzwaniach dla polskiej gospodarki, dla polskich finansów, dla polskiego budżetu, że to jest najlepsze miejsce, żeby o tym rozmawiać, zastanawiać się, co trzeba zrobić, jak największa partia opozycyjna ma budować swoją politykę gospodarczą, swoją wizję gospodarki na dzisiaj, na jutro, na te najbliższe trzy lata do wyborów, ale także na, jak to mówimy, Polskę po PiS-ie, czyli Polskę po 2019 r., po następnych wyborach" – powiedział Schetyna podczas konferencji prasowej przed odbywającą się w Katowicach konwencją programową PO poświęconą gospodarce.

Pytany przez PAP o kwestię jednolitej daniny łączącej PIT oraz składki na ZUS i NFZ, której wprowadzenie rozważa rząd PiS, a która była w programie wyborczym PO, Schetyna odparł, że PO jest gotowa pracować nad takim rozwiązaniem.

„To jest nasz projekt, jeden do jednego przejęty przez rząd PiS. Jeżeli on będzie rzeczywiście bardzo zbliżony czy podobny, na pewno deklarujemy pracę nad nim, nad tym pomysłem, jeżeli będzie bardzo podobny, bo on był wyliczony i te koszta były dobrze zbilansowane, to będziemy otwarci do rozmowy i wsparcia tego projektu” – oświadczył.

Premier Beata Szydło mówiła ostatnio w wywiadzie dla PAP: "Pracujemy nad jednolitym podatkiem. Zapowiedziałam, że podejmiemy decyzję we wrześniu, czy on będzie procedowany, więc tutaj jeszcze troszeczkę czasu sobie dajemy, eksperci kończą te prace". Zapewniła jednocześnie, że rząd "nie zamierza absolutnie podnosić podatków". Według wcześniejszych zapowiedzi szefa Komitetu Stałego Rady Ministrów Henryka Kowalczyka, uchwalenie jednolitego podatku planowane jest jeszcze w 2016 r., a wdrożenie - od stycznia 2018 r.