Dożynki Prezydenckie w Spale. Andrzej Duda przemawia do rolników

"To zaszczyt dla prezydenta Rzeczypospolitej, że może zaprosić do siebie polskich rolników po to, żeby im podziękować i otrzymać od nich wspaniałe dary. Ogromnie za to dziękuję w imieniu całego polskiego narodu, całego naszego społeczeństwa" - powiedział Andrzej Duda.

Podkreślił, że praca rolników wymaga wielkiego wysiłku, a dzisiaj także olbrzymiej wiedzy. Dodał, że w pracy rolników także przysłowiowe szczęście związane choćby z aurą odgrywa tak ogromne znaczenie.

Prezydent dodał, że praca rolników jest niezwykle ważna dla polskiego państwa i polskiego społeczeństwa. "Albowiem bezpieczeństwo żywnościowe ma charakter absolutnie strategiczny" - zauważył.

"A my wszyscy, dzięki państwa pracy, dzięki pracy polskich rolników jesteśmy z polskiej żywności tak ogromne dumni i słuchamy kiedy jest ona chwalona praktycznie wszędzie tam, gdzie jest dostępna na świecie" - powiedział prezydent Duda. Dodał, że polskie produkty są poszukiwane na świecie.

"To już 89 lat od pierwszych dożynek prezydenckich, na które wtedy w II Rzeczypospolitej polskich rolników zaprosił pan prezydent Ignacy Mościcki" - przypomniał prezydent Duda.

Przypomniał, że pierwsze dożynki nawiązujące do tradycji II RP w 2000 r. organizował prezydent Aleksander Kwaśniewski, kontynuowali je kolejni prezydenci - Lech Kaczyński i Bronisław Komorowski - dodał Andrzej Duda.

"Cieszę się ogromnie, że państwo przyjmujecie także i moje zaproszenie jako prezydenta RP i możemy się tutaj spotkać" - powiedział prezydent.