Aleja Władysława Bartoszewskiego w Łodzi

Inicjatorem nazwania jednej z najważniejszych łódzkich arterii aleją Władysława Bartoszewskiego był klub radnych PO, który razem z SLD posiada koalicyjną większość w radzie miasta. Autorzy projektu podkreślali, że ten patron to "prawdziwy autorytet, który budował polską demokrację".

- Naszą powinnością jest pamiętać o bohaterach i prawdziwych patriotach. Władysław Bartoszewski to wielce zasłużona postać dla Polski, ale także osoba zaangażowana w życie Łodzi. Miał bardzo duży wkład w upamiętnienie ofiar Litzmannstadt Getto - podkreślał Tomasz Kacprzak, radny PO i szef rady miejskiej.

Sceptyczni do tego projektu i formy jego procedowania byli radni PiS, którzy złożyli wniosek do prezydent Łodzi Hanny Zdanowskiej o przeprowadzenie w październiku konsultacji społecznych w sprawie nadania nazwy ulicy, która do tej pory była określana jako Trasa Górna. Łodzianie mieli wypowiedzieć się w nich, czy są za pozostawieniem dotychczasowej nazwy ulicy, nazwaniem jej aleją Władysława Bartoszewskiego lub zgłosić własną propozycję. Na brak skonsultowania pomysłu z mieszkańcami Łodzi zwracali również uwagę podczas dyskusji poprzedzającej głosowanie.

- Konsultacji nie przeprowadzaliśmy, ponieważ uznaliśmy, że wsłuchamy się w głosy mieszkańców, które spływały do nas przez blisko półtora miesiąca od momentu ogłoszenia projektu. Pomysł był szeroko omawiany w łódzkich mediach i na portalach społecznościowych - tłumaczył Kacprzak. Radny PiS Łukasz Magin zapowiedział, że klub Prawa i Sprawiedliwości "głosując przeciwko projektowi zaproponowanej uchwały, jednocześnie głosuje za tym, żeby konsultować z mieszkańcami najważniejsze decyzje dotyczące miasta, a tę inicjatywę nazewniczą za taką właśnie uważa".

Sama osoba patrona ulicy w czasie półtoragodzinnej dyskusji nie wzbudzała emocji. Ostatecznie uchwałę przyjęto stosunkiem głosów 24 do 11.

Władysław Bartoszewski zmarł w kwietniu ubiegłego roku w wieku 93 lat. Był żołnierzem Armii Krajowej, uczestnikiem Powstania Warszawskiego, działaczem Polskiego Państwa Podziemnego, w czasie II wojny światowej więzionym w KL Auschwitz, a w okresie stalinowskim w więzieniach komunistycznych. W wolnej Polsce – minister spraw zagranicznych, senator, ambasador RP w Austrii, publicysta, pisarz, historyk i działacz społeczny. Był Sprawiedliwym Wśród Narodów Świata, Kawalerem Orderu Orła Białego, pełnomocnikiem premiera ds. relacji międzynarodowych i orędownikiem polsko-niemieckiego dialogu. W 2009 r. otrzymał tytuł doktora honoris causa Uniwersytetu Łódzkiego.

Aleją Władysława Bartoszewskiego nazwano oddaną do użytku we wrześniu 2014 r. i liczącą ok. 4,5 km arterię pomiędzy ul. Pabianicką i Rzgowską. Budowa trasy będącej fragmentem drogi krajowej nr 1 i wyprowadzającej większość ruchu tranzytowego z południowej części Łodzi trwała ponad dwa lata i kosztowała 482 mln zł.