Politycy o projekcie zakazu handlu w niedziele

Solidarność złożyła dziś w Sejmie obywatelski projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele.

Obywatelski projekt ustawy, przygotowany przez NSZZ "Solidarność", przewiduje ograniczenie handlu w niedziele. Według związku, podpisało się pod nim ponad 350 tys. osób. Projekt został złożony w piątek na ręce marszałka Sejmu Marka Kuchcińskiego.

Zgodnie z projektem, zakaz handlu w niedziele miałby dotyczyć większości placówek handlowych z wyjątkiem stacji benzynowych, kwiaciarni, piekarni i aptek.

"Po pierwsze, to projekt obywatelski, a my szanujemy bardzo te projekty, nie wyrzucamy ich do kosza (...) na pewno będziemy pracować nad tą sprawą. Widać, że jest takie zapotrzebowanie społeczne - bo jest ponad 350 tys. podpisów" - powiedział w piątek na briefingu w Sejmie Schreiber, pytany o stanowisko PiS do projektu.

Zaznaczył, że on osobiście skłania się do poparcia inicjatywy ws. zakazu handlu w niedziele, ale - jak zastrzegł - widzi potrzebę dalszych prac nad nią w Sejmie.

Pytany o propozycję PSL, by nie zakazywać, a ograniczyć handel w niedzielę np. do pięciu czy sześciu godzin, poseł PiS powiedział, że nie wyklucza wprowadzenia takiej możliwości. "Jesteśmy otwarci na dyskusję" - zaznaczył.

Dziennikarze pytali też Schreibera, czy nie uważa, że proponowane w projekcie rozwiązanie zaszkodziłoby gospodarce lub rynkowi pracy. "W Niemczech, Austrii czy Norwegii ten zakaz obowiązuje, nic strasznego się nie dzieje, gospodarki tych krajów mają się bardzo dobrze" - odpowiedział poseł PiS.

PO: Projekt opresyjny i zły

Projekt ustawy ograniczającej handel w niedziele doprowadzi do zwolnień - przestrzega PO. Projekt jest zły i opresyjny - uważa rzecznik PO Jan Grabiec.

"To przykład legislacji niewystępującej w krajach europejskich. Dodatkowo projektodawcy nie analizują skutków społecznych i ekonomicznych. Dziś miejsca pracy w handlu są istotne z punktu widzenia rynku pracy w wielu mniejszych miejscowościach. Całkowity zakaz handlu wprowadzony z dnia na dzień musiałby pociągnąć za sobą przynajmniej kilkanaście tysięcy osób zwolnionych z pracy" - przekonywał.

"Bylibyśmy gotowi rozmawiać o różnych formach wzmocnienia ochrony praw pracowników, ograniczenia możliwości funkcjonowania obiektów handlowych również w niedziele, które sprawiałyby, że prawa pracownicze byłyby w coraz większym stopniu chronione. Ten projekt zupełnie nie temu służy, to projekt bardziej ideologiczny" - dodał.

PSL zapowiada poprawki

"Oczekujemy na ten projekt Solidarności, trzeba do niego poważnie podejść, ale będziemy też zgłaszać nasze pomysły i modyfikacje" - mówił Władysław Kosiniak-Kamysz.

Wśród poprawek proponowanych przez PSL mogłaby się pojawić koncepcja czasowego ograniczenia handlu w niedzielę - podkreślił. "Dzisiaj można od świtu do nocy handlować w niedziele, za rok nie będzie można handlować w ogóle, a może zróbmy tutaj zasadę ewolucyjną, wypróbujmy na jakiś czas ograniczenie czasowe 5-6 godzin handlu w niedziele, później dajmy szansę na odpoczynek pracownikom" - dodał.

Kosiniak-Kamysz podkreślił, że wskazane przez niego poprawki czasowego ograniczenia handlu w niedzielę są racjonalne z punktu widzenia gospodarczego, społecznego; można je też wdrożyć w zasadzie z dnia na dzień.

Zaznaczył również, że PSL chciałoby wzmocnić sprzedaż bezpośrednią od producentów rolnych oraz sprzedaż produktów tradycyjnych, żeby "ta otwartość na różnego rodzaju jarmarki, możliwość sprzedaży do klienta była jak największa, szczególnie w tym wypadku w niedziele" - podsumował.

Kukiz'15 trzeba sprawdzić, czy nie zaszkodzi się małym sklepom

Założenie projektu dot. ograniczenia handlu w niedziele jest szczytne, ale chcemy wiedzieć, czy skutkiem nie będzie utrata miejsc pracy i czy nie stracą mali przedsiębiorcy - powiedział poseł Kukiz'15 Piotr Apel.