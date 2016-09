Komisja śledcza ds. Amber Gold: na początek materiały prokuratury

Skarga b. prezesa Amber Gold do ETPC

Komisja podjęła też decyzję ws. swych stałych doradców - na razie jest to 11 osób, ale lista ta nie jest zamknięta. Następne posiedzenie komisji zaplanowano na przyszłą środę.

Pierwsze merytoryczne posiedzenie komisji, które odbyło się w środę, było zamknięte dla mediów. Po posiedzeniu odbyła się konferencja prasowa.

"Jesteśmy zgodni co do tego, że w zasadzie powinniśmy rozpocząć od prokuratury i zapoznania się z tym materiałem, bo on da kompleksową wiedzę i pozwoli zrobić wyjście na różne inne instytucje, bo prokuratura ma najszerszy materiał zgromadzony w tym zakresie" - powiedziała na konferencji prasowa szefowa komisji.

Po tym, gdy prokuratura dostarczy komisji akta - mówiła Wassermann - posłowie ocenią, jaki czas jest potrzebny do minimalnego zapoznania się z tymi materiałami. "Będziemy wtedy zbierać się, celem ustalenia listy świadków i kolejności przesłuchań tych osób" - dodała szefowa komisji.

"Nie znając materiału, nie znając akt, trudno, żebyśmy budowali wersje, każdy z nas wersje zacznie budować po wstępnej analizie - wtedy będzie w stanie powiedzieć w jakim kierunku powinniśmy ewentualnie iść" - zaznaczyła Wassermann.

Pytana, czy komisja przesłucha b. premiera Donalda Tuska, szefowa komisji powiedziała, że jest "już dość mocno zmęczona" pytaniami o to. "Cała prokuratura, cała masa osób do przesłuchania, potem następne instytucje, więc naprawdę nie przewidujemy w najbliższym czasie przesłuchania premiera Tuska. Nie było nawet dzisiaj na ten temat żadnej dyskusji" - powiedziała szefowa komisji.

Poinformowała też o decyzji ws. liczby stałych doradców komisji. "Na ten moment przyjęliśmy propozycje 11 osób i oczywiście mamy konkretne kandydatury, nie jest to lista zamknięta. Materia jest ogromna, dziedziny wszechstronne, jeżeli będą umotywowane wnioski aby tych doradców było więcej, czy to ze strony rządzących, czy opozycji, one będą uwzględniane" - dodała Wassermann.

Zapowiedziała, że posiedzenia komisji mają być prowadzone "w maksymalnie jawny sposób". "A co za tym idzie będziemy się zwracać do tych instytucji o zwolnienie zarówno dokumentów, jak i świadków, z obowiązującej ich tajemnicy. Część tych osób będziemy mogli zwalniać samodzielnie" - mówiła. Zaznaczyła, że umożliwi to udział dziennikarzy w posiedzeniach komisji. "Tam, gdzie nie będzie takiej możliwości z przyczyn prawnych, będą to posiedzenia przy drzwiach zamkniętych" - dodała.

Wassermann oceniła też, że atmosfera na pierwszym merytorycznym posiedzeniu komisji była bardzo dobra. "W dużej części jesteśmy zgodni co do tego, jak praca komisji powinna wyglądać" - stwierdziła szefowa komisji śledczej. Wyraziła nadzieję, że kolejne posiedzenia komisji będą wyglądały podobnie.

Komisja śledcza ma zbadać i ocenić prawidłowość i legalność działań podejmowanych wobec Amber Gold przez: rząd, w szczególności ministrów: finansów, gospodarki, infrastruktury, spraw wewnętrznych, sprawiedliwości i podległych im funkcjonariuszy publicznych. Zbadać ma też działania, jakie podejmowali w sprawie spółki: prezes UOKiK, Generalny Inspektor Informacji Finansowej, prezes Urzędu Lotnictwa Cywilnego, a także prokuratura oraz organy powołane do ścigania przestępstw, w szczególności szefowie ABW i CBA oraz Komendant Główny Policji i podlegli im funkcjonariusze publiczni. Komisja śledcza ma także zbadać działania podejmowane ws. Amber Gold przez Komisję Nadzoru Finansowego.

Poseł Witold Zembaczyński (Nowoczesna) poinformował, że komisja zaakceptowała jego wniosek, aby prace zacząć od zbadania działalności twórcy Amber Gold Marcina P. sprzed wybuchu afery związanej z tą firmą. "Wniosek został zaakceptowany przez komisję na tej płaszczyźnie, która tyczy się badania pracy instytucji związanych z wymiarem sprawiedliwości, z nadzorowaniem wymiaru sprawiedliwości w czasie tamtych lat" - dodał.

Dopytywany, czy to oznacza, że przed komisję mogą być wezwani m.in. prezes PiS Jarosław Kaczyński czy minister sprawiedliwości Zbigniew Ziobro, odpowiedział, że "każda osoba, która ma coś do wniesienia do sprawy i sprawowała nadzór nad wymiarem sprawiedliwości w tym okresie, powinna być przez komisję przesłuchiwana".

"Natomiast dzisiaj nie skłanialiśmy się ku wytyczaniu konkretnych osób do przesłuchań, dlatego że wszystko jest uzależnione od tego, co spotkamy w tych aktach. Dlatego poczekajmy na dostarczenie dokumentów ze strony prokuratury" - dodał Zembaczyński.

Amber Gold - firma powstała na początku 2009 r. - miała inwestować w złoto i inne kruszce. Działała od 2009 r., a klientów kusiła wysokim oprocentowaniem inwestycji - od 6 do nawet 16,5 proc. w skali roku - które znacznie przewyższało oprocentowanie lokat bankowych. KNF złożyła doniesienie do prokuratury, która po miesiącu odmówiła wszczęcia śledztwa, nie dopatrując się w działalności firmy znamion przestępstwa.

13 sierpnia 2012 r. Amber Gold ogłosiła likwidację, tysiącom swoich klientów nie wypłaciła powierzonych jej pieniędzy i odsetek od nich. Pierwszy zarzut oszustwa znacznej wartości wraz z wnioskiem o areszt wobec szefa Amber Gold Marcina P. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku postawiła pod koniec sierpnia 2012 r. Od 21 marca przed gdańskim sądem trwa proces b. prezesa Amber Gold Marcina P. i jego żony Katarzyny P.