Bukmacherzy z STS: Hanna Gronkiewicz-Waltz odejdzie

Za 100 złotych postawionych w STS na utrzymanie przez Gronkiewicz-Waltz stanowiska do wyborów zaplanowanych na jesień 2018 roku można otrzymać 206,8 złotych.

Tymczasem postawienie takiej samej kwoty na to, że Gronkiewicz-Waltz wcześniej odejdzie z urzędu przyniesie jedynie 127,6 złotych. Oznacza to, iż zdaniem bukmacherów bardziej prawdopodobne jest odejście prezydent stolicy z urzędu przed końcem kadencji.

A czy w Warszawie dojdzie do referendum ws. odwołania Gronkiewicz-Waltz? W tej kwestii szanse - zdaniem bukmacherów - rozkładają się pół na pół.

Jeśli jednak do referendum dojdzie to - zdaniem analityków STS - będzie ono raczej niekorzystne dla prezydent Warszawy.

Kurs na to, że zostanie ona odwołana w takim referendum wynosi 1,50 (za 100 złotych można otrzymać 132 złote), podczas gdy kurs na utrzymanie przez nią stanowiska to 2,25 (postawienie 100 złotych to wypłata 198 złotych w przypadku wygranej).

Hanna Gronkiewicz-Waltz znalazła się w ogniu krytyki, po tym jak "Gazeta Wyborcza" opublikowała artykuł na temat nieprawidłowości przy reprywatyzacjach w Warszawie - m.in. przy reprywatyzacji wartej ok. 160 mln złotych działki przy ulicy Chmielnej 70.