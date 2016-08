Ryszard Czarnecki w programie RZECZoPOLITYCE: Prezydent Warszawy bliżej wschodu

- Afera reprywatyzacyjna to poważna sprawa, cieszę się, że Platforma Obywatelska nagle zmieniła zdanie. Dwa dni temu nie było afery, tylko okropny PiS szukał haków na wiceprzewodniczącą PO - mówił Ryszard Czarnecki.

- Nagle okazuje się, że nie są winne krasnoludki lub kapitan Nemo, tylko konkretni urzędnicy będą dyscyplinarnie zwolnieni. Do wczoraj ci sami urzędnicy byli ok i nie było tematu - dodał europoseł.

Czarnecki powiedział, że prezydent Warszawy podałaby się do dymisji, gdyby rządziła zachodnim miastem europejskim. - Wszystkie partie i media są zjednoczone przeciwko praktykom, które pod okiem wiceprzewodniczącej Platformy Obywatelskiej się działy. Gdyby Hanna Gronkiewicz-Waltz była merem Paryża lub burmistrzem Berlina to podałaby się do dymisji lub zawiesiłaby się w czynnościach. Nie byłoby reakcji, gdyby rządziła w Moskwie lub w Mińsku. Widocznie bliżej jej do wschodnich standardów - ocenił.

- Wina jest ewidentna, kara musi być - dodał.

Czy powinna powstać komisja śledcza w sprawie reprywatyzacji? - Uważam, że wszystko jest do rozważenia. Najpierw poczekajmy na wyniki śledztwa prokuratury i CBA - powiedział.

Europoseł komentował również zbliżające się wybory prezydenckie w USA. - Nie widzę przepaści między Hillary Clinton a Donaldem Trumpem. Widzę, że amerykański prezydent nie jest dla siebie sterem, żeglarzem i okrętem. Każdy amerykański prezydent jest trochę zakładnikiem administracji i lobby. Nie uważam, że wybór Trumpa lub Clinton może oznaczać koniec świata. Z każdym prezydentem trzeba współpracować. W praktyce ich poglądy się tak bardzo nie różnią.