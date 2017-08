Chiny: Co najmniej 9 ofiar śmiertelnych tajfunu Hato

Według agencji prasowej Xinhua żywioł największe zniszczenia wyrządził w należącej do Chin enklawie Makau, gdzie zginęło 5 osób. 4 osoby zginęły w sąsiedniej prowincji Guangdong.

Ok. 27 tys. osób ewakuowano do tymczasowych schronów, prawie 2 mln gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu. Znaczne straty wystąpiły na polach uprawnych.

W Makau będącym największym na świecie ośrodkiem gier hazardowych, zniszczona została sieć energetyczna, co m. in. doprowadziło do wstrzymania dostaw wody.

Wcześniej Hato, określany jako najsilniejszy tajfun, który nawiedził ten rejon od 53 lat, uderzył w Hong Kong powodując lokalne powodzie oraz zawieszenie działalności giełdy i komunikacji lotniczej.

Tajfun zakwalifikowany został do kategorii 10, szybkość wiatru przekracza okresowo 160 km/godz.