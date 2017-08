Ofiary śmiertelne to mężczyzna i kobieta a wieku ok. 20 lat. 10 osób odniosło ciężkie obrażenia.

Do zdarzenia doszło ok. godz. 22:30 w miejscowości Sankt Johann am Walde w kraju związkowym Górna Austria, przy granicy z Niemcami, podczas festynu ochotniczej straży pożarnej. W namiocie bawiło się ok. 700 osób.

Nagle okolicę nawiedziła burza, podczas której podmuchy wiatru osiągały prędkość 126 km na godzinę. Wiatr uszkodził metalową konstrukcję namiotu, który przygniótł gości.