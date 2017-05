Podlaskie: Synoptycy zapowiadają nawet -7 stopni Celsjusza

Biuro Prognoz Meteorologicznych IMGW ostrzega, że w nocy z wtorku na środę temperatura spadnie do minus czterech stopni, a przy gruncie do minus siedmiu. Może się tak zdarzyć w całym regionie. Prawdopodobieństwo wystąpienia takich przymrozków Instytut ocenia na 90 proc.

Mróz jest groźny dla upraw roślin, przymrozków obawiają się również sadownicy. Niebezpiecznie może być na drogach, które mogą być śliskie.

We wtorek w regionie pada deszcz, śnieg, deszcz ze śniegiem, jest zimno. Temperatura maksymalna w ciągu dnia wynosi 5-7 stopni, w pewnym momencie były to 2 stopnie. We wtorek temperatura ma być podobna - 6-9 stopni, ale - jak powiedział PAP dyżurny synoptyk Wiesław Winnicki "z każdym dniem będzie coraz cieplej".

W niedzielę, w Białymstoku - po bardzo ciepłej sobocie - ulewa spowodowała zalanie miasta. Wiele ulic wyglądało jak potoki, studzienki kanalizacyjne nie nadążały odprowadzać dużej ilości wody, która zalewała piwnice, garaże. W mieście były kłopoty z przejazdem.

Według Biura Prognoz, spadło 87,7 litra wody na metr kwadratowy. To pomiar w stacji meteorologicznej. Deszcz padał przez siedem godzin - najbardziej intensywnie przez dwie. Miesięczna norma dla Białegostoku to 55 litrów deszczu.

- Jest to ogromny rekord. Taki przypadek zdarzył się tylko raz w historii ostatnich obserwacji, ale generalnie jest to ekstremalny opad - powiedział we wtorek PAP Wiesław Winnicki z białostockiego Biura Prognoz. - W 1986 r. w czerwcu, w Białymstoku spadło 90,6 litra wody na metr kwadratowy - dodał.

Jak podawało w poniedziałek centrum zarządzania kryzysowego, spadło tyle deszczu, ile wynosi norma dla półtora miesiąca - ponad 86 litrów wody na metr kwadratowy, z czego większość w ciągu dwóch godzin.