Błaszczak o sytuacji pogodowej: Sytuacja jest pod kontrolą

Błaszczak powiedział w radiowej Trójce, że w piątek odbędzie się odprawa z Komendantem Głównym PSP, komendantami wojewódzkimi PSP z czterech województw i wojewodami. Chodzi o woj. śląskie, dolnośląskie, małopolskie i opolskie.

- Odbiorę meldunki służb na temat stanu przygotowań do ewentualnej akcji ratunkowej - powiedział minister. - Służby są przygotowane do tego, by nieść pomoc mieszkańcom - dodał.

- Są przekroczone stany wód, szczególnie w województwie śląskim, ale sytuacja jest pod kontrolą - podkreślił Błaszczak.

IMiGW wydało ostrzeżenia hydrologiczne dla pięciu województw w Polsce. Według ostatnich danych Instytutu deszcz pada w całym kraju.

W czwartek pogotowie przeciwpowodziowe ogłosił starosta częstochowski na terenie 5 gmin: Kamienica Polska, Poczesna, Mstów, Kłomnice i Kruszyna z powodu wysokiego stanu wody Warty. Śląskie rzeki przekroczyły w wielu miejscach stany ostrzegawcze, w jednym – alarmowy. Pogotowie przeciwpowodziowe ogłosił również prezydent Oświęcimia