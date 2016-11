Mgła utrudnia pracę warszawskich lotnisk

"Od godzin porannych nad Warszawą utrzymuje się mgła, która może wisieć do godziny 13.00. W tej chwili nad naszym lotniskiem poziom widzialności dla samolotów wynosi ok. 400 metrów, a podstawa chmur jest na wysokości ok. 30 metrów. To warunki na granicy minimum bezpiecznego wykonywania operacji lotniczych" - powiedział rzecznik Okęcia Przemysław Przybylski.

Od godzin porannych zarówno startujące, jak i lądujące maszyny są opóźnione od kilkunastu do kilkudziesięciu minut. "Przepustowość jest ograniczona ze względu na ograniczoną widzialność" - dodał.

Jak przekazał rzecznik, sześć rejsów PLL LOT zostało odwołanych, w tym do Sztokholmu, przylot z Wilna, rejsy do i z Poznania oraz Szczecina.

"Trzy rejsy Ryanaira, które miały lądować na lotnisku w Modlinie, zostały do nas przekierowane. Żaden samolot, który miał lądować na Lotnisku Chopina nie został nigdzie przekierowany" - powiedział Przybylski.

