Roczne rozliczenie PIT a przeniesienie ośrodka życiowych interesów

O tym, kiedy następuje przeniesienie ośrodka życiowych interesów, może zadecydować moment przeprowadzki rodziny. Takie wnioski wynikają z interpretacji Izby Skarbowej w Warszawie.

Wystąpił o nią mężczyzna, który od stycznia do kwietnia przebywał w Polsce. Mieszkał tu razem z żoną i dwójką dzieci oraz pracował. W maju podjął zatrudnienie w Niemczech i wyjechał tam z zamiarem stałego pobytu. Rodzina dojechała do niego dopiero w wakacje, po zakończeniu roku szkolnego. Dzieci we wrześniu rozpoczęły edukację w Niemczech. We wniosku o interpretację mężczyzna zapytał skarbówkę, gdzie ma rozliczać swoje dochody.

Fiskus przypomniał, że decyduje o tym miejsce zamieszkania. Jego definicja znajduje się w art. 3 ustawy o PIT. Przepis ten mówi, że miejsce zamieszkania w Polsce ma ten, kto na jej terytorium:

– posiada centrum interesów osobistych lub gospodarczych (ośrodek interesów życiowych) lub

– przebywa dłużej niż 183 dni w roku.

Jeśli któryś z tych warunków jest spełniony, dana osoba musi rozliczyć się z polskim fiskusem ze wszystkich osiągniętych dochodów, nawet tych uzyskanych za granicą. Jest to tzw. nieograniczony obowiązek podatkowy.

Fiskus podkreślił, że przez „centrum interesów osobistych" należy rozumieć wszelkie powiązania rodzinne, tzn. ognisko domowe, aktywność społeczną, polityczną, kulturalną, obywatelską, przynależność do organizacji/klubów, uprawiane hobby itp.

Z kolei „centrum interesów gospodarczych" to przede wszystkim miejsce prowadzenia działalności zarobkowej, źródła dochodów, posiadane inwestycje, majątek nieruchomy i ruchomy, polisy ubezpieczeniowe, zaciągnięte kredyty, konta bankowe itd.

Zdaniem skarbówki z opisanej sytuacji wynika, że dopiero w wakacje, czyli od dnia przyjazdu żony i dzieci, ośrodek życiowych interesów mężczyzny został przeniesiony do Niemiec. Wcześniej podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu w Polsce.

Podsumowując, wszystkie dochody mężczyzny uzyskane do dnia przyjazdu do Niemiec jego rodziny powinny być rozliczone w Polsce. Później jego miejsce zamieszkania znajduje się w Niemczech. W Polsce musi więc opodatkować tylko te dochody, które uzyskał na jej terytorium.

numer interpretacji: 1462-IPPB4.4511. 1399.2016.1JK3

masz pytanie, wyślij e-mail do autora: p.wojtasik@rp.pl