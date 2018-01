Prawo do zwolnienia w PIT od zbycia nieruchomości przechodzi na spadkobierców - wyrok NSA

Rodzice, którzy po œmierci syna sfinalizowali jego inwestycję mieszkaniowš, utrzymali jego uprawnienie do preferencji w PIT.

Życie pisze różne scenariusze i zdarza się niestety, że to rodzice dziedziczš po dzieciach. Takie dramatyczne sytuacje mogš być dodatkowo powodem komplikacji podatkowych. Przykładem niech będzie sprawa, którš w miniony czwartek zajmował się Naczelny Sšd Administracyjny.

Chodziło w niej o prawo do zwolnienia z PIT od zbycia nieruchomoœci, a właœciwie o jego przejœcie na spadkobierców. Syn zainteresowanego małżeństwa przed œmierciš sprzedał mieszkanie i chciał kupić nowe. Pierwsze lokum zbył odpłatnie przed upływem pięciu lat od końca roku jego nabycia. A w takim przypadku co do zasady ustawodawca przewidział PIT, więc podatnik powinien się z niego rozliczyć. Ustawodawca przewidział tu jednak furtkę dla tych, którzy pienišdze przeznaczš na własne cele mieszkaniowe w cišgu dwóch lat od końca roku zbycia.

Z tej opcji postanowił skorzystać podatnik. Przed œmierciš – w przewidzianym dwuletnim terminie – podpisał umowę przedwstępnš nabycia nowego mieszkania i poniósł na nie wydatki w ratach. Niestety, tuż przed podpisaniem umowy ostatecznej przenoszšcej własnoœć nowej nieruchomoœci niespodziewanie zmarł. Umowę finalizowali już jego rodzice jako spadkobiercy. Zapytali fiskusa, czy zwolnienie z art. 21 ust. 1 pkt 131 ustawy o PIT, z którego planował skorzystać zmarły syn, to prawo majštkowe, które podlega przejęciu przez spadkobierców.

W ich ocenie fakt wydatkowania przez syna przed jego œmierciš dochodu ze zbycia pierwszego mieszkania na zakup kolejnego, choć nie zawarł ostatecznej umowy, uprawnia rodziców, jako spadkobierców, do zwolnienia. Zwłaszcza że zakup sfinalizowali ostatecznš umowš w ustawowym dwuletnim terminie.

Fiskus nie chciał o tym słyszeć. Wyjaœnił, że procedura podatkowa obejmujšca sukcesję podatkowš dotyczy wyłšcznie majštkowych praw i obowišzków spadkodawcy. Nie odnosi się zaœ do praw i obowišzków zmarłego œciœle zwišzanych z jego osobš. A do nich, zdaniem urzędników, należy zaliczyć m.in. przysługujšce spadkodawcy prawa do ulg czy zwolnień. Sporne zwolnienie jako prawo o charakterze osobistym wygasło w chwili œmierci syna i nie weszło do spadku. A zatem rodzice spadkodawcy nie będš uprawnieni do preferencji.

Rodzice zaskarżyli interpretację i wygrali. Najpierw rację przyznał im Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie. Wbrew fiskusowi uznał, że sporne zwolnienie to prawo o charakterze majštkowym, które podlegało dziedziczeniu przez spadkobierców podatnika. Zakup mieszkania przez jego rodziców na podstawie umowy przenoszšcej własnoœć zawartej już po œmierci sšd uznał za czynnoœć wiodšcš do zwolnienia, którego realizację rozpoczšł zmarły. Zwolnienie to jako znajdujšce się w fazie realizacji podlegało dziedziczeniu przez rodziców w zakresie wydatków dokonanych przed œmierciš przez syna oraz poczynionych po jego œmierci przez spadkobierców.

Takš wykładnię potwierdził NSA. Nie miał wštpliwoœci, że sporne zwolnienie to prawo o charakterze majštkowym i jako takie może przejœć na spadkobierców. Co prawda, jak zauważyła sędzia sprawozdawca Alina Rzepecka, każdš sprawę trzeba oceniać indywidualnie pod kštem spełnienia przesłanek, jednak w opisanym przypadku zdaniem NSA zostały one spełnione. Wyrok jest prawomocny.

Sygnatura akt: II FSK 3633-3634/15

