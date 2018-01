WSA: zawieszenie działalności bez zmiany formy opodatkowania nie pozwala na PIT z małżonkiem

Przedsiębiorca, który zawiesił firmę, ale nie zmienił jej opodatkowania 19-proc. PIT, nie może wypełnić zeznania z małżonkiem – uznał warszawski WSA.

Los preferencji małżeńskiej dla podatników, którzy założyli firmy, wybrali opodatkowanie liniowe, a potem – ze względu na brak widoków na zyski – zawiesili je, wcišż jest niepewny. Wojewódzkie sšdy administracyjne (WSA) nie dajš jednoznacznej odpowiedzi, czy przedsiębiorca, który nie zarabia w okresie zawieszenia – bez rezygnacji z liniowego PIT – może rozliczyć się wspólnie z małżonkiem. Na naszych łamach opisywaliœmy już orzeczenia wydane po myœli podatników w takich przypadkach, np. wyrok poznańskiego WSA z 7 grudnia 2017 r. (I SA/Po 837/17). Sprawa nie jest jednak jednoznaczna. W œrodę stanowisko niekorzystne dla podatników potwierdził warszawski WSA.

Korekta z nadpłatš

W spornej sprawie chodziło o PIT za 2014 r. Podatnik i jego żona chcieli rozliczyć się wspólnie, czyli skorzystać z przewidzianej przez ustawodawcę preferencji przewidzianej dla małżeństw. Wybór tego rozwišzania jest korzystny, szczególnie gdy jeden z małżonków zarabia dużo więcej niż drugi. Bo wprawdzie podatek ustala się w podwójnej wysokoœci, ale od połowy ich łšcznych dochodów. W większoœci wypadków małżonkowi, który zarabia więcej, pozwala to zejœć do niższego progu podatkowego i odzyskać częœć PIT.

Taki efekt dał też wybór wspólnego opodatkowania w przypadku skarżšcego. Wspólne rozliczenie z żonš dawało kilkanaœcie tysięcy nadpłaty.

Tu jednak zaczęły się schody. Fiskus zauważył bowiem, że podatnik ma zarejestrowanš działalnoœć gospodarczš, do której opodatkowania wybrał liniowy 19 proc. PIT. Ten sposób opodatkowania obowišzywał w 2014 r. A to w œwietle zasad rzšdzšcych wspólnym rozliczeniem małżeńskim – zdaniem urzędników – wykluczało preferencję.

Małżonkowie upierali się przy swoim. Mšż zgodził się, że jest przedsiębiorcš i w 2014 r. nie zmienił sposobu opodatkowania firmy. Akcentował jednak, że zawiesił jej działalnoœć. Firma oficjalnie nie działała od 1 paŸdziernika 2013 r. do 1 paŸdziernika 2015 r. i nie przyniosła grosza zysku. W tej sytuacji małżonkowie uważali, że zawieszenie firmy męża i brak dochodów z niej dały prawo do wspólnego PIT.

Fiskus zdania jednak nie zmienił. Przypomniał, że zgodnie z art. 6 ust. 8 ustawy o PIT preferencyjny sposób rozliczenia nie przysługuje, gdy choćby do jednego z małżonków majš zastosowanie m.in. przepisy o liniowym PIT. W jego ocenie do wykluczenia prawa do preferencji istotne jest oœwiadczenie o wyborze opodatkowania firmy podatkiem liniowym, a nie to, czy działalnoœć przyniosła zyski. Na urzędnikach wrażenia nie robił też argument, że podatnik zawiesił prowadzenie firmy.

Ostatecznie spór o prawo do wspólnego rozliczenia małżeńskiego przy zawieszeniu firmy jednego z małżonków trafił na wokandę warszawskiego WSA. Rozstrzygnięcie okazało się jednak niekorzystne dla podatników.

Wyjštek od zasady

Jak przypomniała, uzasadniajšc je, sędzia WSA Beata Sobocha, zasadš w ustawie o PIT jest odrębne opodatkowanie. Łšczne opodatkowanie małżonków to wyjštek od zasady, który zależy od spełnienia œciœle okreœlonych warunków. Jednym z nich jest, by żadne z małżonków nie korzystało z podatku liniowego.

W ocenie WSA o tym, czy podatnika dotyczy to wyłšczenie, decyduje pisemne oœwiadczenie o wyborze formy opodatkowania. W spornej sprawie skarżšcy nie zmienił oœwiadczenia o wyborze liniowego PIT do opodatkowania firmy. To wystarczyło, by wykluczyć prawo do preferencyjnego rozliczenia z żonš. Nie ma znaczenia ani zawieszenie działalnoœci, ani to, że firma w 2014 r. nie przyniosła dochodu. Wyrok jest nieprawomocny.

Sygnatura akt: III SA/Wa 874/16

Masz pytanie, wyœlij e-mail do autorki: a.tarka@rp.pl

Opinia

Robert Krasnodębski, radca prawny, partner w kancelarii Weil, Gotshal & Manges

Prawa do wspólnego opodatkowania pozbawieni zostali małżonkowie w sytuacji, gdy chociażby do jednego z nich majš zastosowanie przepisy przewidujšce tzw. liniowe opodatkowanie dochodów z firmy. Konstrukcja samego przepisu wskazuje, że dla utraty prawa do preferencji nie ma znaczenia, czy działalnoœć przynosi podatnikowi dochód czy nie. Tym samym – wobec brak odrębnego przepisu – powinno to dotyczyć także podatników, którzy zawiesili prowadzenie działalnoœci, pozostajšc w reżimie liniowego PIT. Kontrastuje to z zasadš z art. 6 ust. 3 ustawy PIT, który wskazuje, że wspólne opodatkowanie dopuszczalne jest, gdy jeden z małżonków w roku podatkowym nie uzyskał przychodów ze Ÿródeł, z których dochód jest opodatkowany progresywnie, lub osišgnšł dochody poniżej kwoty wolnej. Wštpliwoœci jednak sš, co potwierdza rozbieżne orzecznictwo wojewódzkich sšdów administracyjnych. Przełomem mogš się okazać dopiero rozstrzygnięcia Naczelnego Sšdu Administracyjnego.