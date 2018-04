Niebezpieczna moc prowizorki - komentuje Anna Wojda

Młodzi nie garnš się do przejmowania rodzinnych biznesów. Majš często inny pomysł na życie, a czasem zwyczajnie może i poprowadziliby firmę rodziców, ale zniechęcajš ich problemy prawne. By takie kryzysowe sytuacje załagodzić, posłowie zajęli się przepisami, które majš ułatwić bliskim przejęcie firmy po œmierci przedsiębiorcy. Zacznš obowišzywać już 1 czerwca.

Szkoda, że parlamentarzyœci przy tej okazji nie pracujš nad przepisami podatkowymi, na które czekajš firmy rodzinne. Od 1 stycznia obowišzuje bowiem zakaz rozliczania w podatkowych kosztach darowanego i odziedziczonego majštku. Dzieci przedsiębiorcy, które otrzymajš firmę w darowiŸnie, muszš więc zapłacić dużo wyższy podatek.

„Rzeczpospolita" ostrzegała, że te przepisy to cios w rodzinne biznesy. I nie pomyliliœmy się, co pokazujš pierwsze interpretacje. Fiskus stosuje obowišzujšce prawo, a ono nie pozostawia wštpliwoœci. Rodzina nie ma prawa do kosztów, za to ma obowišzek zapłacić podatek.

Ministerstwo Finansów obiecywało w listopadzie, że przepisy poprawi. Powstał nawet projekt, rzšd go zaakceptował, trafił do Sejmu. Potem połšczono go z innym projektem, rzšd znów go zaakceptował i znów, 22 lutego, trafił do Sejmu. I na tym się skończyło. Projekt cišgle czeka, by ktoœ się łaskawie nad nim pochylił. A kolejne terminy zapłaty zaliczek na podatek przez przedsiębiorców mijajš: 20 lutego, 20 marca, kolejny minie 20 kwietnia.

Czy tak dużo trzeba, by poprawić wadliwe przepisy? Posłowie potrafiš przecież pracować w nocy, co udowodnili przy okazji ustaw o Trybunale Konstytucyjnym czy Sšdzie Najwyższym.

Partii rzšdzšcej przypomnę zatem, że w ostatnich wyborach głosował na niš prawie co trzeci przedsiębiorca. Czy urzędnik, poseł lub senator może mieć ważniejsze sprawy niż te dotyczšce podatków płaconych przez przedsiębiorców? Czas zabrać się do pracy. W przeciwnym razie ta prowizorka ustawowa przetrwa wszystko, podatnik popłacze sobie w mankiet, ale w kolejnych wyborach zagłosuje już inaczej.