Środki wypłacone w ramach rękojmi za mieszkanie bez PIT

Gdy poprzedni właœciciel mieszkania miał obowišzek usunięcia usterek zgłoszonych przez osobę, która kupiła lokal i w zwišzku z tym przekazał mu rekompensatę na pokrycie kosztów remontu, to kwota ta nie jest przychodem nabywcy.

Na poczštku 2017 r. kupiłam od spółki Y mieszkanie na użytek prywatny (nie prowadzę działalnoœci gospodarczej). Spółka Y prowadzi natomiast działalnoœć polegajšcš m.in. na zakupie mieszkań na rynku wtórnym i następnie ich sprzedaży po przeprowadzonym remoncie. Zgodnie z umowš przedwstępnš i aktem notarialnym podpisanym ze spółkš Y, przed zakupem przeze mnie mieszkania był w nim przeprowadzony generalny remont, który obejmował m.in. wymianę całej instalacji hydraulicznej. Niestety, na poczštku 2018 r. okazało się, że mieszkanie ma wady techniczne, tj. instalacja ta jest wadliwa. Wezwałam spółkę Y do ich usunięcia, ale spółka tego nie zrobiła. Dlatego sama poniosłam wydatki na remont instalacji hydraulicznej i w konsekwencji wystšpiłam do spółki Y o zwrot kosztów naprawy w ramach rękojmi. Spółka uznała w pełni zasadnoœć roszczenia i 27 lutego 2018 r. została podpisana ugoda, na mocy której otrzymałam rekompensatę pokrywajšcš koszty naprawy wadliwej instalacji hydraulicznej w wysokoœci 7 200 zł. Kwota ta została przelana na moje konto w marcu 2018 r. W jaki sposób powinnam rozliczyć przychody z ugody? Czy od spółki Y wypłacajšcej œrodki pieniężne na podstawie podpisanej ugody powinnam otrzymać jakiœ dokument, np. PIT-8C? – pyta czytelniczka.

Zgodnie z art. 9 ust. 1 ustawy o PIT, opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegajš wszelkiego rodzaju dochody, z wyjštkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku. W zwišzku z tym należałoby się zastanowić, czy w sytuacji opisanej w liœcie czytelniczka otrzymała przychód i czy powinna go opodatkować.

Musi być przysporzenie

O przychodzie można mówić wtedy, gdy ma on charakter trwałego przysporzenia majštkowego, tj. ma konkretny wymiar finansowy, czyli kiedy u podatnika wystšpiš realne korzyœci majštkowe. Tak więc podstawš uzyskania przychodów mogš być tylko takie czynnoœci, w wyniku których następuje po stronie osoby fizycznej przysporzenie majštkowe.

Opodatkowaniu PIT podlega zatem dochód uzyskany w wyniku okreœlonych czynnoœci faktycznych i prawnych, w następstwie których nastšpił przyrost mienia, tzn. przysporzenie majštkowe majšce konkretny wymiar finansowy.

W analizowanej sprawie sprzedawca lokalu (spółka Y) na podstawie zawartej z nabywcš (czytelniczkš) ugody wypłacił czytelniczce œrodki pieniężne w kwocie 7 200 zł tytułem rekompensaty za remont instalacji hydraulicznej. Remont był przeprowadzony w ramach rękojmi >patrz ramka, gdyż mieszkanie miało wady techniczne, tj. niesprawnš instalację hydraulicznš.

Sprzedawca, tj. pierwotny właœciciel był w ramach rękojmi obowišzany do usunięcia zgłoszonych przez nabywcę mieszkalnia (czytelniczkę) usterek w nabytym lokalu mieszkalnym. Nie usunšł ich, natomiast – uznajšc swojš odpowiedzialnoœć – przekazał nabywcy œrodki pieniężne na usunięcie tych usterek. W tej sytuacji należy stwierdzić, że kwota wynikajšca z ugody nie stanowi przychodu, w rozumieniu ustawy o PIT. Czytelniczka nie jest więc zobowišzana do opodatkowania kwoty otrzymanej od spółki Y (por. interpretację dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 26 paŸdziernika 2017 r., 0114-KDIP3-1.4011.298.2017.1.IF).

Dokumenty niepotrzebne

Skoro nie doszło do uzyskania przychodu przez czytelniczkę, to na spółce Y wypłacajšcej te œrodki pieniężne na podstawie podpisanej ugody jako rekompensaty w ramach rękojmi, nie cišży obowišzek, o którym mowa w art. 42a ustawy o PIT, tj. obowišzek sporzšdzenia informacji PIT-8C oraz przekazania jej podatnikowi (czytelniczce) oraz urzędowi skarbowemu. Informację PIT-8C o wysokoœci przychodów przekazujš podmioty, które wypłacajš należnoœci lub œwiadczenia, o których mowa w art. 20 ust. 1 ustawy o PIT (z tzw. innych Ÿródeł), z wyjštkiem dochodów (przychodów) zwolnionych z PIT lub takich, od których zaniechano poboru podatku.

Autor jest doradcš podatkowym

Rękojmia za wady fizyczne i prawne

Rękojmia za wady została uregulowana w art. 556-576 kodeksu cywilnego (k.c.). Zgodnie z art. 556 k.c., sprzedawca jest odpowiedzialny względem kupujšcego, jeżeli rzecz sprzedana ma wadę fizycznš lub prawnš (rękojmia). Z kolei, w myœl art. 5561 § 1 k.c., wada fizyczna polega na niezgodnoœci rzeczy sprzedanej z umowš. W szczególnoœci rzecz sprzedana jest niezgodna z umowš, jeżeli:

1) nie ma właœciwoœci, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikajšcy z okolicznoœci lub przeznaczenia;

2) nie ma właœciwoœci, o których istnieniu sprzedawca zapewnił kupujšcego, w tym przedstawiajšc próbkę lub wzór;

3) nie nadaje się do celu, o którym kupujšcy poinformował sprzedawcę przy zawarciu umowy, a sprzedawca nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;

4) została kupujšcemu wydana w stanie niezupełnym.