Jak liczyć limit kosztów w grupie podmiotów powiązanych

Od 1 stycznia br. ustawodawca ograniczył możliwoœć zaliczenia do kosztów kwot zwišzanych z usługami i wartoœciami o charakterze niematerialnym i prawnym. Trudno jednak dokładnie wskazać jakie struktury objęte sš tym obostrzeniem.

2018 rok przyniósł kolejne zmiany w podatkach dochodowych. Na mocy przeprowadzonej nowelizacji ustawodawca znacznie ograniczył katalog wydatków, które mogš zostać zakwalifikowane przez podatnika jako koszty podatkowe. Wœród nowoœci należy wskazać ograniczenie prawa do włšczania do kosztów uzyskania przychodu kwot zwišzanych z usługami i wartoœciami o charakterze niematerialnym i prawnym.

Zmiany te sš przejawem polityki dšżšcej do uszczelnienia systemu podatkowego. Co to oznacza dla podatników?

Kwota wolna wynosi 3 000 000 zł

Restrykcje znajdš zastosowanie jedynie w stosunku do nadwyżki kosztów na usługi niematerialne ponad kwotę 3 000 000 zł. Wydatki poniżej tej kwoty sš nielimitowane. W sytuacji gdy rok podatkowy podatnika trwa krócej lub dłużej niż 12 miesięcy, granica obliczana jest poprzez pomnożenie kwoty 250 000 zł przez liczbę rozpoczętych miesięcy.

Jeœli kwota graniczna zostanie przekroczona, to po stronie podatnika powstanie obowišzek wyliczenia problematycznego limitu. Wyłšczeniu z kosztów podatkowych podlegajš wydatki w częœci, w jakiej w danym roku przekroczš 5 proc. EBITDA, tj. kwoty odpowiadajšcej nadwyżce sumy przychodów ze wszystkich Ÿródeł pomniejszonych o wartoœć odpisów amortyzacyjnych i odsetek zaliczonych w roku podatkowym do kosztów uzyskania przychodów.

Konstrukcja art. 15e ustawy o CIT budzi pewne wštpliwoœci interpretacyjne. Wykładnia literalna nowego przepisu nie daje bowiem jasnej odpowiedzi na pytanie, jakie struktury objęte sš zakresem jego zastosowania.

Teoria a praktyka

Kontrowersje dotyczš m.in. często występujšcej w praktyce sytuacji, gdy struktura grupy, na czele której stoi podatnik CIT, obejmuje rozbudowanš sieć powišzań pionowych, a usługi œwiadczone sš na poziomie spółek parterowych niebędšcych osobami prawnymi.

Spółka matka œwiadczy na rzecz spółki córki, która ponosi koszt w postaci wynagrodzenia na œwiadczone usługi.

Czy w takiej sytuacji, z uwagi na to, że spółki parterowe to podmioty transparentne podatkowo, po stronie podatnika dochodzi do kumulacji przychodów i kosztów stosownie do treœci art. 5 ust. 1 ustawy o CIT? Czy w konsekwencji ma on obowišzek wyliczenia limitu kosztów? Żeby odpowiedzieć na tak postawione pytania, należy dokładnie przeanalizować brzmienie art. 15e.

Poniesione bezpoœrednio...

Zgodnie z treœciš problematycznego przepisu podatnicy majš obowišzek wyłšczenia z kosztów uzyskania przychodu tych wydatków na usługi niematerialne i prawne, które zostały poniesione bezpoœrednio lub poœrednio na rzecz podmiotów powišzanych.

Ograniczenie to dotyczy zatem, co do zasady, jedynie kosztów poniesionych bezpoœrednio na rzecz podmiotów powišzanych z podatnikiem. Chociaż w przedstawionym schemacie występujš podmioty powišzane, to należy jednak zauważyć, że usługi œwiadczone sš na poziomie spółek parterowych. W konsekwencji podatnik nie ponosi bezpoœrednio żadnych kosztów na rzecz swoich spółek zależnych. Nie dochodzi do uszczuplenia jego majštku. Nie zmienia się stan posiadanych przez niego aktywów. Nabywanie i œwiadczenie usług między spółkami parterowymi nie powoduje po jego stronie obcišżań ani zobowišzań.

Nie ma więc podstaw by uznać, że gdy podatnik należy do grupy o rozbudowanej strukturze pionowej, a usługi œwiadczone sš na poziomie powišzanych z nim spółek parterowych, ponosi on w rzeczywistoœci bezpoœrednio na ich rzecz jakiekolwiek koszty.

...lub poœrednio

Jednoczeœnie obowišzek wyliczenia limitu kosztów usług niematerialnych i prawnych powstaje także wówczas, gdy koszty te ponoszone sš przez podatnika w sposób poœredni.

Dla rzetelnej oceny zastosowania nowego przepisu wobec danej struktury, konieczne staje się więc także dokonanie wykładni zwrotu „koszty poniesione poœrednio". Tutaj z pomocš przychodzi podatnikom sam ustawodawca.

Zgodnie z art. 15e ust. 10 ustawy o CIT za koszty poniesione poœrednio uważane sš bowiem koszty poniesione na rzecz podmiotu niepowišzanego z podatnikiem, jeżeli rzeczywistym właœcicielem należnoœci lub jej częœci jest podmiot powišzany z podatnikiem w sposób, o którym mowa w art. 11 ustawy o CIT. Jednoczeœnie zgodnie z art. 4a pkt 29 ustawy o CIT za rzeczywistego właœciciela uznaje się podmiot otrzymujšcy danš należnoœć dla własnej korzyœci, niebędšcy poœrednikiem, przedstawicielem, powiernikiem lub innym podmiotem zobowišzanym do przekazania całoœci lub częœci danej należnoœci innemu podmiotowi.

Regulacja art. 15e ust. 10 jest szczególnš (ukierunkowanš) klauzulš przeciwdziałania unikaniu opodatkowania (TAAR), która ma dotyczyć sytuacji celowego wprowadzania poœrednika pomiędzy podatnika a jego podmiot powišzany celem obejœcia regulacji o bezpoœrednim powišzaniu między œwiadczeniodawcš i œwiadczeniobiorcš (por. uzasadnienie do projektu ustawy o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych, ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osišganych przez osoby fizyczne z 27 paŸdziernika 2017 r.; DzU z 2017 r. poz. 2175; http://www.sejm.gov.pl/Sejm8.nsf/druk.xsp?nr=1878).

Wobec tego w pełni uzasadniony wydaje się wniosek, że jeœli w transakcji nie uczestniczš ani poœrednicy, ani inne podmioty trzecie, to nie ma możliwoœci, by uznać, że dany podatnik ponosi poœrednio jakiekolwiek koszty na rzecz podmiotów, z którymi jest powišzany.

W konsekwencji, w analizowanym schemacie powišzań nie dochodzi do sytuacji, w której podatnik ponosi wydatki bezpoœrednio bšdŸ poœrednio na rzecz podmiotów powišzanych. Jakiekolwiek przepływy pieniężne następujš wyłšcznie między spółkami parterowymi, które z kolei nie podlegajš opodatkowaniu podatkiem dochodowym od osób prawnych.

Prymat wykładni językowej

Wykładnia językowa jest punktem wyjœcia dla wszelkiej wykładni prawa i zakreœla jej granice w ramach możliwego sensu słów zawartych w tekœcie prawnym. W szczególnoœci na gruncie prawa podatkowego, z uwagi na jego ingerencyjny charakter w sferę interesów obywateli, przyjmuje się prymat wykładni językowej nad innymi wykładniami, traktujšc pozostałe zasady wykładni, w tym wykładnię systemowš i funkcjonalnš, a także historycznš, jako subsydiarne w stosunku do wykładni językowej (gramatycznej).

Tym samym, jeœli z literalnego brzmienia przepisu art. 15e ust. 1 ustawy o CIT jednoznacznie wynika, że ma on zastosowanie jedynie w przypadkach, kiedy podatnik ponosi koszty usług niematerialnych i prawnych bezpoœrednio lub poœrednio na rzecz podmiotów powišzanych, to brak jest podstaw do objęcia jego dyspozycjš również struktury, w której usługi œwiadczš między sobš parterowe spółki osobowe, a podatnik nie ponosi żadnych wydatków.

Co na to dyrektor KIS

Analizowany w niniejszym tekœcie przypadek jest obecnie przedmiotem wniosku o wydanie interpretacji podatkowej skierowanego do dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej. Niebawem okaże się więc, czy organy podatkowe przyznajš prymat wykładni językowej, czy uznajš, że gdy podatnik należy do grupy o rozbudowanej strukturze pionowej, a usługi œwiadczone sš na poziomie powišzanych z nim spółek parterowych, dochodzi po jego stronie do kumulacji przychodów i kosztów i w konsekwencji jest on zobowišzany do wyliczenia limitu, o którym mowa w art. 15e ustawy o CIT. Pozostaje czekać na rozstrzygnięcie.

Autor jest radcš prawnym, doradcš podatkowym, kierownikiem zespołu podatkowego w kancelarii radców prawnych Oleœ & Rodzynkiewicz sp.k.

podstawa prawna: art. 4a pkt 29, art. 5 ust. 1 i art. 15e ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2343 ze zm.)

Wydatki wyłšczone z kosztów podatkowych

Zgodnie z brzmieniem nowego art. 15e ustawy o CIT podatnicy sš obowišzani wyłšczyć z kosztów podatkowych wydatki ponoszone na:

- usługi doradcze, badania rynku, usługi reklamowe, zarzšdzania i kontroli, przetwarzania danych, ubezpieczeń, gwarancji i poręczeń oraz œwiadczeń o podobnym charakterze,

- wszelkiego rodzaju opłaty i należnoœci za korzystanie lub prawo do korzystania z praw autorskich lub pokrewnych praw majštkowych, licencji, praw własnoœci przemysłowej,

- przeniesienie ryzyka niewypłacalnoœci dłużnika z tytułu pożyczek, innych niż udzielonych przez banki i spółdzielcze kasy oszczędnoœciowo-kredytowe, w tym w ramach zobowišzań wynikajšcych z pochodnych instrumentów finansowych oraz œwiadczeń o podobnym charakterze.

Ograniczenia te dotyczš wyłšcznie tych kwot, jakie przekazane zostały na rzecz podmiotów powišzanych z podatnikiem (przy czym definicja podmiotów powišzanych jest tożsama z definicjš obowišzujšcš dla potrzeb sporzšdzania dokumentacji podatkowej cen transferowych) lub na rzecz podmiotów majšcych siedzibę lub miejsce zamieszkania w tzw. rajach podatkowych.