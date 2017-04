Pracownik-twórca zapłaci niższy PIT

Czy twórcą może być księgowy, który opracował plan finansowy, albo członek zarządu, który jest autorem strategii rozwoju? Przedsiębiorcy coraz częściej występują o interpretacje, czy mogą do wynagrodzenia swoich pracowników zastosować 50-proc. koszty uzyskania przychodów.

– Wówczas pracownik pomniejsza swój przychód nawet o 42,7 tys. zł rocznie. Tymczasem standardowe koszty pracownicze wynoszą jedynie 1335 zł rocznie. W efekcie zapłaci niższy podatek – mówi Grzegorz Grochowina, menedżer w KPMG w Polsce.

Skarbówka się zgadza, o ile zostaną spełnione warunki zawarte w ustawie o PIT oraz ustawie o prawie autorskim i prawach pokrewnych.

Ile za pracę twórczą

Według najnowszych interpretacji twórcą może być nie tylko malarz czy pisarz, ale np. zatrudniony na etacie informatyk piszący oprogramowanie komputerowe, inżynier projektujący instalację czy pracownik marketingu, który opracował strategię sprzedaży dla klienta.

– W wielu branżach stosowanie 50 proc. kosztów to już standard. Duża konkurencja na rynku pracy sprawia, że rozwiązanie to będzie coraz popularniejsze. Warto podkreślić, że jest to bezpieczny sposób oszczędzania na podatku. Firma musi jednak udokumentować, jaka część wynagrodzenia została wypłacona pracownikowi za pracę twórczą – mówi Filip Kotarski, doradca podatkowy, menedżer w EY.

Dodaje, że podwyższone koszty podatkowe stosuje się coraz częściej w odniesieniu do kadry kierowniczej, pracowników działów marketingu czy prawników.

Analiza przed zmianą

Przedsiębiorcy pytają też fiskusa, czy mogą zmienić system wynagradzania w całej firmie, by uwzględnić 50-proc. koszty. Przedtem chcą jednak przeanalizować – odrębnie dla każdego działu – jaką część pracy danego pracownika można uznać za utwór. Analiza obejmie zarówno członków zarządu, jak i pracowników księgowości, administracji, biura transportu czy zespołu serwisowego.

Fiskus się zgadza. Podkreśla jednak, że odliczenie 50-proc. kosztów jest możliwe pod warunkiem, że pracownik tworzy utwory w rozumieniu ustawy o prawie autorskim i przeniósł prawa do nich na pracodawcę. Poza tym należy wyodrębnić stałą część wynagrodzenia i honorarium za prawa autorskie, zależne od czasu poświęconego przez danego pracownika na zadania twórcze. Nie zawsze stanowisko skarbówki jest jednoznaczne. W jednej z interpretacji organ podatkowy stwierdził na pytanie audytora, że do dzieł w postaci sprawozdań finansowych można zastosować 50-proc. koszty. Nie potwierdził jednak, czy zadania audytowe stanowią utwory w rozumieniu prawa autorskiego. To już pytanie do Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego.

Opinia dla „Rzeczpospolitej"

Dominika Dragan-Berestecka, doradca podatkowy w kancelarii Chmieliński & Żemantowski

Zastosowanie 50-proc. kosztów to preferencja, z której warto skorzystać, by obniżyć podatek. Dla pracowników to realna podwyżka, nieobciążająca finansów firmy. Należy jednak pamiętać o warunkach i ograniczeniach wynikających z przepisów, by nie narazić się na spór z fiskusem. Kluczowe jest rozstrzygnięcie, czy w danym przypadku rzeczywiście powstaje utwór. Organy podatkowe akceptują odliczenie 50 proc. przez informatyków, projektantów instalacji czy osoby tworzące strategie reklamowe. Trudno jednak uznać za twórcę menedżera, którego zadaniem jest kontrolowanie i tworzenie raportów. W razie wątpliwości warto wystąpić o opinię Ministerstwa Kultury.