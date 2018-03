Ujęcie księgowe i podatkowe spotkań integracyjnych

Do ewidencji kosztów imprez organizowanych przez firmę używa się zwykle kont „Ubezpieczenia i inne œwiadczenia" lub „Usługi obce", w zależnoœci od celu i grona uczestników. Te dwa kryteria mogš wyznaczać rozliczenie w CIT.

Wiele firm w prowadzonej działalnoœci organizuje różnego rodzaju spotkania integracyjne dla pracowników, partnerów biznesowych lub klientów, które majš na celu osišgnięcie konkretnych celów biznesowych. Organizacja imprezy integracyjnej dla pracowników czy kontrahentów ma zwykle na celu zwiększenie lojalnoœci wobec organizatora. Spotkania tego typu to zwykle rodzaj rekreacji i wypoczynku oraz sposób oderwania od codziennoœci, co pozytywnie wpływa na lojalnoœć pracowników oraz kontrahentów, identyfikację z firmš i jej celami oraz ogólny wizerunek danej jednostki gospodarczej. Ujęcie w księgach rachunkowych takich kosztów nie powinno stanowić specjalnego problemu. Co do zasady, firma-organizator powinna je odnieœć w ciężar działalnoœci operacyjnej, przy zachowaniu zasady memoriału opisanej w art. 6 ust. 1 ustawy o rachunkowoœci (uor), która mówi, że dana jednostka gospodarcza powinna ujšć w księgach rachunkowych wszystkie osišgnięte, przypadajšce na jej rzecz przychody i obcišżajšce jš koszty zwišzane z tymi przychodami dotyczšce danego roku obrotowego, niezależnie od terminu ich zapłaty.

Co obejmuje œwiadczenie

Imprezy integracyjne dla pracowników stały się częœciš biznesowej rzeczywistoœci, a na rynku pojawiło się wiele podmiotów, które przejęły cały proces tworzenia tego rodzaju eventów według zapotrzebowania klientów.

Agencje organizujšce imprezy integracyjne oraz eventy dla pracowników czy kontrahentów firmy po wykonaniu zlecenia wystawiajš zwykle jednš fakturę dokumentujšcš realizację usługi kompleksowej, na której nie sš wyodrębnione poszczególne elementy składowe, takie jak na przykład:

- wynajem sali konferencyjnej razem z odpowiednim wyposażeniem i sprzętem technicznym,

- zapewnienie wyżywienia i napojów dla uczestników,

- miejsca noclegowe i parkingowe,

- zapewnienie obsługi organizacyjnej itp.

Koszt usługi kompleksowej księgowany jest na podstawie takiej faktury VAT zwykle na kontach zespołu 4, przy założeniu, że firma korzysta z wzorcowego planu kont. Konta, na których mogš być ujmowane operacje zwišzane z tym wydatkiem, to na przykład:

- „Ubezpieczenia społeczne i inne œwiadczenia" czy

- „Usługi obce"

– w zależnoœci od charakteru wydarzenia.

Kompleksowa usługa...

Kłopotliwe może okazać się ujęcie nabycia usług organizacji imprezy integracyjnej z punktu widzenia podatkowego. Zgodnie art. 86 ust 1 ustawy o VAT podatnikowi przysługuje prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego w zakresie, w jakim towary i usługi sš wykorzystywane do wykonywania czynnoœci opodatkowanych – co do zasady, ponieważ ustawa o VAT okreœla pewne zastrzeżenia w art. 88. Zgodnie z ust. 1 tego przepisu obniżenia kwoty lub zwrotu różnicy podatku należnego nie stosuje się między innymi do nabywanych przez podatnika usług noclegowych i gastronomicznych, z wyjštkiem nabycia gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów przez podatników œwiadczšcych usługi przewozu osób. Opisane powyżej wyłšczenie wskazuje, że podatek od towarów i usług przy zakupie usług poczęstunku w restauracji czy hotelowych nie podlega odliczeniu. Nie znajdzie zatem zastosowania do kompleksowej usługi organizacji konkretnego eventu na zlecenie danej jednostki. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej w interpretacji indywidualnej z 19 wrzeœnia 2017 r. (0112-KDIL1-1.4012.294.2017.1.AK) uznał, że takie podejœcie jest prawidłowe. Potwierdził, że podatnik ma prawo do odliczenia podatku naliczonego od faktury VAT, dokumentujšcej zakup tego rodzaju usługi od firmy zewnętrznej. Firma występujšca o interpretację zamierzała zorganizować wyjazd szkoleniowo-integracyjny dla swoich kluczowych kontrahentów, którzy nabywajš produkowane przez niš towary. Celem wyjazdu dla kontrahentów było przede wszystkim bliższe poznanie się z kontrahentami i zapoznanie ich pomiędzy sobš, przedstawienie na wyjeŸdzie produktów jednostki oraz prezentacja planów rozwoju, w tym planów sprzedażowych nowych produktów.

... to także nocleg i gastronomia

Organ miał œwiadomoœć, że w zakres nabywanej usługi kompleksowej wchodzš także œwiadczenia o charakterze noclegowym oraz gastronomicznym. Podatnik nie był jednak w stanie wyszczególnić faktycznych kwot za poszczególne czynnoœci składajšce się na wyjazd dla swoich kontrahentów. Rozliczenie kosztów wyjazdu odbywało się bowiem na podstawie ogólnego wynagrodzenia z firmš organizujšcš całoœć wyjazdu, a wysokoœć wynagrodzenia wykazanego na fakturach była z kolei odnoszona do kosztorysu będšcego załšcznikiem do umowy pomiędzy stronami. W interpretacji podkreœlono, że co prawda każde œwiadczenie dla celów opodatkowania podatkiem od towarów i usług powinno być uznawane za odrębne i niezależne, ale w sytuacji, gdy kilka œwiadczeń obejmuje z ekonomicznego punktu widzenia jednš usługę, usługa ta nie powinna być sztucznie dzielona dla celów podatkowych. Jeżeli zatem dwa lub więcej niż dwa œwiadczenia (lub czynnoœci) dokonane przez podatnika na rzecz konsumenta sš tak œciœle zwišzane, że obiektywnie tworzš one w aspekcie gospodarczym jednš całoœć, której rozdzielenie miałoby sztuczny charakter, to wszystkie te œwiadczenia lub czynnoœci stanowiš jednolite œwiadczenie do celów stosowania przepisów ustawy o podatku od towarów i usług.

Nie ma wyłšczenia...

Firmy majš również wštpliwoœci dotyczšce ujęcia wydatków na usługę organizacji spotkania integracyjnego w kosztach uzyskania przychodów. Analizujšc przepisy z zakresu podatków dochodowych można zauważyć, że wydatki na eventy dla pracowników czy kontrahentów nie zostały wyłšczone z kosztów podatkowych na podstawie art. 16 ust. 1 ustawy o CIT oraz art. 23 ust. 1 ustawy o PIT. W tej sytuacji mogš stanowić koszt podatkowy, jeœli spełniajš ogólny warunek ujęty w art. 15 ust. 1 ustawy o CIT i art. 22 ust. 1 ustawy o PIT, to znaczy zostały poniesione w celu osišgnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia ich Ÿródła. Rozstrzygnięcia organów skarbowych potwierdzajš poprawnoœć takiego podejœcia. Jeden z podatników pytał Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej o możliwoœć zaliczenia tego rodzaju wydatków do kosztów uzyskania przychodów, ponieważ zorganizował dla swoich pracowników imprezę integracyjnš. Miała ona na celu ułożenie poprawnych relacji między pracownikami a pracodawcš oraz przyczynienie się do ukształtowania poczucia przynależnoœci do firmy, a także zwiększenie lojalnoœci pracowników wobec pracodawcy, co umożliwi zatrzymanie wykwalifikowanej kadry i w rezultacie może wpłynšć na zmniejszenie kosztów zwišzanych z przeszkoleniem nowych pracowników. Istotne było także zwiększenie poziomu motywacji do pracy, a w konsekwencji wzrost efektywnoœci pracowników, co powinno przełożyć się na osišgany przychód.

Zdaniem autorki

Magdalena Kraszewska-Szuba

Wydatek na imprezę integracyjnš zarówno dla kontrahentów, jak i pracowników to zwykle koszt sięgajšcy w zależnoœci od skali wydarzenia kilkudziesięciu tysięcy złotych – często planowany z dużym wyprzedzeniem. Warto wykorzystać ten okres i dokładnie przeanalizować wszystkie towarzyszšce takiemu spotkaniu integracyjnemu przesłanki, a wštpliwoœci dodatkowo skonsultować, aby mieć pewnoœć, że charakter danego eventu daje możliwoœć osišgnięcia pewnych korzyœci podatkowych, ponieważ od niego organy skarbowe uzależniajš podatkowe skutki dla firmy.

... ale trzeba przeanalizować charakter eventu

Zaznaczono też, że impreza integracyjna nie miała charakteru typowo rozrywkowego ani konsumpcyjnego, ale jej głównym celem była integracja pracowników i interes ekonomiczny pracodawcy. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej potwierdził w interpretacji indywidualnej z 30 stycznia 2018 r. (0111-KDIB2-1.4010.359.2017.1.AP), że wszystkie poniesione wydatki zwišzane z prowadzonš działalnoœciš gospodarczš, po wyłšczeniu zastrzeżonych w ustawie, sš kosztami uzyskania przychodów, o ile pozostajš w zwišzku przyczynowo-skutkowym z osišganymi przychodami. Chodzi tu o zwišzek tego typu, że poniesienie kosztu ma wpływ na powstanie lub zwiększenie przychodu bšdŸ na zachowanie i zabezpieczenia Ÿródła przychodów. Wobec tego kosztami podatkowymi będš również wydatki ponoszone w celu integracji pracowników, m.in. w postaci organizacji imprezy integracyjnej.

Uwaga! Rzeczywiste okolicznoœci eventu sš istotne z punktu widzenia podatkowego. Jeżeli celem organizacji takiego wydarzenia dla pracowników jest jedynie rozrywkowe spotkanie towarzyskie, bez nacisku na kształtowanie więzi pracowników z pracodawcš, zwišzek poniesionego kosztu z przychodem na gruncie podatku dochodowego będzie trudny do udowodnienia. Równie dokładnie należy przeanalizować cel spotkania integracyjnego organizowanego dla partnerów biznesowych. Jeœli dana firma w ten sposób jedynie kreuje swój wizerunek, tworzy wœród kontrahentów wrażenie podmiotu profesjonalnego, partnera biznesowego godnego zaufania, kształtuje prestiż i pozytywne postrzeganie w kontaktach zewnętrznych, to w opinii organów skarbowych takie postępowanie nosi znamiona reprezentacji i nie stanowi kosztów uzyskania przychodów.

Przykład

W styczniu 2018 r. ABC sp. z o.o. nabyła usługę kompleksowej organizacji spotkania integracyjnego dla kluczowych kontrahentów jednostki. Celem wydarzenia było nawišzanie œciœlejszej więzi z kontrahentami, przedstawienie nowych produktów ABC sp. z o.o. oraz prezentacja planów rozwoju na najbliższy czas. ABC sp. z o.o. zamierzała także wykorzystać ten czas na omówienie warunków dalszej współpracy w celu przedłużenia umów z kontrahentami. Na podstawie powyższych przesłanek ABC sp. z o.o.:

- zakwalifikowała wydatek do kosztów uzyskania przychodu;

- odliczyła VAT naliczony na podstawie faktury VAT wystawionej przez zewnętrznš firmę organizujšcš całe wydarzenie.

Przykład

W lutym 2018 r. XYZ sp. z o.o. nabyła usługę kompleksowej organizacji spotkania integracyjnego dla swoich pracowników. Celem wydarzenia było zwiększenie motywacji do pracy, a w konsekwencji wzrost efektywnoœci. Zamiarem imprezy integracyjnej było również zwiększenie poczucia identyfikacji pracowników z firmš oraz lojalnoœci jej pracowników. Impreza integracyjna nie miała charakteru typowo rozrywkowego ani konsumpcyjnego. XYZ Sp. z o.o. zamierzała także wykorzystać ten czas na omówienie dotychczasowych osišgnięć oraz planów na kolejne lata w kontekœcie zaangażowania w ten proces pracowników. Na podstawie powyższych przesłanek XYZ Sp. z o.o.:

- zakwalifikowała wydatek do kosztów uzyskania przychodu;

- odliczyła VAT naliczony na podstawie faktury VAT wystawionej przez zewnętrznš firmę organizujšcš całe wydarzenie.

—Magdalena Kraszewska-Szuba

