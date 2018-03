Podatek od nieruchomości komercyjnych dla właścicieli budynków handlowo - usługowych lub biurowych

W 2018 roku wprowadzono w Polsce nowš daninę - podatek od nieruchomoœci komercyjnych. Muszš go uiszczać właœciciele budynków handlowo - usługowych lub biurowych, których wartoœć poczštkowa przekracza 10 000 000 zł.

Nowa regulacja dodana w ustawach o podatkach dochodowych (PIT - art. 30g oraz CIT - art. 24b i 24c) jest adresowana do podatników, którzy sš właœcicielami nieruchomoœci tzw. komercyjnych położonych na terytorium Polski, których wartoœć poczštkowa przekracza 10 000 000 zł. Podatek jest więc pobierany od budynków handlowo - usługowych lub biurowych.

W praktyce oznacza to, że opodatkowane sš centra handlowe, domy towarowe, samodzielne sklepy i butiki oraz pozostałe nieruchomoœci handlowo – usługowe i budynki biurowe sklasyfikowane jako budynki biurowe. Podatek dochodowy od przychodów z tytułu własnoœci ww. œrodka trwałego położonego w Polsce według ww. okreœlonej wartoœci poczštkowej okreœlony został na 0,035 proc. podstawy opodatkowania. Roczne obcišżenie wynosi więc ok. 0,42 proc. wartoœci poczštkowej nieruchomoœci.

Przyjęto też, że podatek ten jest obliczany na zasadach ogólnych. Ustawodawca wskazał, że podatnicy sš obowišzani za każdy miesišc obliczać podatek i wpłacać go na rachunek urzędu skarbowego w terminie do 20. dnia miesišca następujšcego po miesišcu, za który płacony jest podatek.

Co jest podstawš opodatkowania

W przepisach przyjęto, że podstawš opodatkowania jest wartoœć ponad 10 000 000 zł wartoœci poczštkowej nieruchomoœci.

Przykład 1

Spółka posiada biurowiec (będšcy œrodkiem trwałym) o wartoœci poczštkowej 150 mln zł. Założono zatem, bioršc pod uwagę konstrukcję tego podatku, że przychód z tego tytułu wynosi 140 mln zł. Podatek wynosi 0,035 proc. podstawy opodatkowania miesięcznie. W naszym przykładzie oznacza, że spółka jest zobowišzana do zapłaty miesięcznie 49 000 złotych (rocznie 588 000 złotych).

Przykład 2

Spółka posiada cztery biurowce o wartoœciach poczštkowych odpowiednio 4 mln zł, 5 mln zł, 7 mln zł i 9 mln zł. Biurowce te sš œrodkami trwałymi. - Czy w takiej sytuacji spółka jest zobowišzana do zapłaty należnoœci publicznoprawnej od sumy wynoszšcej 25 mln zł, czyli faktycznie 0,035 proc. od 15 mln zł? - Nie, nie jest zobowišzana do zapłaty, ponieważ wartoœci poczštkowej œrodków trwałych nie sumuje się u podatników.

Nowe obcišżenie budzi wštpliwoœci

W zwišzku z wprowadzeniem podatku komercyjnego pojawia się wiele kontrowersji, chociażby z tego powodu, że ustawodawca założył, iż podstawy opodatkowania nie można obniżyć o dokonane odpisy amortyzacyjne od wartoœci poczštkowej œrodka trwałego. Co więcej, podstawa ta będzie jeszcze w dodatku podwyższona w zależnoœci od stosowanych ulepszeń (nakładów poniesionych na nieruchomoœć).

Innym zarzutem w stosunku do omawianej regulacji jest to, że wprowadzono tu swoistš fikcję prawnš, że (w odniesieniu do ww. przykładu nr 1) podatnik uzyskuje przychód w wysokoœci 140 mln zł. W efekcie jest to więc typowy podatek majštkowy i nie wiadomo dlaczego dotyczšce go regulacje znalazły się w ustawach o podatkach dochodowych. Podatek ten musi być także płacony w przypadku gdy biurowiec podatnika generuje stratę. Ponadto, pojawia się tutaj także zagadnienie podwójnego opodatkowania tej samej nieruchomoœci: z jednej strony podatkiem od nieruchomoœci, a z drugiej strony podatkiem nałożonym nowo wprowadzonš regulacjš. Wprawdzie konstrukcie obu podatków sš różne, to jednak trudno oprzeć się wrażeniu, że sam fakt posiadania tej samej nieruchomoœci powoduje dwukrotne opodatkowanie.

