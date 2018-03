Wpłaty na fundusz remontowy od właścicieli lokali użytkowych podlegają opodatkowaniu

Kwoty wnoszone na naprawę dachu i wymianę windy przez właœcicieli lokali usługowych (użytkowych) nie sš przychodami wspólnoty z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W konsekwencji, dochód powstały z tego tytułu podlega opodatkowaniu.

- Wspólnota mieszkaniowa zrzesza właœcicieli zarówno mieszkań, jak i lokali użytkowych. Wszyscy przekazujš wpłaty na fundusz remontowy. Czy wpłaty przeznaczone na ten fundusz (niewydatkowany w bieżšcym roku), zapłacone przez właœcicieli lokali użytkowych, podlegajš opodatkowaniu CIT? Czy mogš korzystać ze zwolnienia w CIT-8? – pyta czytelniczka.

Ogół właœcicieli, których lokale wchodzš w skład okreœlonej nieruchomoœci, tworzy wspólnotę mieszkaniowš. Wspólnota mieszkaniowa może nabywać prawa i zacišgać zobowišzania, pozywać i być pozwana (art. 6 ustawy o własnoœci lokali). Wspólnoty mieszkaniowe, jako jednostki organizacyjne niemajšce osobowoœci prawnej, zgodnie z art. 1 ust. 2 ustawy o CIT, sš podatnikami tego podatku.

Co mówiš przepisy

Przychodami wspólnot mieszkaniowych (tak jak innych podatników CIT) sš w szczególnoœci otrzymane pienišdze, wartoœci pieniężne, w tym również różnice kursowe (zob. art. 12 ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT). Nie ma znaczenia czy te œrodki zostały wypracowane wskutek prowadzenia działalnoœci gospodarczej, uzyskane jako pożytki zrealizowane przez wspólnotę z nieruchomoœci wspólnej, czy otrzymane w inny sposób.

Z kolei, wszelkie koszty ponoszone przez wspólnotę, majšce zwišzek z uzyskanym przychodem sš kosztami uzyskania przychodów w myœl art. 15 ust. 1 zdanie pierwsze ustawy o CIT.

Dochodem ze Ÿródła przychodów jest nadwyżka sumy przychodów uzyskanych z tego Ÿródła przychodów nad kosztami ich uzyskania, osišgnięta w roku podatkowym. Jeżeli koszty uzyskania przychodów przekraczajš sumę przychodów, to różnica jest stratš ze Ÿródła przychodów (zob. art. 7 ust. 2 ustawy o CIT).

Dochody wspólnot mieszkaniowych na warunkach ustalonych w ustawie o CIT mogš korzystać ze zwolnienia z CIT.

Przedmiotowe zwolnienie, stosownie do art. 17 ust. 1b ustawy o CIT, ma zastosowanie, jeżeli dochód jest przeznaczony i – bez względu na termin – wydatkowany na cele okreœlone w tym przepisie, w tym także na nabycie œrodków trwałych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych służšcych bezpoœrednio realizacji tych celów oraz na opłacenie podatków niestanowišcych kosztu uzyskania przychodów.

Dwa warunki

Stosownie do art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT, wolne od podatku sš dochody spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych, towarzystw budownictwa społecznego oraz samorzšdowych jednostek organizacyjnych prowadzšcych działalnoœć w zakresie gospodarki mieszkaniowej uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi >patrz ramka – w częœci przeznaczonej na cele zwišzane z utrzymaniem tych zasobów, z wyłšczeniem dochodów uzyskanych z innej działalnoœci gospodarczej niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Aby zatem dochód wspólnot mieszkaniowych uzyskany z gospodarki zasobami mieszkaniowymi korzystał z ww. zwolnienia przedmiotowego, muszš być spełnione łšcznie dwa warunki, a mianowicie dochody te muszš być:

- uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi,

- przeznaczone na utrzymanie zasobów mieszkaniowych.

Oznacza to, że opodatkowaniu CIT podlegajš:

- dochody uzyskane z gospodarki zasobami mieszkaniowymi, które nie zostały przeznaczone na cele zwišzane z utrzymaniem zasobów mieszkaniowych,

- dochody uzyskane z innej działalnoœci niż gospodarka zasobami mieszkaniowymi.

Decyduje funkcja i przeznaczenie

Z definicji zasobów mieszkaniowych wynika, że zasoby mieszkaniowe to nie tylko lokale mieszkalne, ale również pozostałe pomieszczenia oraz urzšdzenia wchodzšce w skład budynku mieszkalnego lub znajdujšce się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań, jak również ułatwiajšce im dostęp do budynku mieszkalnego oraz zapewniajšce sprawne funkcjonowanie oraz administrowanie. Pojęcie to nie może być jednak rozcišgane na lokale użytkowe (usługowe), gdyż prowadzona w nich działalnoœć nie jest niezbędna ani funkcjonalnie zwišzana z prawidłowym korzystaniem z pomieszczeń mieszkalnych. Istotš lokali użytkowych jest ich niemieszkalne przeznaczenie, co oznacza, że nie można ich zaliczyć do zasobów mieszkaniowych.

Funkcja mieszkaniowa jest zatem zasadniczš cechš wskazujšcš, że mamy do czynienia z zasobem mieszkaniowym. Tym samym, lokale użytkowe nie sš zasobami mieszkaniowymi, gdyż nie należš do żadnej z grup pomieszczeń i urzšdzeń wchodzšcych w skład budynku mieszkalnego lub znajdujšcych się poza nim, których istnienie jest niezbędne dla prawidłowego korzystania z mieszkań przez mieszkańców (ułatwiajšcych im dostęp do budynku mieszkalnego, zapewniajšcych sprawne jego funkcjonowanie oraz administrowanie).

Bez zwolnienia

Oznacza to, że wpłaty wnoszone na fundusz remontowy przez właœcicieli lokali usługowych (użytkowych) nie korzystajš ze zwolnienia z opodatkowania na podstawie art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy o CIT. Wpłaty te nie sš bowiem przychodami z gospodarki zasobami mieszkaniowymi. W konsekwencji, dochód powstały z tego tytułu, stosownie do postanowień art. 7 ust. 1 ustawy o CIT, podlega opodatkowaniu CIT (por. interpretację indywidualnš dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 10 wrzeœnia 2015 r., IPPB3/4510-529/15-2/EŻ).

Autor jest doradcš podatkowym

podstawa prawna: art. 6 ustawy z 24 czerwca 1994 r. o własnoœci lokali (tekst jedn. DzU z 2015 r., poz. 1892 ze zm.)

podstawa prawna: art. 1 ust. 2, art. 7 ust. 1 i 2, art. 12 ust. 1 pkt 1, art. 15 ust. 1 oraz art. 17 ust. 1 pkt 44 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r., poz. 2343 ze zm.)

Gospodarka zasobami mieszkaniowymi

Ustawa o CIT nie zawiera definicji pojęć: „zasoby mieszkaniowe" oraz „gospodarka zasobami mieszkaniowymi", dlatego należy sięgnšć do wykładni językowej tych pojęć.

Przez „zasoby mieszkaniowe" należy rozumieć:

- znajdujšce się w budynku mieszkalnym lokale mieszkalne wraz z przynależnymi do nich pomieszczeniami oraz wyposażenie techniczne, jak np.:

– dŸwigi osobowe i towarowe,

– aparaty do wymiany ciepła,

– kotłownie i hydrofornie wbudowane,

– klatki schodowe,

– strychy, piwnice, komórki,

– balkony, loggie,

– garaże,

- pomieszczenia znajdujšce się w budynku mieszkalnym lub poza nim, zwišzane z administrowaniem i zapewnieniem bezawaryjnego funkcjonowania osiedlowych budynków mieszkalnych, tj.:

– budynki (pomieszczenia) administracji osiedlowej, np.: spółdzielni mieszkaniowej, wspólnot mieszkaniowych,

– kotłownie i hydrofornie wolnostojšce,

– osiedlowe warsztaty (zakłady) konserwacyjno-remontowe,

- urzšdzenia i uzbrojenie terenów, na których znajdujš się ww. budynki jak np.:

– zbiorniki – doły gnilne, szamba, przydomowe oczyszczalnie œcieków,

– rurocišgi i przewody sieci wodocišgowo-kanalizacyjnej, gazowej i ciepłowniczej,

– sieci elektroenergetyczne i telekomunikacyjne,

– budowle inżynieryjne (studnie itp.), stacje transformatorowe,

– budowle komunikacyjne, jak: drogi osiedlowe, ulice, chodniki,

– inne budowle i urzšdzenia zwišzane z ukształtowaniem i zagospodarowaniem terenu, majšce wpływ na prawidłowe funkcjonowanie osiedlowych budynków mieszkalnych, jak np.: latarnie oœwietleniowe, ogrodzenia, parkingi, trawniki, kontenery na œmieci.

Budynki mieszkalne wraz ze znajdujšcymi się w nich lokalami mieszkalnymi, pomieszczeniami oraz urzšdzeniami sš nierozłšcznie i trwale zwišzane z gruntami, na których zostały one zbudowane. Oznacza to, że grunty wraz ze znajdujšcymi się na nich budynkami mieszkalnymi wchodzš w skład zasobów mieszkaniowych.

Z kolei, pojęcie „gospodarka" nie ogranicza się tylko do zarzšdzania i dysponowania, ale obejmuje także całoœć mechanizmów i warunków działania podmiotów gospodarczych zwišzanych z wytwarzaniem i podziałem dóbr i usług. Uwzględniajšc zakres tak rozumianego pojęcia „gospodarka" oraz pojęcia „zasoby mieszkaniowe", na które składajš się m.in. lokale mieszkalne wraz z pomieszczeniami usprawniajšcymi funkcjonowanie lokali mieszkalnych (tj. np. garaże, kotłownie, klatki schodowe, dŸwigi), uzasadnione jest twierdzenie, że przez gospodarkę zasobami mieszkaniowymi należy rozumieć całoœć działań majšcych na celu prawidłowe gospodarowanie substancjš mieszkaniowš znajdujšcš się w budynku mieszkalnym.