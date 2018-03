Obliczanie progu dla dokumentowania pożyczki z podmiotem powiązanym

Nie tylko odsetki, ale również kwotę głównš trzeba uwzględnić podczas obliczania progu dla dokumentowania pożyczki z podmiotem powišzanym.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Komentarz eksperta

Polscy podatnicy majš obowišzek dokumentować transakcje zawierane z podmiotami powišzanymi jeżeli, zgodnie z obecnym brzmieniem art. 9a ustawy o CIT, obowišzujšcym od 1 stycznia 2017 r., ich przychody bšdŸ koszty w poprzednim roku podatkowym przekroczyły próg 2 mln euro, oraz jeżeli transakcje te majš istotny wpływ na ich dochód lub stratę. Za transakcje istotnie wpływajšce na dochód/stratę przywołany przepis uznaje transakcje, których wartoœć przekracza ustawowe progi. Podatnicy majš wštpliwoœci zwišzane z okreœlaniem obowišzku dokumentacyjnego dla transakcji pożyczek, m.in. czy w limicie transakcyjnym powinni uwzględnić samš wartoœć odsetek czy również kwotę głównš pożyczki.Przy ustalaniu przekroczenia limitu transakcyjnego, o którym mowa w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT dla transakcji pożyczek należy wzišć pod uwagę nie tylko samš wartoœć odsetek, ale również częœć kapitałowš. Tak wynika z interpretacji indywidualnej z 14 lutego 2018 r., wydanej przez Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej (0115-KDIT2-3.4010.379.2017.1.JG).W stanie faktycznym wnioskodawca wskazał, że jest powišzany w rozumieniu art. 11 ustawy o CIT z innymi podmiotami, z którymi zawarł w 2017 r. umowy pożyczki. Suma kwot głównych pożyczek, zawartych przez wnioskodawcę w 2017 r. z podmiotami powišzanymi, wraz z odsetkami przekroczy wskazane w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT wartoœci. Progu tego nie przekroczyłyby same odsetki. Wnioskodawca zadał pytanie czy podlega obowišzkowi sporzšdzenia dokumentacji cen transferowych za rok 2017 dla pożyczek udzielonych podmiotom powišzanym w 2017 roku. Sam uważał, że nie cišży na nim ww. obowišzek dokumentacyjny, ponieważ łšczna wartoœć odsetek od pożyczek zawartych z podmiotami powišzanymi w 2017 r. nie przekracza wartoœci okreœlonej w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT. Ze stanowiskiem wnioskodawcy nie zgodził się Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej. Organ stwierdził, że obowišzek sporzšdzenia dokumentacji podatkowej dotyczšcej pożyczek występuje, gdy suma wartoœci pożyczek i należnych od kwoty tych pożyczek odsetek z podmiotem powišzanym przekracza limit transakcyjny (tj. wartoœć okreœlonš w art. 9a ust. 1d ustawy o CIT).Podmioty wchodzšce w skład grup kapitałowych często korzystajš z możliwoœci finansowania się pożyczkami wewnštrzgrupowymi, m.in. z uwagi na łatwiejszy i szybszy dostęp do œrodków finansowych, czy też brak dodatkowych opłat w porównaniu z alternatywnymi metodami pozyskania kapitału na wolnym rynku, np. w postaci kredytu bankowego. Stanowisko przyjęte przez organ w komentowanej interpretacji, zgodnie z którym dla okreœlenia limitu transakcyjnego należy wzišć pod uwagę zarówno kwotę pożyczonego kapitału, jak i należnych od tego kapitału odsetek, wpisuje się w aktualne podejœcie organów podatkowych i sšdów administracyjnych. Dominuje zgodne stanowisko, że podstawš do okreœlenia obowišzku dokumentacyjnego dla transakcji pożyczki sš nie tylko odsetki, ale również kwota główna. Wskazuje na to przykładowo interpretacja indywidualna Dyrektora Izby Skarbowej w Katowicach z 17 grudnia 2015 r. (IBPB-1-3/4510-473/15/APO) oraz Dyrektora Izby Skarbowej w Warszawie z 22 grudnia 2015 r. (IPPB6/4510-353/15-2/TO), potwierdzona już prawomocnym wyrokiem Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Warsza- wie z 5 kwietnia 2017 r. (III SA/Wa 1142/16) oraz interpretacja indywidualna Dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 14 lutego 2018 r. (0115-KDIT2-3.4010.291.2017.2.JG).

Swoje stanowisko w komentowanej interpretacji organ uzasadnił tym, że dokumentacja powinna przedstawiać warunki zawartych transakcji w celu umożliwienia oceny czy warunki te zostałyby zaakceptowane przez podmioty niezależne w porównywalnych okolicznoœciach. Zdaniem organu, analiza warunków transakcji pożyczki pod kštem oceny ich rynkowoœci obejmuje dużo szerszy zakres, niż tylko analiza ceny (odsetek). Dotyczy mianowicie również wielu innych uwarunkowań, takich jak np. kwota, waluta, zasady i termin spłaty, wysokoœć oprocentowania, sposób zabezpieczenia spłaty, wysokoœć prowizji, inne opłaty, gwarancje spłaty, kalkulacje ryzyka itp., które razem tworzš „pełny obraz ekonomicznej istoty danej transakcji".

Majšc na uwadze uzasadnienie organu w komentowanej interpretacji należy zauważyć, że organy podatkowe podczas analizy transakcji pożyczek zawieranych z podmiotami powišzanymi uwzględniajš nie tylko odsetki (cenę), ale również inne warunki ekonomiczne danej transakcji. Analiza tych warunków przez organy będzie znacznie łatwiejsza na podstawie dokumentacji od 2017 r., ponieważ podatnicy (których przychody lub koszty w poprzednim roku podatkowym przekraczajš 10 mln euro) sš zobowišzani dołšczyć do dokumentacji analizę danych porównawczych.