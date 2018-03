Zasady dokumentowania cen transferowych obowiązujące w grupie

Progi wyznaczajšce obowišzek dokumentacyjny należy odnosić do całej podatkowej grupy kapitałowej, a nie do poszczególnych podmiotów wchodzšcych w jej skład.

Zagadnienie cen transferowych w odniesieniu do podatkowych grup kapitałowych jest wcišż budzi wiele pytań. Najbardziej problematycznym zagadnieniem zwišzanym z obszarem cen transferowych w podatkowej grupie kapitałowej (PGK) sš zasady sporzšdzania dokumentacji oraz obliczania progów dokumentacyjnych.Podatkowa grupa kapitałowa jest podmiotem prawnym, który mogš utworzyć co najmniej dwie spółki prawa handlowego, posiadajšce osobowoœć prawnš. Spółki te muszš pozostawać w powišzaniach kapitałowych. PGK mogš tworzyć wyłšcznie spółki akcyjne oraz spółki z ograniczonš odpowiedzialnoœciš, majšce siedzibę na terenie Polski. Na czele PGK musi stać spółka dominujšca, która posiada co najmniej 75 proc. bezpoœredniego udziału w kapitale zakładowym pozostałych spółek. Przeciętny kapitał zakładowy każdej ze spółek wchodzšcych w skład PGK nie może być niższy niż 500 000 zł. PGK może zostać utworzona na co najmniej trzy lata i niezbędne jest do tego zachowanie formy aktu notarialnego. PGK musi osišgać wskaŸnik dochodowoœci wynoszšcy co najmniej 2 proc. w skali roku.Z utworzenia podatkowej grupy kapitałowej wynikajš różnego rodzaju korzyœci. Jednš z najistotniejszych jest wspólna kalkulacja dochodu do opodatkowania wielu spółek. Powoduje to, że możliwe jest uzyskanie korzyœci podatkowych wynikajšcych z obniżenia łšcznego poziomu obcišżeń podatkowych w zakresie podatku dochodowego, gdy działalnoœć częœci spółek tworzšcych PGK generuje dochody, a pozostałe osišgajš straty. Należy jednak pamiętać, że cała PGK musi spełniać warunek dotyczšcy wskaŸnika dochodowoœci i nie może dojœć do sytuacji, w której grupa osišgnie stratę w danym roku podatkowym. Traci wtedy status podatkowej grupy kapitałowej.Uproszczone sš także zasady rozliczeń z fiskusem. Odpowiada za nie spółka dominujšca w PGK. Odpowiada ona za obliczenie oraz rozliczenie wpłat na podatek dochodowy.Spółki tworzšce PGK, jak i samš grupę, obejmujš także preferencyjne przepisy dotyczšce cen transferowych. Podatkowa grupa kapitałowa nie ma obowišzku sporzšdzania dokumentacji cen transferowych w przypadku transakcji między spółkami wchodzšcymi w skład PGK. Wynika to z faktu, że PGK jest uznawana za jednego podatnika. Nie oznacza to jednak, że członkowie podatkowej grupy kapitałowej majš pełnš swobodę w kształtowaniu cen w ramach transakcji w PGK. Od 1 stycznia 2018 fiskus może analizować ceny transferowe stosowane przez podmioty w transakcjach w ramach PGK. W przypadku rozwišzania podatkowej grupy kapitałowej przed terminem, na jaki grupa została zawišzana, nie ma obowišzku sporzšdzania dokumentacji cen transferowych za wczeœniejsze lata dla transakcji dokonanych wewnštrz PGK.PGK ma obowišzek stosowania cen rynkowych w transakcjach z podmiotami powišzanymi niewchodzšcymi w skład PGK. Jest ona także zobowišzana do sporzšdzania dokumentacji w przypadku przekroczenia progów ustawowych, gdy dochodzi do takich transakcji. W takim przypadku podatkowa grupa kapitałowa jest traktowana jako jeden podatnik. Oznacza to, że w celu wyznaczenia obowišzków dokumentacyjnych wykorzystuje się skonsolidowane przychody lub koszty dla całej PGK. Należy je odnieœć do progów zawartych w art. 9a ust. 1d ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Za sporzšdzenie dokumentacji odpowiada też podatkowa grupa kapitałowa, a nie poszczególne spółki wchodzšce w jej skład.Zagadnienie dotyczšce sporzšdzania dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do podatkowej grupy kapitałowej zostało poruszone w interpelacji poselskiej DCT.054.1.2018.

OdpowiedŸ Ministerstwa Finansów z 7 lutego 2018 r. na powyższš interpelację definiuje sposób ustalania progów dokumentacyjnych w zakresie cen transferowych w odniesieniu do podatkowych grup kapitałowych.

Interpelacja dotyczyła kwestii ustalania progów dokumentacyjnych w przypadku podatkowych grup kapitałowych, odnoszšc się bezpoœrednio do art. 9a ust. 3e ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych. Artykuł ten dotyczy sporzšdzenia dokumentacji cen transferowych w przypadku transakcji lub innych zdarzeń dokonanych między spółkami tworzšcymi podatkowš grupę kapitałowš a niewchodzšcymi w skład tej grupy podmiotami powišzanymi.

Zadane zostało pytanie czy progi dokumentacyjne należy odnosić do poszczególnych spółek wchodzšcych w skład grupy, czy do całej PGK.

Ministerstwo Finansów w odpowiedzi nawišzało do art. 9a ust 1 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, który stanowi, że do sporzšdzania dokumentacji cen transferowych zobowišzani sš „podatnicy". Nawišzujšc do wczeœniejszego orzecznictwa (tj. wyroków NSA: z 30 wrzeœnia 2015 r., II FSK 1979/13, z 4 wrzeœnia 2014 r., I FSK 1351/13, z 8 marca 2013 r., I FSK 689/12 i I FSK 688/12), resort wskazał, że spółki wchodzšce w skład podatkowej grupy kapitałowej przestajš być oddzielnymi podatnikami podatku dochodowego od osób prawnych w momencie utworzenia podatkowej grupy kapitałowej.

Dlatego też stwierdzono, że progi dokumentacyjne należy odnosić do całej podatkowej grupy kapitałowej, a nie do poszczególnych podmiotów wchodzšcych w skład PGK.

Ministerstwo Finansów jednoczeœnie wytłumaczyło, że dodanie ust. 3e w art. 9a ustawy o CIT miało na celu wyłšczenie z obowišzku sporzšdzania dokumentacji cen transferowych podmiotów wchodzšcych w skład PGK, które dokonujš między sobš transakcji. Przepis ten nie miał na celu zmiany wyznaczania progów dokumentacyjnych w odniesieniu do podatkowej grupy kapitałowej, ale wyłšcznie zdefiniowanie zakresu transakcji lub innych zdarzeń, które należy dokumentować.

Autor jest starszym asystentem ds. cen transferowych, PKF Consult

Wniosek

Podatkowa grupa kapitałowa nie ma obowišzku sporzšdzania dokumentacji cen transferowych w odniesieniu do transakcji dokonywanych w ramach PGK. Jest ona jednak zobowišzana do sporzšdzania dokumentacji podatkowej w przypadku przekroczenia progów ustawowych w transakcjach z podmiotami powišzanymi niebędšcymi członkami PGK. W takiej sytuacji należy sporzšdzać dokumentację na poziomie całej PGK, a nie poszczególnych spółek.