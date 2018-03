CIT: czy połączenie spółki kapitałowej z osobową jest neutralne podatkowo

Gdy następuje przeniesienie majštku spółki osobowej na spółkę kapitałowš, w zamian za co wspólnicy tej pierwszej otrzymujš udziały w podwyższonym kapitale zakładowym podmiotu przejmujšcego, nie skutkuje to powstaniem przychodu w CIT po jego stronie.

Tak orzekł Wojewódzki Sšd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 21 grudnia 2017 r. (III SA/Wa 754/17).

Spółka kapitałowa planuje połšczenie ze spółkš osobowš. Ma to nastšpić w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majštku przejmowanej spółki osobowej na spółkę przejmujšcš, w zamian za udziały w jej podwyższonym kapitale zakładowym wydane wspólnikom spółki przejmowanej. Co istotne, w momencie połšczenie spółka kapitałowa nie będzie wspólnikiem w spółce osobowej. Zdaniem wnioskodawcy w tym przypadku znajdzie zastosowanie art. 12 ust. 4 pkt 4 ustawy o CIT, a na podstawie art. 12 ust. 4 pkt 11 tej ustawy ewentualna nadwyżka wartoœci majštku spółki przejmowanej ponad wartoœć nominalnš udziałów przyznanych jej wspólnikom, odniesiona na kapitał zapasowy spółki przejmujšcej, nie stanowi dla niej przychodu. Spółka kapitałowa postanowiła jednak wystšpić w tej sprawie z wnioskiem o wydanie interpretacji indywidualnej.

Organ podatkowy w interpretacji z 7 paŸdziernika 2016 r. (IBPB-1-3/4510-605/16-1/TS) uznał stanowisko spółki za nieprawidłowe. Swój poglšd organ uzasadnił tym, że w tym przypadku podwyższenie kapitału zakładowego wnioskodawcy ma nastšpić przez przejęcie majštku spółki osobowej, a to nie stanowi aportu do spółki kapitałowej. Z tego właœnie powodu wskazane przez spółkę kapitałowš wyłšczenia nie mogš być zastosowanie w planowanym połšczeniu. Co za tym idzie, w zwišzku z przeprowadzonš transakcjš po stronie wnioskodawcy powstanie przychód podatkowy.

WSA w Warszawie postanowił o uchyleniu interpretacji. Sšd w lakonicznym uzasadnieniu do wyroku stwierdził, że w tej sprawie w całoœci podziela stanowisko zajęte przez NSA w wyroku II FSK 1732/14. Wskazano w nim, że przeniesienie całego majštku przejmowanej spółki osobowej na spółkę przejmujšcš w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmujšcej wydane wspólnikom spółki osobowej jest neutralne podatkowo z punktu widzenia podatku dochodowego od osób prawnych. Ponadto sšd wskazał, że taki poglšd jest mocno utrwalony w orzecznictwie sšdów administracyjnych i podał jako przykładowe wyroki WSA w Poznaniu z 22 listopada 2017 r. (I SA/Po 187/17) i z 27 paŸdziernika 2017 r. (I SA/Po 85/17), wyrok WSA w Bydgoszczy z 6 czerwca 2017 r. (I SA/Bd 198/17) oraz wyrok WSA w Krakowie z 26 kwietnia 2017 r. (I SA/Kr 99/17). Na koniec warszawski WSA dodał, że jego wyrok wpisuje się w tę właœnie linię orzeczniczš.

—Tomasz Wišcek, współpracownik zespołu zarzšdzania wiedzš podatkowš firmy Deloitte

Agnieszka Jędryszek, konsultantka w dziale Doradztwa Podatkowego Deloitte

Ostatnimi czasy regulacje podatkowe stajš się coraz bardziej kazuistyczne. Niemniej, spór dotyczšcy stanu faktycznego komentowanej sprawy jednoznacznie wskazuje na dalsze występowanie luk regulacyjnych dla transakcji prawnych występujšcych w obrocie. Ze względu na brak regulacji, podatnicy sš zmuszeni do uzyskiwania wyjaœnień w formie interpretacji indywidualnych prawa podatkowego. Taka interpretacja stała się też kanwš niniejszej sprawy.

Podatnik wystšpił z wnioskiem o uzyskanie interpretacji potwierdzajšcej konsekwencje podatkowe połšczenia spółki osobowej ze spółkš kapitałowš. Połšczenie miało nastšpić w trybie art. 492 § 1 pkt 1 kodeksu spółek handlowych, tj. przez przeniesienie całego majštku spółki osobowej (przejmowanej) na spółkę kapitałowš (przejmujšcš) w zamian za udziały w podwyższonym kapitale zakładowym spółki przejmujšcej wydane wspólnikom spółki osobowej. Warto zauważyć, że spółka przejmujšca nie była wspólnikiem w spółce osobowej.

Organ podatkowy był zdania, że taka transakcja powinna skutkować opodatkowaniem dla spółki kapitałowej. Podwyższenie kapitału zakładowego, w tym z zastosowaniem agio, następuje bowiem przez przejęcie majštku spółki przejmowanej, co nie jest równoznaczne z wniesieniem aportu do spółki przejmujšcej.

Sšd administracyjny zakwestionował jednak wykładnię organu, a jego wyrok wpisuje się w dotychczasowš korzystnš dla podatników linię orzeczniczš sšdów administracyjnych, zgodnie z którš połšczenie się spółki kapitałowej ze spółkš osobowš jest neutralne na gruncie CIT dla spółki kapitałowej.

Obecnie można już nawet uznać, że wykształciła się w miarę jednolita linia orzecznicza w tym zakresie. Podstawš takiego podejœcia jest przede wszystkim wyrok Naczelnego Sšdu Administracyjnego z 28 lipca 2016 r. (II FSK 1732/14), w którym sšd jednoznacznie wskazał na neutralnoœć podatkowš takiego połšczenia. Zdaniem sšdów, z podatkowego punktu widzenia, proces łšczenia spółki kapitałowej ze spółkš osobowš należy rozpatrywać w kontekœcie objęcia udziałów przez wspólników spółki osobowej w zamian za wkład niepieniężny wniesiony do spółki kapitałowej. Tym samym, opisywane zdarzenie odpowiada przypadkowi wniesienia aportu (wkładu niepieniężnego) do spółki kapitałowej w zamian za wydane udziały, natomiast z punktu widzenia przepisów kodeksu spółek handlowych jest to proces połšczenia. Tym bardziej nieracjonalne wydaje się odmienne traktowanie obydwu zdarzeń w perspektywie skutków podatkowych.

Istotnš kwestiš jest to, że spółka przejmujšca uzyskuje niepieniężne wartoœci majštkowe przeznaczone na podwyższenie kapitału własnego, w zamian za które wydaje udziały w swoim kapitale zakładowym. W takim przypadku wzrasta wartoœć pasywów ze względu na powiększenie kapitałów własnych, co finalnie nie powoduje powstania przychodu po stronie spółki kapitałowej. Warto poczekać na pisemne uzasadnienie komentowanego wyroku, aby przekonać się, co było dla WSA przeważajšcym argumentem w analizowanej sprawie.

Należy zwrócić uwagę, że przy połšczeniach spółek kapitałowych i osobowych występujš również inne aspekty budzšce istotne wštpliwoœci interpretacyjne, np. co do tego jakie konsekwencje podatkowe powstajš, gdy spółka kapitałowa jest faktycznie (poœrednio i bezpoœrednio) wyłšcznym wspólnikiem spółki osobowej. Istniejš argumenty za uznaniem, że również tego typu transakcja powinna być neutralna podatkowo, tak jak ma to miejsce przy połšczeniu spółek kapitałowych. Należy mieć nadzieję, że omawiana kwestia doczeka się kompleksowej regulacji prawnej uwzględniajšcej orzecznictwo i ekonomiczny charakter transakcji.