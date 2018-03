Wycena środków trwałych - przedsiębiorca nie może amortyzować gruntów

Gdy podatnik kupuje zabudowanš nieruchomoœć, powinien zadbać o wyodrębnienie w umowie wartoœci gruntu i wzniesionych na nim budynków czy budowli. Uniknie wtedy problemów z wycenš œrodków trwałych.

Amortyzacji nie podlegajš grunty i prawa wieczystego użytkowania gruntów (art. 16c pkt 1 ustawy o PIT i art. 22c pkt 1 ustawy o CIT).

Poniżej dalsza częœć artykułu

Przykład

Firma nabyła grunt, na którym zamierza wybudować budynek produkcyjny. Nabyty grunt jest dla niej œrodkiem trwałym, ale nie podlega amortyzacji. Wydatki poniesione na jego nabycie będš mogły zostać zaliczone w koszty podatkowe dopiero z chwilš jego sprzedaży.

Grunty i prawo ich wieczystego użytkowania używane w działalnoœci gospodarczej sš składnikami majštku trwałego firmy. Jednak wydatków na ich zakup nie zaliczymy do kosztów podatkowych poprzez amortyzację. Dlatego gdy kupujemy nieruchomoœć zabudowanš, warto zadbać o wyodrębnienie wartoœci gruntu i wzniesionych na nim budynków czy budowli w umowie kupna. Unikniemy wtedy problemów z wycenš œrodków trwałych.

Brak zapisów w akcie notarialnym

Zdarza się że zawierajšc umowy kupna nieruchomoœci zabudowanych strony nie wyodrębniajš wartoœci gruntu w akcie notarialnym. Powstaje wówczas problem z ustaleniem wartoœci poczštkowej gruntu i pozostałych œrodków trwałych znajdujšcych się na nim, tj. budynków lub budowli.

Przykład

Przedsiębiorca kupił nieruchomoœć gruntowš zabudowanš budynkiem biurowym, którš zamierza przeznaczyć na siedzibę swej firmy. W takim przypadku grunt i znajdujšcy się na nim budynek będš odrębnymi œrodkami trwałymi i należy ustalić wartoœć poczštkowš każdego z nich. Jeżeli w akcie notarialnym podana jest wyłšcznie łšczna wartoœć nieruchomoœci, to przyjmuje się, że wartoœć gruntu i budynku można ustalić na podstawie innych dowodów. W szczególnoœci dowodem takim może być faktura dokumentujšca sprzedaż nieruchomoœci lub załšczona do niej specyfikacja, w której wyodrębniono wartoœć gruntu i budynku.

Jeżeli ani z aktu notarialnego, ani z faktury nie wynika wartoœć gruntu lub budynku, to wydaje się że dowodem takim może być również operat szacunkowy z wyceny nieruchomoœci ustalonej w trakcie negocjacji pomiędzy kontrahentami. Konieczne jest jednak w tym przypadku łšczne spełnienie dwóch warunków:

• nieruchomoœć została zbyta za cenę wynikajšcš z tego operatu,

• w operacie wyodrębniona została wartoœć gruntu lub budynku.

Jeżeli sš spełnione oba te warunki, to można przyjšć, że wartoœć gruntu lub budynku odpowiada wartoœciom wynikajšcym z operatu szacunkowego.

W drodze wyceny

Gdy podatnik nie dysponuje żadnymi dowodami potwierdzajšcymi wartoœć gruntu, organy podatkowe dopuszczajš niekiedy ustalenie jej drodze wyceny (np. Izba Skarbowa w Bydgoszczy w interpretacji z 5 wrzeœnia 2008 r., ITPB1/415-350/08/DP dopuœciła możliwoœć ustalenia tej wartoœci na podstawie art. 22g ust. 8 ustawy o PIT, czyli przez biegłego). Podatnicy, którzy zdecydujš się na ustalenie wartoœci poczštkowej budynków, budowli, gruntów w drodze wyceny, powinni skorzystać z pomocy biegłego rzeczoznawcy. Łšczna wartoœć gruntu i wzniesionych na nim obiektów nie może przekroczyć ceny nabycia nieruchomoœci. Kupujšc nieruchomoœć lepiej jednak zadbać o to, by w akcie notarialnym w wartoœci nieruchomoœci wyodrębnić wartoœć gruntu, budynków i budowli.

Koszty notarialne i prowizja banku

Ustalajšc wartoœć poczštkowš zakupionego gruntu cenę wynikajšcš z aktu notarialnego należy powiększyć m.in. o opłaty za sporzšdzenie aktu notarialnego, wypisy aktu notarialnego, koszty poœrednika w obrocie nieruchomoœciami, jeœli podatnik korzystał z jego usług (interpretacja Urzędu Skarbowego w Tychach z 14 lutego 2006 r., PD/415/13/2006). W skład ceny nabycia wejdzie także pobierana przez notariusza opłata sšdowa od wniosków o wpis do księgi wieczystej (interpretacja Pierwszego Urzędu Skarbowego w Poznaniu z 3 stycznia 2006 r., PF-4/415/200/05). Jeżeli zakup gruntu został sfinansowany kredytem, to elementem wartoœci poczštkowej będš także koszty zwišzane z udzielaniem kredytu (np. prowizja banku), jego zabezpieczeniem (np. opłaty zwišzane z ustanowieniem hipoteki, wystawieniem weksla), a także odsetki naliczone do dnia przekazania gruntu do używania. Uwaga! W przypadku ustalenia wartoœci poczštkowej budynku lub lokalu mieszkalnego w sposób uproszczony zgodnie z art. 22g ust. 10 ustawy o PIT nie jest konieczne wyodrębnienie wartoœci gruntu (interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy w interpretacji z 5 wrzeœnia 2008 r., ITPB1/415-350/08/DP). Jeżeli jednak podatnik nie wybierze uproszczonej metody amortyzacji budynków i lokali mieszkalnych, to wyodrębnienie wartoœci gruntu i ujęcie go w ewidencji œrodków trwałych i wartoœci niematerialnych i prawnych jest konieczne.

Grunt nie zawsze jest œrodkiem trwałym

Nie każdy grunt (lub prawo użytkowania wieczystego gruntu) należy zaliczyć do majštku trwałego firmy. Do œrodków trwałych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych nie zalicza się gruntów i praw użytkowania wieczystego gruntu nabytych z zamiarem odsprzedaży. Nie budzi to wštpliwoœci w orzecznictwie (wyrok WSA w Białymstoku z 28 stycznia 2009 r., I SA/Bk 565/08; wyrok WSA w Szczecinie z 12 listopada 2008 r., I SA/Sz 333/08; interpretacja Izby Skarbowej w Poznaniu z 27 stycznia 2009 r., ILPB1/415-909/08-2/AA). Towarem handlowym sš także grunty nabyte z zamiarem przeznaczenia do sprzedaży po wybudowaniu na nich budynków (interpretacja Izby Skarbowej w Bydgoszczy z 3 listopada 2008 r., ITPB1/415-565/08/HD).

Autor jest doradcš podatkowym

Podstawa prawna:

art. 16c pkt 1 ustawy z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2343 ze zm.)

art. 22c pkt 1 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 200 ze zm.)