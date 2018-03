Zaległych składek ZUS nie wrzucisz w koszty podatkowe - wyrok WSA w Białymstoku

Firma, która oszczędzała na składkach, przerzucajšc pracowników na inne umowy, może mieć problemy z fiskusem.

Ograniczanie kosztów zatrudnienia może mieć przykre konsekwencje. Nie doœć, że ZUS każe zapłacić zaległe składki, to jeszcze fiskus nie zgadza się na rozliczanie ich w podatkowych kosztach. A sšd potwierdził, że skarbówka ma rację.

– W ostatnich latach wiele firm, chcšc zaoszczędzić na składkach, przerzucało pracowników na inne umowy. Warianty były różne: poczšwszy od umów o dzieło poprzez zlecenia podpisywane z innymi podmiotami, skończywszy na przenoszeniu całego zespołu do innego przedsiębiorstwa, które go potem wynajmowało – tłumaczy Beata Hudziak, doradca podatkowy, partner zarzšdzajšcy w kancelarii 8Tax. – ZUS jednak coraz częœciej kwestionuje takie operacje, co kończy się z reguły naliczeniem zaległoœci w składkach.

Tak było w sprawie spółki z branży meblarskiej, która zawarła z innš firmš umowę o współpracy. Podczas kontroli ZUS okazało się, że usługi dla spółki wykonywali jej pracownicy, którzy u kontrahenta byli zatrudnieni na podstawie umowy-zlecenia. Kontrolerzy uznali, że trzeba za nich zapłacić zaległe składki.

Spółka wszystko płaci

Spółka nie kwestionowała ustaleń ZUS, skorygowała rozliczenia i uiœciła zaległoœci. Chce zaliczyć je do podatkowych kosztów. Argumentuje, że jako płatnik wykonała swoje obowišzki. Wprawdzie ze zwłokš, ale wczeœniej nie miała możliwoœci obliczenia i potršcenia składek, ze względu na brak dostępu do danych o wynagrodzeniach zleceniobiorców oraz do wypłacanych im z umów-zleceń pieniędzy. Nie mogła też dokonać potršceń z umowy łšczšcej jš z kontrahentem. Spółka nie zamierza dochodzić zwrotu składek od pracowników. Byłoby to żmudne zajęcie, jest ich ponad 150, częœć pracuje już gdzie indziej, a z tymi, co zostali, nie chce pogarszać relacji.

Podkreœla, że błšd popełniony przy kwalifikacji umów oraz opóŸnienie w zapłacie składek nie wyklucza możliwoœci uznania ich za koszt działalnoœci. Sš to bowiem tzw. wydatki pracownicze, zwišzane z funkcjonowaniem firmy.

Sšd za skarbówkš

Fiskus miał jednak inne zdanie. Zgodził się na rozliczenie w kosztach tylko częœci składek – tych, które zgodnie z przepisami powinny być finansowane przez płatnika. Składki w częœci potršcanej z wynagrodzenia pracownika nie mogš być, zdaniem skarbówki, podatkowym kosztem.

Spór trafił do Wojewódzkiego Sšdu Administracyjnego w Białymstoku. Ten przyznał rację fiskusowi. Podkreœlił, że nie ma żadnego zwišzku między wydatkami a przychodami spółki. Zaległe składki zapłaciła nie dla uzyskania korzyœci z działalnoœci, ale w celu zwolnienia się z obowišzków wynikajšcych z ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych.

Z tš tezš nie zgadza się Beata Hudziak.

– Uważam, że argument o wypełnieniu ustawowych obowišzków przemawia właœnie za tym, aby składki zaliczyć do kosztów. Nie ma wszak wštpliwoœci, że wynagrodzenie, w tym jego składowe, wypłacane pracownikom czy zleceniobiorcom jest zwišzane z działalnoœciš. Zakaz rozliczania w kosztach składek potršcanych z wynagrodzenia jest dodatkowš sankcjš nakładanš na przedsiębiorcę – mówi ekspertka.

Sygnatura akt: I SA/Bk 1864/17

Opinia

Aleksandra Kasińska-Skiba, doradca podatkowy, radca prawny, menedżer w ALTO

O rozliczeniu wydatku w kosztach podatkowych powinno decydować to, czy jest on zwišzany z działalnoœciš, racjonalny i może mieć wpływ na uzyskanie przychodów. Wydaje się, że w opisanej sprawie te warunki zostały spełnione. Spółka zdecydowała się ponieœć ciężar zaległych składek. Uznała, że nie opłaca się dochodzić ich od pracowników, byłoby to bowiem czasochłonne i trudne do przeprowadzenia oraz pogorszyłoby relacje z załogš. Jest to działanie w interesie firmy. I ta przesłanka powinna decydować o tym, czy wydatek jest kosztem uzyskania przychodów czy też nie. Przyjęcie z góry, że zapłata składek nie ma zwišzku z działalnoœciš, jest nieuzasadnione – decyzja o odstšpieniu od dochodzenia zwrotu mogła być bowiem najrozsšdniejszym w tej sytuacji rozwišzaniem.