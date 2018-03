Przychód zatrudnionego cudzoziemca trzeba rozliczyć w Polsce

Zasady opodatkowania dochodów, jakie obcokrajowiec osišga w Polsce, zależš od tego, czy ich Ÿródłem jest praca najemna, działalnoœć gospodarcza, czy też umowa cywilnoprawna. W zależnoœci od tego różnie odlicza się też opłacone składki na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Aby ustalić zakres obowišzku podatkowego cudzoziemca wykonujšcego pracę w Polsce, trzeba najpierw okreœlić jego status rezydencji podatkowej. Polscy rezydenci podatkowi podlegajš obowišzkowi podatkowemu w Polsce od całoœci swoich przychodów, bez względu na miejsce położenia ich Ÿródeł (nieograniczony obowišzek podatkowy). Natomiast w przypadku polskich nierezydentów podatkowych obowišzek podatkowy w Polsce obejmuje wyłšcznie przychody ze Ÿródeł położonych na terytorium naszego kraju (ograniczony obowišzek podatkowy).

Poniżej dalsza częœć artykułu

Przychód z pracy najemnej

Cudzoziemiec wykonujšcy pracę w Polsce na podstawie polskiej umowy o pracę powinien otrzymać od swojego polskiego pracodawcy rocznš informację o dochodach oraz pobranych zaliczkach na podatek dochodowy PIT-11 w terminie do końca lutego roku następujšcego po roku podatkowym. Informację PIT-11 za 2017 r. należało zatem przekazać do 28 lutego 2018 r. Na podstawie tego dokumentu pracownik ma obowišzek samodzielnie sporzšdzić zeznanie podatkowe na formularzu:

- PIT-37 – jeœli przychody ze stosunku pracy sš jego jedynym Ÿródłem dochodu podlegajšcym opodatkowaniu w Polsce,

- PIT-36 – gdy poza tymi przychodami osišga również przychody z innych Ÿródeł, uzyskiwane bez poœrednictwa płatników, które należy zadeklarować i opodatkować wraz z przychodami pracowniczymi (np. przychody z najmu nieruchomoœci, dywidendy, odsetki, dochód ze stosunku pracy z zagranicy).

Rozliczenie podatkowe należy złożyć do właœciwego urzędu skarbowego do końca kwietnia roku następujšcego po roku podatkowym w formie elektronicznej lub papierowej. W tym samym terminie trzeba uregulować ewentualnš niedopłatę podatku wynikajšcš z zeznania rocznego.

Płatnik nie wyręczy

Od 2018 r. nie ma już możliwoœci rozliczenia rocznego podatku przez pracodawcę na formularzu PIT-40, co w wielu przypadkach ułatwiało cudzoziemcom wywišzanie się z obowišzków względem fiskusa. Tym samym, nawet jeœli cudzoziemiec złoży wniosek o rozliczenie przez pracodawcę, spółka nie może dokonać takiego rozliczenia w jego imieniu.

Cudzoziemiec musi ustalić właœciwy urzšd skarbowy, do którego ma złożyć zeznanie podatkowe. Dla nierezydentów wyznaczono jeden urzšd skarbowy w każdym województwie, który obsługuje osoby zagraniczne. Z kolei cudzoziemcy posiadajšcy status polskich rezydentów podatkowych powinni się rozliczyć w urzędzie skarbowym właœciwym ze względu na miejsce zamieszkania na terytorium Polski.

Nie zawsze z ulgami

Co do zasady osoby będšce polskimi nierezydentami podatkowymi nie majš możliwoœci dokonania wspólnego rozliczenia z małżonkiem. Wyjštek stanowiš rezydenci podatkowi jednego z krajów UE, EOG lub Szwajcarii, którzy w Polsce osišgajš co najmniej 75 proc. swoich przychodów i posiadajš wydany w kraju rezydencji certyfikat rezydencji podatkowej. Cudzoziemcy będšcy nierezydentami mogš natomiast korzystać na takich samych warunkach jak rezydenci z ulg i odliczeń np. ulgi z tytułu wychowywania dzieci, ulgi internetowej, ulgi dla krwiodawców.

Przykład

Praca najemna

Założenia – indywidualne rozliczenie podatkowe z umowy o pracę, przychody brutto 56 000 zł, roczne koszty uzyskania przychodu 1335 zł, składki na ubezpieczenia społeczne pracownika 7677,60 zł, odliczalna częœć składki na ubezpieczenie zdrowotne (7,75 proc.) 3744,99 zł, suma zaliczek na podatek wpłaconych w trakcie roku 4154 zł.

Anna Tołwińska Menedżer Deloitte Doradztwo Podatkowe

Adrian Jasiński Konsultant Deloitte Doradztwo Podatkowe