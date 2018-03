CIT: amortyzacja licencji tak, ale z limitem

Odpisy od wartoœci poczštkowej licencji mogš stanowić koszty uzyskania przychodów tylko do wysokoœci 5 proc. „podatkowej EBITDA".

Tak wynika z interpretacji dyrektora Krajowej Informacji Skarbowej z 11 stycznia 2018 r. (0111-KDIB1-2.4010.448.2017.1.AW).

Podatnik zamierza uruchomić zakład produkcyjny wytwarzajšcy wyroby dla branży meblarskiej i wyposażenia wnętrz. Wyroby spółki będš charakteryzować się unikatowymi, œciœle okreœlonymi kształtami, kolorystykš, fakturš i ornamentami. W tym celu podatnik nabędzie od podmiotu powišzanego licencję na korzystanie ze wzorów przemysłowych, które będš precyzyjnie okreœlać cechy wyrobów spółki. Z uwagi na wartoœć licencji i okres jej wykorzystywania, spółka wprowadzi licencję do ewidencji wartoœci niematerialnych i prawnych, a wydatki poniesione na jej zakup uwzględni w kosztach podatkowych w ramach odpisów amortyzacyjnych.

Wštpliwoœć podatnika dotyczyła tego, czy przysługuje mu prawo do odliczenia jako kosztów uzyskania przychodów pełnej wartoœci odpisów amortyzacyjnych od wartoœci poczštkowej licencji.

Zgodnie z art. 15e ustawy o CIT, który obowišzuje od 1 stycznia 2018 r., podatnicy majš obowišzek wyłšczyć z kosztów uzyskania przychodów tę częœć wydatków na nabycie od podmiotów powišzanych usług niematerialnych oraz praw wskazanych w tym przepisie (w tym licencji), która przekracza limit 5 proc. tzw. podatkowej EBITDA (w uproszczeniu – dochodu wygenerowanego z działalnoœci operacyjnej, bez uwzględnienia wartoœci odpisów amortyzacyjnych).

Zdaniem podatnika, jeżeli celem ustawodawcy byłoby ograniczenie odliczalnoœci odpisów amortyzacyjnych, to zostałoby to wskazane w treœci przywołanego przepisu. Ustawa o CIT, argumentowała spółka, zawiera przepisy, które wprowadzajš wprost obowišzek wyłšczenia odpisów amortyzacyjnych z kosztów podatkowych. Zdaniem podatnika, art. 15e nie odwołuje się do wartoœci odpisów amortyzacyjnych i z tego względu ta forma podatkowego rozliczenia nakładów na nabycie licencji nie jest objęta limitem. Tym samym, zdaniem spółki, przysługuje jej prawo do ujęcia w kosztach podatkowych całej wartoœci odpisów amortyzacyjnych.

Organ uznał stanowisko podatnika za nieprawidłowe. Wskazał, że art. 15e wskazuje na ogólnš kategorię kosztów „wszelkiego rodzaju opłat i należnoœci za korzystanie / prawo do korzystania" i nie ma podstaw, aby uzależniać stosowanie limitu od przyjętej przez podatnika metody rozliczenia kosztów. Zdaniem dyrektora KIS odpisy amortyzacyjne sš niczym innym jak rozłożonš w czasie metodš rozliczenia kosztów nabycia wartoœci niematerialnej i prawnej (wnip). Ustawodawca nie pozwala bowiem, co do zasady, na jednorazowe odliczenie wydatków ponoszonych na zakup tego rodzaju praw. Tym samym zaliczenie odpisów amortyzacyjnych od nabytej licencji do kosztów uzyskania przychodów będzie ograniczone limitem 5 proc. tzw. podatkowej EBITDA.

Komentarz eksperta

Michał Walek, doradca podatkowy, konsultant w dziale prawnopodatkowym PwC

Od 1 stycznia 2018 r. możliwoœć zaliczenia do kosztów uzyskania przychodów wydatków na zakup usług niematerialnych, jak również za korzystanie lub prawo do korzystania z okreœlonych praw (m.in. licencji) została ograniczona limitem tzw. 5 proc. EBITDA. Limit dotyczy wyłšcznie wydatków ponoszonych na rzecz podmiotów powišzanych.

Przepis wprowadzajšcy limit nie zawiera odwołania do odpisów amortyzacyjnych od wartoœci poczštkowej wnip lub œrodka trwałego. Wobec tego wydaje się, że stanowisko podatnika w komentowanej interpretacji było prawidłowe. Po pierwsze, na co wskazała spółka, obowišzek wyłšczenia z kosztów uzyskania przychodów wartoœci odpisów amortyzacyjnych był do tej pory każdorazowo wprost wyartykułowany w brzmieniu poszczególnych przepisów (przykładowo – samochody osobowe, których wartoœć przekracza równowartoœć 20 000 euro). Skoro art. 15e ustawy o CIT nie zawiera takiego odwołania, to należy wštpić czy interpretacja organu pokrywa się z zamiarem ustawodawcy. Po drugie, wykładnia przepisu przyjęta przez dyrektora KIS może być Ÿródłem dalszych, istotnych wštpliwoœci praktycznych. Na wartoœć poczštkowš wnip lub œrodka trwałego składa się bowiem zarówno kwota należna zbywcy, jak i wszelkie koszty zwišzane z zakupem, naliczone do dnia przekazania danego œrodka trwałego lub wnip do używania (np. koszty tłumaczeń, instalacji, dostosowania do indywidualnych potrzeb podatnika, wdrożenia niezbędnych poprawek). Nie wszystkie te wydatki ponoszone sš na rzecz podmiotu powišzanego. Koszty, które podatnik ponosi na rzecz podmiotów niepowišzanych, nie sš objęte omawianym limitem. Jak zatem potraktować odpisy amortyzacyjne od takiej „mieszanej" wartoœci poczštkowej? Wyłšczyć z kosztów uzyskania przychodów całoœć odpisów czy jedynie częœć?

Na prawidłowoœć stanowiska podatnika zdaje się też wskazywać treœć uzasadnienia do nowelizacji. Celem wprowadzenia art. 15e była walka z agresywnš optymalizacjš podatkowš, w szczególnoœci ze sztucznym, nieuzasadnionym ekonomicznie generowaniem kosztów uzyskania przychodów. Tymczasem, co wskazał podatnik w opisie zdarzenia przyszłego, nabyta licencja na wzór przemysłowy ma umożliwić, w ramach bieżšcej działalnoœci operacyjnej spółki, produkcję towarów o œciœle okreœlonych właœciwoœciach. Ponadto skapitalizowanie wydatków do wartoœci poczštkowej wnip sprawia, że okres ich rozliczenia dla celów podatkowych zostanie rozłożony w czasie na kilka lat, co trudno uznać za działanie majšce służyć agresywnej optymalizacji podatkowej.

W tym miejscu warto zwrócić uwagę, że limit 5 proc. „podatkowej EBITDA" nie jest stosowany w przypadku kosztów bezpoœrednio zwišzanych z wytworzeniem towaru. Podatnik nie poruszył tego wštku, niemniej w mojej ocenie dyrektor KIS powinien był przeprowadzić pełnš ocenę prawnš zdarzenia przyszłego przedstawionego przez spółkę oraz ocenić, czy wskazana preferencja znajdzie zastosowanie. W razie wštpliwoœci co do zwišzku pomiędzy zakupem licencji a wytworzeniem towaru organ mógł wezwać podatnika do uzupełnienia złożonego wniosku.

Komentowana interpretacja jest pierwszym rozstrzygnięciem organów podatkowych w przedmiocie art. 15e ustawy o CIT. Miejmy nadzieję, że dalsza praktyka uwzględni szerszy kontekst nowych przepisów i spowoduje przyjęcie wykładni korzystniejszej dla podatników.