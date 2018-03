Jak ustalić obowiązki dokumentacyjne podatkowej grupy kapitałowej

O koniecznoœci sporzšdzenia dokumentacji cen transferowych decydujš dane finansowe PGK jako całoœci, a nie poszczególnych spółek wchodzšcych w jej skład.

Nowe obowišzki w zakresie cen transferowych, które obowišzujš od 1 stycznia 2017 roku, to duże zmiany dla podatników, w tym również dla podatkowych grup kapitałowych (PGK). W przypadku PGK wštpliwoœci zwišzane z nowymi przepisami dokumentacyjnymi dotyczyły głównie perspektywy, z jakiej powinny być dokumentowane transakcje realizowane przez spółki wchodzšce w skład takiej grupy. Wskazanš kwestię wyjaœnia m.in. odpowiedŸ na interpelację nr 18591 z 7 lutego 2018 r.

Zidentyfikowanie podmiotu zobowišzanego

Zgodnie z literalnym brzmieniem art. 9a ustawy o CIT oraz liniš orzeczniczš, to PGK jako podatnik podlega obowišzkowi sporzšdzenia dokumentacji cen transferowych, gdyż spółki wchodzšce w jej skład od momentu jej utworzenia nie sš podatnikami w rozumieniu ustawy o CIT. Pomimo to, wštpliwoœci podatników budził fakt, jak ustalić obowišzki dokumentacyjne PGK. W szczególnoœci problematyczne było, czy przy ustalaniu progów dotyczšcych sporzšdzania dokumentacji cen transferowych należy odnieœć się do PGK jako podatnika, czy do spółek wchodzšcych w jej skład.

W odpowiedzi na interpelację nr 18591 Ministerstwo Finansów wskazało, że obowišzek dokumentacyjny powinien być weryfikowany na podstawie łšcznych przychodów/kosztów PGK. Oznacza to, że gdy przekroczš one poziom 2 mln euro w poprzednim roku podatkowym, PGK będzie obowišzana do przygotowania lokalnej dokumentacji cen transferowych (tzw. Local File). W przypadku przekroczenia poziomu 10 mln euro, PGK będzie ponadto obowišzana do posiadania analiz porównawczych dla dokumentowanych transakcji. Natomiast w przypadku, gdy przychody PGK przekroczš poziom 20 mln euro, PGK powinna dodatkowo sporzšdzić dokumentację Master File.

W zwišzku z tym, obowišzek dokumentacyjny powinien być weryfikowany z perspektywy danych finansowych PGK jako całoœci, a nie poszczególnych spółek wchodzšcych w jej skład.

Okreœlenie progów transakcyjnych

Po ustaleniu obowišzków dokumentacyjnych cišżšcych na PGK kolejnš kwestiš jest okreœlenie, które transakcje powinny zostać objęte dokumentacjš cen transferowych. Zgodnie z wczeœniej wskazanš odpowiedziš na interpelację: „obowišzek sporzšdzania dokumentacji cen transferowych stosować się będzie wyłšcznie do transakcji lub innych zdarzeń dokonanych między spółkami tworzšcymi podatkowš grupę kapitałowš a podmiotami powišzanymi z tymi spółkami niewchodzšcymi w skład takiej grupy". W efekcie, należy zsumować wartoœci transakcji jednego rodzaju realizowanych przez poszczególne spółki wchodzšce w skład PGK z kontrahentami powišzanymi spoza PGK, i takš wartoœć porównać do progu dokumentacyjnego, oszacowanego na podstawie wartoœci przychodów PGK.

Przykład:

Pięć spółek tworzšcych PGK nabywa od różnych kontrahentów spoza PGK usługi księgowe, kadrowe i administracyjne (analiza PGK wykazała, że sš to usługi jednego rodzaju) o przybliżonej wartoœci 180 tys. zł, 100 tys. zł, 120 tys. zł, 50 tys. zł oraz 160 tys. zł. Żadna z tych wartoœci nie przekracza progu 50 000 euro (jest to próg transakcyjny okreœlony dla danej PGK), zatem osobno żadna ze spółek nie jest zobowišzana do sporzšdzenia dokumentacji cen transferowych dla tych usług. Jednak suma wartoœci transakcji jednego rodzaju dla wszystkich spółek wynosi 610 tys. zł, jednoczeœnie przekraczajšc próg transakcyjny, co oznacza obowišzek dokumentacyjny dla PGK.

Podatnicy decydujš się na założenie PGK w celu zmniejszenia obowišzków podatkowych. Warto mieć jednak na uwadze, że w przypadku opisywanych powyżej obowišzków dokumentacyjnych dotyczšcych transakcji realizowanych z podmiotami powišzanymi spoza PGK, może się zdarzyć, że np. podmioty tworzšce PGK będš zobowišzane do posiadania analiz porównawczych uzasadniajšcych rynkowy charakter cen stosowanych w dokumentowanych transakcjach (ze względu na przekroczenie progu przychodowego 10 mln euro), podczas gdy te same podmioty, gdyby nie należały do PGK, byłyby zobowišzane tylko do posiadania lokalnej dokumentacji.

Przykład:

Pięć spółek o œrednich przychodach w wysokoœci 3 mln euro jest zobowišzanych jedynie do przygotowania dokumentacji cen transferowych. Jeżeli natomiast te same spółki należš do PGK, to ich łšczne przychody przekroczš próg 10 mln euro. W konsekwencji, jeœli dodatkowo suma wartoœci transakcji jednego rodzaju realizowana przez te spółki z podmiotami powišzanymi spoza PGK przekroczy 90 tys. euro, to PGK będzie zobowišzana do przygotowania nie tylko dokumentacji, ale również analizy danych porównawczych dla tej transakcji.

Zgodnoœć z warunkami rynkowymi

Warto mieć również na uwadze, że w ramach nowelizacji ustawy o CIT od 1 stycznia 2018 roku został uchylony art. 11 ust. 8 pkt 1, co w znacznej mierze ograniczyło korzyœci wynikajšce z utworzenia PGK. Do końca 2017 roku rynkowy charakter transakcji realizowanych pomiędzy spółkami PGK nie mógł być kwestionowany przez fiskusa. Obecnie spółki wchodzšce w skład podatkowej grupy kapitałowej nadal nie majš obowišzku dokumentowania transakcji przeprowadzanych pomiędzy sobš, ale transakcje te muszš być realizowane zgodnie z zasadš ceny rynkowej, a fiskus może weryfikować ich rynkowy charakter.

podstawa prawna: ustawa z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2343 ze zm.)

podstawa prawna: ustawa z 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jedn. DzU z 2018 r. poz. 200 ze zm.)

podstawa prawna: OdpowiedŸ na interpelację nr 18590 z 22 stycznia 2018 roku posła Bartosza JóŸwiaka w sprawie przepisów dotyczšcych dokumentacji cen transferowych (DCT.054.1.2018)

Zdaniem autorki

Sumowanie przychodów może zwiększyć obowišzki grupy - Magdalena Dymkowska, menedżer w Zespole Cen Transferowych w MDDP

Podatkowe grupy kapitałowe były i sš tworzone przez podatników m.in. w celu uproszczenia rozliczeń podatkowych i ograniczenia obowišzków, w tym obowišzków dokumentacyjnych.

Wskazane w artykule przykłady wskazujš jednak, w praktyce mogš się zdarzyć sytuacje, gdy sumowanie przychodów spółek wchodzšcych w skład PGK może prowadzić do zwiększenia obowišzków dokumentacyjnych dla PGK. Owszem, działanie takie przyczynia się do zwiększenia progu transakcyjnego, jednak wartoœci transakcji jednego rodzaju również się sumujš, przez co wysoce prawdopodobne jest przekroczenie progu transakcyjnego przez PGK mimo że próg ten jest wyższy.

Warto mieć również na uwadze, że przepisy obowišzujšce od 1 stycznia 2018 roku znaczšco ograniczyły korzyœci wynikajšce z utworzenia PGK, poprzez wprowadzenie możliwoœci weryfikacji przez fiskusa rynkowego charakteru transakcji realizowanych w ramach grupy. Nie trzeba co prawda takich transakcji dokumentować, ale jak wiadomo największym problemem w cenach transferowych nie jest przygotowanie samej dokumentacji, ale ustalenie cen na poziomie rynkowym.