Płatnik odpowiada za pobranie zaliczek na podatek dochodowy w nieprawidłowej wysokości

Nawet jeżeli pracownik uzyska informację o błędnym naliczeniu i odprowadzeniu przez firmę zaliczek na podatek, nie ma obowišzku uregulowania zaległoœci w zeznaniu rocznym. To pracodawca musi wpłacić kwotę, jakš powinien był pobrać.

Płatnicy majš obowišzek uwzględnić przy poborze zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych podwyższone 50-proc. koszty podatkowe w razie uzyskiwania przez pracownika przychodów z tytułu wykonania czynnoœci będšcych przedmiotem prawa autorskiego. Ustalenie, czy okreœlony przychód został osišgnięty z praw autorskich należy ocenić w œwietle przepisów ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, co jednak nierzadko prowadzi do wielu pomyłek przy obliczaniu należnego podatku przez płatników.

Poniżej dalsza częœć artykułu

Jak zatem powinien zachować się płatnik, który w cišgu roku błędnie zastosował przy obliczaniu zaliczki 50-proc. koszty uzyskania przychodów? Czy wystarczy w takiej sytuacji poinformować pracownika o koniecznoœci uwzględnienia w zeznaniu rocznym kosztów w niższej wysokoœci?

Powstaje zaległoœć

Przede wszystkim należy wyjaœnić, że w takiej sytuacji, tzn. gdy płatnik w cišgu roku nie był uprawniony do stosowania autorskich kosztów uzyskania przychodów, ale je pobierał, to w odniesieniu do tych pracowników, wobec których nie powinny mieć zastosowania 50-proc. koszty, doszło do zaniżenia podstawy opodatkowania. W rezultacie doszło do zaniżenia kwoty samego podatku i powstania zaległoœci podatkowej. Zgodnie bowiem z art. 51 § 1 ustawy - Ordynacja podatkowa (dalej: o.p.) zaległoœciš podatkowš jest podatek niezapłacony w terminie płatnoœci, przy czym za zaległoœć podatkowš uważa się także niezapłaconš w terminie płatnoœci (w całoœci lub częœci) zaliczkę na podatek.

Odpowiedzialnoœć całym majštkiem

Z uwagi na to, że płatnik jest podmiotem wypłacajšcym należnoœci z tytułu stosunku pracy, cišży na nim obowišzek pobrania podatku dochodowego od osób fizycznych i przekazania odpowiedniej kwoty do właœciwego urzędu skarbowego. Przy tym, zgodnie z art. 30 § 1 o.p., płatnik, który nie wykonał obowišzków okreœlonych w art. 8, odpowiada za podatek niepobrany lub podatek pobrany, ale niewpłacony. Jednoczeœnie § 3 tego samego artykułu stanowi, że płatnik lub inkasent odpowiada za należnoœci wymienione w § 1 lub § 2 całym swoim majštkiem.

Jeżeli więc płatnik nie wpłacił zaliczki na podatek (w całoœci lub w częœci) w ustawowym terminie, to powstanie u niego zaległoœć podatkowa z tytułu niewywišzania się z obowišzków płatnika podatku. Za zaległoœć tę odpowiada płatnik podatku dochodowego od osób fizycznych, gdyż zgodnie z art. 26a § 1 o.p. podatnik nie ponosi odpowiedzialnoœci z tytułu zaniżenia lub nieujawnienia przez płatnika podstawy opodatkowania czynnoœci, o których mowa w art. 12, 13 oraz 18 ustawy o PIT – do wysokoœci zaliczki, do której pobrania zobowišzany jest płatnik.

Sš jeszcze odsetki do zapłaty

Wynika z tego zatem, że to płatnik, a nie pracownik jest zobowišzany do wpłaty zaległej kwoty podatku wraz z naliczonymi do dnia wpłaty odsetkami. To płatnik odpowiada bowiem za kwotę niepobranej zaliczki na podatek. Jeżeli zatem pracownik, pomimo uzyskanej informacji o nieprawidłowym naliczeniu i odprowadzeniu przez pracodawcę zaliczek na PIT, nie uwzględni w zeznaniu rocznym prawidłowej wysokoœci zaliczek, to płatnik i tak będzie zobowišzany wpłacić zaległš kwotę podatku do wysokoœci zaliczki, jakš musiał pobrać. Wraz z upływem terminu do złożenia deklaracji rocznej obowišzek ten nie przechodzi bowiem na podatnika. A zatem wyłšcznie wtedy, gdy podatnik wpłaci zaległš kwotę należnego podatku – w częœci niepobranej przez płatnika w formie zaliczek – nastšpi wygaœnięcie zobowišzania płatnika z tego tytułu.

Wygaœnięcie obowišzków płatnika w takiej sytuacji nie oznacza jednak zwolnienia go z obowišzku zapłaty odsetek za zwłokę od niewpłaconej w terminie częœci zaliczek. W takim przypadku, odsetki za zwłokę naliczane sš płatnikowi za okres od dnia następujšcego po dniu upływu terminu odprowadzenia zaliczek do właœciwego urzędu skarbowego do dnia wpłaty podatku przez podatnika.

Formularz i dodatkowe wyjaœnienia

W przypadku pobrania zaliczek w nieprawidłowej wysokoœci, w rubryce E formularza PIT-11 płatnik powinien wykazać zaliczki faktycznie pobrane, natomiast w deklaracji rocznej o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy kwoty zaliczek w wysokoœci należnej. A zatem już w terminie złożenia PIT-11 (do 28 lutego 2018 r. w formie elektronicznej) organ podatkowy uzyskuje informacje o niepobraniu przez płatnika zaliczki w odpowiedniej wysokoœci i o powstaniu po jego stronie zaległoœci podatkowej.

Samo poinformowanie pracownika o koniecznoœci uwzględnienia w zeznaniu rocznym kosztów w niższej wysokoœci nie jest zatem wystarczajšcym działaniem, jakie powinien podjšć pracodawca.

Zasadne byłoby wpłacenie przez pracodawcę zaległych kwot zaliczek wraz z odsetkami za zwłokę już w momencie złożenia deklaracji PIT-4R wykazujšcej kwoty zaliczek w wysokoœci należnej. Dodatkowo płatnik powinien przesłać pracownikom, w przypadku których doszło do zaniżenia podstawy opodatkowania (obok informacji PIT-11), wyjaœnienia, że wskazane w formularzu PIT-11 kwoty pobranych zaliczek zostały ustalone w nieprawidłowej wysokoœci. Płatnik powinien także podać podatnikom właœciwš kwotę zaliczki oraz wskazać, że różnice te zostały przez niego uiszczone.

Autorka jest konsultantem podatkowym w ECDDP sp. z o.o. www.ecddp.com

podstawa prawna: art. 26a § 1, art. 30 § 1 i 3, art. 51 § 1 ustawy – Ordynacja podatkowa (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 201 ze zm.)