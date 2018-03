Dofinansowanie z funduszu socjalnego do wyjazdu do teatru - czy to przychód pracownika

Dofinansowanie z funduszu socjalnego do wyjazdu do teatru organizowanego dla pracowników będzie dla nich przychodem. Można tu jednak zastosować zwolnienie, którego próg wzrósł w 2018 r. z 380 zł do 1000 zł.

Spółka organizuje dla swoich pracowników oraz uprawnionych członków ich rodzin wyjazd do teatru. Kupuje dla nich bilety wstępu na spektakl oraz zapewnia transport (wynajmuje autokar). Uczestnikom wyjazdu oferowana jest także usługa gastronomiczna, zaliczana do kosztu wyjazdu. Wydatki zwišzane z wyjazdem do teatru sš częœciowo finansowane z zakładowego funduszu œwiadczeń socjalnych i spółka różnicuje dofinansowanie ze względu na dochód w rodzinie pracownika. Pozostała częœć jest finansowana przez uczestników. Oferta wyjazdu do teatru adresowana jest do wszystkich pracowników oraz członków ich rodzin, ale uczestnictwo nie jest obowišzkowe. Zainteresowani deklarujš chęć wyjazdu poprzez wpisywanie się na listę.

Czy tak zorganizowany wyjazd wymaga ustalenia przychodu pracowników, od którego należy naliczyć i pobrać zaliczki na PIT? – pyta właœcicielka biura rachunkowego.

Osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne nieposiadajšce osobowoœci prawnej, czyli zakłady pracy, sš obowišzane jako płatnicy obliczać i pobierać w cišgu roku zaliczki na podatek dochodowy od osób, które uzyskujš od tych zakładów przychody ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej lub spółdzielczego stosunku pracy, zasiłki pieniężne z ubezpieczenia społecznego wypłacane przez zakłady pracy (zob. art. 31 ustawy o PIT). Płatnicy obliczajš i pobierajš więc zaliczki na PIT od osób, które uzyskujš od nich przychody ze stosunku pracy, w tym m.in. z nieodpłatnych œwiadczeń.

Opodatkowaniu podatkiem dochodowym podlegajš wszelkiego rodzaju dochody, z wyjštkiem dochodów wymienionych w art. 21, 52, 52a i 52c ustawy o PIT (okreœlone zwolnienia) oraz dochodów, od których na podstawie przepisów ordynacji podatkowej zaniechano poboru podatku.

Przychodami sš otrzymane lub postawione do dyspozycji podatnika w roku kalendarzowym pienišdze i wartoœci pieniężne oraz wartoœć otrzymanych œwiadczeń w naturze i innych nieodpłatnych œwiadczeń (zob. art. 11 ust. 1 ustawy o PIT).

Ustawa o PIT specyfikuje Ÿródła przychodów. Jednym ze Ÿródeł przychodów jest stosunek służbowy, stosunek pracy (zob. art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy o PIT), a za pracownika w rozumieniu ustawy o PIT uważa się osobę pozostajšcš w stosunku służbowym, stosunku pracy, stosunku pracy nakładczej lub spółdzielczym stosunku pracy (art. 12 ust. 4 ustawy o PIT).

Nie tylko pensja

Do przychodów ze stosunku służbowego, stosunku pracy, pracy nakładczej oraz spółdzielczego stosunku pracy zalicza się wszelkiego rodzaju wypłaty pieniężne oraz wartoœć pieniężnš œwiadczeń w naturze bšdŸ ich ekwiwalenty, bez względu na Ÿródło finansowania tych wypłat i œwiadczeń, a w szczególnoœci: wynagrodzenia zasadnicze, wynagrodzenia za godziny nadliczbowe, różnego rodzaju dodatki, nagrody, ekwiwalenty za niewykorzystany urlop i wszelkie inne kwoty niezależnie od tego, czy ich wysokoœć została z góry ustalona, a ponadto œwiadczenia pieniężne ponoszone za pracownika, jak również wartoœć innych nieodpłatnych œwiadczeń lub œwiadczeń częœciowo odpłatnych (art. 12 ust. 1 ustawy o PIT). Użyty tu zwrot „w szczególnoœci" oznacza, że wymienione kategorie przychodów zostały wskazane jedynie przykładowo. Przychodem ze stosunku pracy i stosunków pokrewnych sš więc wszelkiego rodzaju wypłaty i œwiadczenia, skutkujšce u podatnika powstaniem przysporzenia majštkowego, majšce swoje Ÿródło w łšczšcym pracownika z pracodawcš stosunku pracy lub stosunku pokrewnym. Gdy podstawš œwiadczenia jest zawarta z pracownikiem przez zakład pracy umowa o pracę, to wypłacone należnoœci sš przychodem ze stosunku pracy. Do przychodów ze stosunku pracy zalicza się nie tylko pienišdze, ale również wartoœć otrzymanych œwiadczeń w naturze czy nieodpłatnych œwiadczeń poniesionych na rzecz pracownika.

Wytyczne z wyroku Trybunału

Ustawa o PIT nie definiuje pojęcia „nieodpłatne œwiadczenie". W praktyce przyjmuje się, że nieodpłatnym œwiadczeniem jest każde zdarzenie prawne i zjawisko gospodarcze, których następstwem jest uzyskanie korzyœci kosztem innego podmiotu lub te wszystkie zdarzenia prawne i gospodarcze, których skutkiem jest nieodpłatne (niezwišzane z kosztami lub innš formš ekwiwalentu), przysporzenie majštku danej osobie, majšce konkretny wymiar finansowy. Przysporzenie to może polegać na zwiększeniu majštku (aktywów) bšdŸ uniknięciu jego pomniejszenia (zaoszczędzenie wydatków).

Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 8 lipca 2014 r. (K 7/13) uznał m.in., że za przychód pracownika mogš być uznane œwiadczenia, które:

- zostały spełnione za zgodš pracownika (skorzystał z nich w pełni dobrowolnie),

- zostały spełnione w jego interesie (a nie w interesie pracodawcy) i przyniosły mu korzyœć w postaci powiększenia aktywów lub uniknięcia wydatku, który musiałby ponieœć,

- korzyœć ta jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi (nie jest dostępna w sposób ogólny dla wszystkich podmiotów).

Dofinansowanie z zakładowego funduszu œwiadczeń socjalnych do zakupu biletów wstępu do teatru oraz wykupienie usługi transportowej i gastronomicznej dla pracowników oraz członków ich rodzin:

- zostało spełnione za zgodš pracownika, który skorzystał z niego w pełni dobrowolnie,

- zostało spełnione w interesie pracownika (a nie w interesie pracodawcy) i przyniesie pracownikowi korzyœć w postaci uniknięcia wydatku, który musiałby ponieœć,

- korzyœć jest wymierna i przypisana indywidualnemu pracownikowi.

Wartoœć opisanego dofinansowania z zfœs spełnia więc warunki uznania go za przychód pracownika.

Zwiększyły się kwoty preferencji

Przychód ten może jednak korzystać ze zwolnienia z PIT. Stosownie do art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT, wolne od podatku dochodowego sš wartoœć otrzymanych przez pracownika w zwišzku z finansowaniem działalnoœci socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu œwiadczeń socjalnych, rzeczowych œwiadczeń oraz otrzymanych przez niego w tym zakresie œwiadczeń pieniężnych, sfinansowanych w całoœci ze œrodków zakładowego funduszu œwiadczeń socjalnych lub funduszy zwišzków zawodowych, łšcznie do wysokoœci nieprzekraczajšcej w roku podatkowym kwoty 1000 zł. Rzeczowymi œwiadczeniami nie sš bony, talony i inne znaki, uprawniajšce do ich wymiany na towary lub usługi.

Zwolniona od podatku jest więc wartoœć œwiadczeń otrzymywanych przez pracownika, jeżeli spełnione zostanš łšcznie następujšce przesłanki:

- œwiadczenia majš zwišzek z finansowaniem działalnoœci socjalnej, o której mowa w przepisach o zakładowym funduszu œwiadczeń socjalnych,

- sš to œwiadczenia rzeczowe bšdŸ pieniężne,

- sš w całoœci sfinansowane ze œrodków zakładowego funduszu œwiadczeń socjalnych lub funduszy zwišzków zawodowych,

- ich wysokoœć nie przekracza w roku podatkowym kwoty 1000 zł (do końca 2017 r. limit ten wynosił 380 zł).

Limit dotyczy całego roku

Opisane w pytaniu dofinansowanie z zfœs do zorganizowanego dla pracowników oraz ich rodzin wyjazdu do teatru jest dla zatrudnionych przychodem ze stosunku pracy z nieodpłatnych œwiadczeń. Przychód ten może korzystać ze zwolnienia na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 67 ustawy o PIT do kwoty 1000 zł (kwota ta obejmuje wartoœć rzeczowych i pieniężnych œwiadczeń otrzymanych w skali całego roku podatkowego). Nadwyżka ponad tę kwotę jest przychodem ze stosunku pracy podlegajšcym opodatkowaniu, od którego pracodawca jako płatnik zobowišzany jest pobrać zaliczkę na PIT.

Zaprezentowane stanowisko podzielajš organy podatkowe, np. Izba Skarbowa w Łodzi w interpretacji z 7 grudnia 2016 r. (1061-IPTPB3.4511.888.2016.1.IC).

Autor jest doradcš podatkowym

Wycena zależy od rodzaju œwiadczenia

Wartoœć pieniężnš innych nieodpłatnych œwiadczeń lub œwiadczeń częœciowo odpłatnych ustala się według zasad okreœlonych w art. 11 ust. 2–2b ustawy o PIT (zob. art. 12 ust. 3 ustawy o PIT). Stosownie do art. 11 ust. 2a ustawy o PIT, wartoœć pieniężnš innych nieodpłatnych œwiadczeń ustala się:

1) jeżeli przedmiotem œwiadczenia sš usługi wchodzšce w zakres działalnoœci gospodarczej œwiadczeniodawcy – według cen stosowanych wobec innych odbiorców;

2) jeżeli przedmiotem œwiadczeń sš usługi zakupione – według cen zakupu;

3) jeżeli przedmiotem œwiadczeń jest udostępnienie lokalu lub budynku – według równowartoœci czynszu, jaki przysługiwałby w razie zawarcia umowy najmu tego lokalu lub budynku;

4) w pozostałych przypadkach – na podstawie cen rynkowych stosowanych przy œwiadczeniu usług lub udostępnianiu rzeczy lub praw tego samego rodzaju i gatunku, z uwzględnieniem w szczególnoœci ich stanu i stopnia zużycia oraz czasu i miejsca udostępnienia.

Jeżeli œwiadczenia sš częœciowo odpłatne, przychodem podatnika jest różnica pomiędzy wartoœciš tych œwiadczeń, ustalonš według powyższych zasad, a odpłatnoœciš ponoszonš przez podatnika.