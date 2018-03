Drogi samochód można amortyzować korzystniej

Obniżenie stawki amortyzacyjnej może być szczególnie opłacalne w przypadku planowanej sprzedaży auta osobowego o wartoœci poczštkowej powyżej 20 000 euro.

- Kilka lat temu spółka kupiła samochód osobowy o wartoœci powyżej 20 000 euro. Do jego amortyzacji spółka zastosowała obniżonš stawkę w wysokoœci 0,1 proc. Obecnie spółka zamierza sprzedać ten samochód. Czy nieumorzone odpisy amortyzacyjne będš w pełni kosztem podatkowym spółki? – pyta czytelnik.

Poniżej dalsza częœć artykułu

W przypadku sprzedaży tego samochodu kosztem uzyskania przychodu spółki będzie nieumorzona częœć jego wartoœci poczštkowej. Do tego kosztu zaliczajš się także te częœci odpisów, które nie stanowiłyby kosztów, gdyby pojazd był amortyzowany według stawki 20 proc. (przyjętej z wykazu stawek amortyzacyjnych stanowišcej załšcznik nr 1 do ustawy o CIT). Im niższa jest bowiem stawka amortyzacyjna takiego samochodu, tym w konsekwencji wyższe sš koszty podatkowe w przypadku jego sprzedaży.

Limit ustalony w ustawie o CIT

Zgodnie z art. 16 ust. 1 pkt 4 ustawy o CIT nie uznaje się za koszty uzyskania przychodów odpisów z tytułu zużycia samochodu osobowego, w częœci ustalonej od wartoœci samochodu przewyższajšcej równowartoœć:

a) 30 000 euro – w przypadku samochodu osobowego będšcego pojazdem elektrycznym w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy z 11 stycznia 2018 r. o elektromobilnoœci i paliwach alternatywnych (DzU z 2018 r. poz. 317),

b) 20 000 euro w przypadku pozostałych samochodów osobowych.

Kwoty w euro przelicza się na złote według kursu œredniego euro ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania. Samochód, o który pyta czytelnik, powinien więc być amortyzowany od jego wartoœci poczštkowej, lecz częœć odpisów nie będzie stanowiła kosztów uzyskania przychodów. Do ewidencji przyjmuje się wartoœć poczštkowš ustalonš zgodnie z art. 16g ust. 3 ustawy o CIT, czyli według ceny nabycia.

Na podstawie art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodu wydatków na nabycie œrodków trwałych.

W kosztach tylko poprzez odpisy

Wydatki te, pomniejszone o sumę odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1, sš jednak kosztem uzyskania przychodów, w przypadku odpłatnego zbycia œrodków trwałych, bez względu na czas ich poniesienia. Zgodnie natomiast z ww. przepisem, odpisów amortyzacyjnych dokonuje się od wartoœci poczštkowej œrodków trwałych, poczšwszy od pierwszego miesišca następujšcego po miesišcu, w którym ten œrodek lub wartoœć wprowadzono do ewidencji (wykazu), do końca tego miesišca, w którym następuje zrównanie sumy odpisów amortyzacyjnych z ich wartoœciš poczštkowš lub w którym postawiono je w stan likwidacji, zbyto lub stwierdzono ich niedobór.

Suma odpisów amortyzacyjnych obejmuje również odpisy, których, zgodnie z art. 16 ust. 1 ustawy o CIT, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów. W zwišzku z tym do kosztów z tytułu sprzedaży takiego samochodu nie należy zaliczać odpisów amortyzacyjnych, które nie stanowiły kosztów uzyskania przychodów. W konsekwencji, kosztem tej sprzedaży samochodu będzie tylko częœć nieumorzona jego wartoœci poczštkowej, do której zaliczane sš także te częœci niedokonanych jeszcze odpisów, które nie stanowiłyby kosztów, gdyby amortyzacja była kontynuowana.

Potwierdzenie w interpretacjach fiskusa

Tak wynika również m.in. z interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Łodzi z 15 lipca 2011 r. (IPTPB3/423-32/11-4/MF). W piœmie tym czytamy, że w przypadku sprzedaży samochodów osobowych o wartoœci poczštkowej przewyższajšcej równowartoœć 20 000 euro przeliczonej na złote, spółka może zaliczyć do kosztów uzyskania przychodów „nieumorzonš częœć wartoœci poczštkowej" tych samochodów, stanowišcš różnicę pomiędzy ich wartoœciš poczštkowš a sumš dokonanych odpisów amortyzacyjnych, o których mowa w art. 16h ust. 1 pkt 1 ustawy o CIT (a więc stanowišcych i niestanowišcych kosztów uzyskania przychodów). Analogicznie wypowiedział się dyrektor Izby Skarbowej w Warszawie w interpretacji z 25 listopada 2016 r. (1462-IPPB6.4510.567.2016.1.AG).

Właœciciel pojazdu sam zdecyduje...

Możliwoœć obniżenia stawek amortyzacyjnych daje art. 16i ust. 5 ustawy o CIT. Zgodnie z tym przepisem podatnicy mogš obniżać podane w Wykazie stawek amortyzacyjnych stawki dla poszczególnych œrodków trwałych. Stawkę zmienia się poczšwszy od miesišca, w którym œrodek trwały został wprowadzony do ewidencji albo od pierwszego miesišca każdego następnego roku podatkowego.

Takie obniżenie dotyczy stawek podanych w Wykazie stawek amortyzacyjnych, a więc taka możliwoœć jest zarezerwowana tylko dla œrodków trwałych amortyzowanych na podstawie art. 16i ust. 1 ustawy o CIT, tj. metodš liniowš przy użyciu stawek z wykazu. Obniżenie stawek można zastosować w stosunku do œrodków trwałych pozostajšcych już w ewidencji œrodków trwałych oraz wartoœci niematerialnych i prawnych lub w stosunku do œrodków trwałych wprowadzonych po raz pierwszy do tej ewidencji, np. w zwišzku z ich niedawnym zakupem.

...i nie musi się tłumaczyć

Obniżajšc stawki podatnik nie musi tłumaczyć organom podatkowym dlaczego to zrobił i powoływać się na jakieœ szczególne okolicznoœci. Nie musi też uzasadniać dlaczego przyjšł niskš stawkę.

Przy sprzedaży œrodka trwałego kosztem uzyskania przychodu jest różnica między wartoœciš poczštkowš œrodka trwałego a sumš dokonanych odpisów amortyzacyjnych. Na sumę odpisów amortyzacyjnych składajš się zarówno odpisy amortyzacyjne zaliczone do kosztów uzyskania przychodu, jak i te niestanowišce kosztów podatkowych. Oznacza to, że w momencie sprzedaży samochodu osobowego o wartoœci poczštkowej wyższej niż równowartoœć 20 000 euro, jego częœć niezamortyzowana stanowi koszt podatkowy. Takie stanowisko zostało potwierdzone w interpretacji dyrektora Izby Skarbowej w Poznaniu z 3 marca 2015 r. (ILPB4/423-563/14-2/MC).

Podwyższenie możliwe od kolejnego roku

Gdyby natomiast podatnik zrezygnował ze sprzedaży tego samochodu, mógłby podwyższyć stawkę amortyzacji do wysokoœci nie wyższej niż 20 proc., czyli do wysokoœci wynikajšcej z wykazu stawek amortyzacyjnych. Stawkę można podwyższyć od pierwszego miesišca następnego roku podatkowego. Zgodnie bowiem z art. 16i ust. 5 ustawy o CIT zmiana stawki amortyzacyjnej dla œrodków trwałych wprowadzonych do ewidencji możliwa jest od pierwszego miesišca każdego następnego roku podatkowego. A zatem w tym terminie możliwe jest również jej podwyższenie. W konsekwencji wydłuży się okres amortyzacji.

Gdyby zatem podatnik np. już w momencie zakupu takiego samochodu przewidywał jego sprzedaż po pewnym okresie wykorzystywania go w firmie i stosował obniżonš stawkę amortyzacji, to koszty uzyskania przychodu w momencie sprzedaży byłyby odpowiednio wyższe, a podatnik ograniczyłby koszty niezaliczane do kosztów podatkowych.

Przykład

Spółka z o.o. sprzedaje firmowy samochód osobowy po pięciu latach jego używania. Wartoœć poczštkowa tego samochodu ustalona według ceny nabycia wynosi 120 000 zł Według wykazu stawka amortyzacji dla samochodu osobowego wynosi 20 proc. Gdyby spółka jš zastosowała, to roczny odpis amortyzacyjny wynosiłby 120 000 zł x 20 proc. = 24 000 zł. Przyjmijmy, że w dniu przekazania samochodu do używania œredni kurs euro wynosił 4,00 zł. Równowartoœć 20 000 euro według kursu œredniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania wynosiła zatem 20 000 x 4,00 zł = 80 000 zł. Za każdy rok amortyzacji kosztem uzyskania przychodu mogłaby być zatem częœć odpisu amortyzacyjnego w wysokoœci 24 000 zł x (80 000 zł : 120 000 zł) = 16 000 zł. Natomiast nie stanowiłaby kosztu uzyskania przychodu częœć odpisu amortyzacyjnego w wysokoœci 24 000 zł - 16000 zł = 8 000 zł. Po pięciu latach amortyzacji umorzenie wynosiłoby 120 000 zł (5 x 24 000 zł), czyli wartoœć poczštkowa tego samochodu byłaby umorzona w całoœci.

W przypadku sprzedaży tego samochodu po pięciu latach nie wystšpi zatem koszt uzyskania przychodu z tytułu nieumorzonej wartoœci poczštkowej, ponieważ samochód został w całoœci zamortyzowany. Kosztami podatkowymi spółki były tylko odpisy amortyzacyjne za pięć lat, w częœci w jakiej mogły stanowić taki koszt, tj. w wysokoœci 5 x 16 000 zł = 80 000 zł. Natomiast kwota 5 x 8 000 zł = 40 000 zł nie stanowiła kosztów uzyskania przychodu ani w formie odpisów amortyzacyjnych, ani oczywiœcie w momencie sprzedaży tego samochodu.

Gdyby zarzšd tej spółki już w momencie zakupu samochodu przewidywał że go sprzeda, mógłby zmniejszyć stawkę amortyzacji tego samochodu. Załóżmy, że w miesišcu wprowadzenia auta do ewidencji obniżył tę stawkę do 0,1 proc. Wartoœć poczštkowa tego samochodu ustalona według ceny nabycia wynosi 120 000 zł. Roczny odpis amortyzacyjny wynosiłby zatem 120 000 zł x 0,1 proc. = 120 zł, z czego kosztem uzyskania przychodu mógł być odpis amortyzacyjny w wysokoœci 120 zł x (80 000 zł: 120 000 zł) = 80 zł. Kosztem niestanowišcym kosztu uzyskania przychodu byłaby natomiast kwota 120 zł - 80zł = 40 zł.

W przypadku sprzedaży tego samochodu po pięciu latach kosztem uzyskania przychodu byłaby częœć niemorzona wartoœci poczštkowej w wysokoœci 120 000 zł - (5 x 120 zł) = 119 400 zł. Ponadto w trakcie amortyzacji w koszty podatkowe spółka zaliczyłaby kwotę 5 x 80 zł = 400 zł. W koszty podatkowe zostałaby zatem zaliczona prawie cała kwota wydatkowana na nabycie samochodu. Koszty te byłyby zatem istotnie wyższe niż gdyby spółka stosowała stawkę 20 proc. wynikajšcš z wykazu (kwota 80 000 zł). W porównaniu do tej pierwszej sytuacji kwota 40 000 zł nie będzie dla spółki „stracona" jako niestanowišca kosztów uzyskania przychodu. W takim przypadku „stracona" byłaby tylko kwota 5 x 40 zł = 200 zł, tj. kwota odpisów amortyzacyjnych, która w cišgu pięciu lat nie stanowiła kosztów uzyskania przychodu. W przypadku natomiast gdyby spółka zrezygnowała ze sprzedaży tego samochodu, mogłaby podwyższyć stawkę amortyzacji do 20 proc. od pierwszego miesišca roku podatkowego.

Oczywiœcie podatnik nie musi czekać pięciu lat, aby sprzedać samochód, ale może to zrobić wczeœniej.

Przykład

Spółka z o.o. sprzedaje firmowy samochód osobowy po upływie trzech lat jego używania. Wartoœć poczštkowa tego samochodu ustalona według ceny nabycia wynosiła 120 000 zł. Stawka amortyzacji dla samochodu osobowego to 20 proc. Roczny odpis amortyzacyjny przy zastosowaniu tej stawki wynosi 120 000 zł x 20 proc. = 24 000 zł. W dniu przekazania samochodu do używania œredni kurs euro wynosił 4,00 zł. Równowartoœć 20 000 euro według kursu œredniego euro ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski z dnia przekazania samochodu do używania wynosiła 20 000 x 4,00 zł = 80 000 zł. Za każdy rok amortyzacji kosztem uzyskania przychodu była zatem częœć odpisu amortyzacyjnego w wysokoœci 24 000 zł x (80 000 zł : 120 000 zł) = 16 000 zł. Natomiast nie stanowiła kosztu uzyskania przychodu częœć odpisu amortyzacyjnego w wysokoœci 24 000 zł - 16 000 zł = 8 000 zł. Po trzech latach amortyzacji umorzenie wyniosło 72 000 zł (3 x 24 000 zł).

W przypadku sprzedaży tego samochodu po trzech latach kosztem uzyskania przychodu będzie częœć niemorzona wartoœci poczštkowej w wysokoœci 120 000 zł - 72 000 zł = 48 000 zł. W koszty podatkowe łšcznie została więc zaliczona kwota 96 000 zł (48 000 zł w momencie sprzedaży, a wczeœniej odpisy za trzy lata stanowišce koszt podatkowy w wysokoœci 3 x 16 000 zł = 48 000 zł). Natomiast kwota 3 x 8 000 zł = 24 000 zł nie stanowiła kosztu uzyskania przychodu ani w formie odpisów amortyzacyjnych, ani w momencie sprzedaży samochodu.

Przyjmijmy jednak, że zarzšd spółki w miesišcu wprowadzenia tego samochodu do ewidencji obniżył stawkę amortyzacji do 0,1 proc. Wartoœć poczštkowa tego samochodu ustalona według ceny nabycia to 120 000 zł. Roczny odpis amortyzacyjny wynosiłby zatem 120 000 zł x 0,1 proc. = 120 zł, z czego kosztem uzyskania przychodu mógłby być odpis amortyzacyjny w wysokoœci 120 zł x (80 000 zł : 120 000 zł) = 80 zł. Kosztem niestanowišcym kosztu uzyskania przychodu byłaby kwota 120 zł – 80 zł = 40 zł.

W przypadku sprzedaży tego samochodu po trzech latach kosztem uzyskania przychodu będzie częœć niemorzona wartoœci poczštkowej w wysokoœci 120 000 zł - (3 x 120 zł) = 119 640 zł. W koszty podatkowe zostałaby zatem zaliczona prawie cała kwota wydatkowana na nabycie samochodu. Koszty te będš zatem istotnie wyższe niż gdyby spółka stosowała stawkę 20 proc. wynikajšcš z wykazu (kwota 96 000 zł). W porównaniu do tej pierwszej sytuacji kwota 24 000 zł nie będzie dla spółki „stracona" jako niestanowišca kosztów uzyskania przychodu. W takim przypadku „stracona" byłaby tylko kwota 3 x 40 zł = 120 zł, tj. kwota odpisów amortyzacyjnych, która w cišgu trzech lat nie stanowiła kosztów uzyskania przychodu.

podstawa prawna: art. 16 ust. 1 pkt 1 lit. b i pkt 4, art. 16g ust. 3, art. 16h ust. 1 pkt 1 oraz art. 16i ust. 1 i 5 ustawy z 15 lutego 1992 r. o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jedn. DzU z 2017 r. poz. 2343 ze zm.)